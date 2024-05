Safety Check : Google Chrome va vous permettre de bloquer les spams

Chrome pour WIndows renforce sa sécurité en s'attaquant aux spams. Désormais, l'outil Safety Check du navigateur avertit quand un site Web vous envoie des notifications incessantes pour vous permettre de les bloquer.

Google fait tout son possible pour améliorer la sécurité de son navigateur Chrome et multiplie les mises à jour pour aller en ce sens. Ainsi, il s'est débarrassé des cookies tiers, a intégré un service, baptisé Protection IP, permettant de cacher l'adresse IP de l'appareil sans utiliser de VPN, et supprime enfin les données connectées en mode Incognito (voir notre article) . La firme de Mountain View ne compte visiblement pas s'arrêter là et a décidé d'améliorer son outil Security Check – il permet de vérifier la sécurité des différents mots de passe, et d'alerter sur les mises à jour du navigateur, de la présence d'extensions malveillantes et si les autorisations réclamées par un site requièrent votre attention. Celui-ci avait déjà eu le droit à plusieurs nouveautés en décembre dernier, lui permettant de prévenir automatiquement quand un de vos mots de passe est compromis ou qu'une de vos extensions est retirée du Chrome Store pour des raisons de sécurité. Désormais, comme l'a repéré Windows Latest, il vous avertira également lorsqu'un site Web ou une application média enverra des notifications de spam au navigateur, en particulier si vous n’interagissez pas avec eux.

© Windows Latest

Safety Check : la fin des notifications push indésirables

La notification vous indiquera "A trouvé X sites avec de nombreuses notifications" dans le menu. Si vous cliquez sur cet avertissement, vous serez dirigé vers une page où vous pourrez choisir de bloquer ou non ces notifications. Pour cela, rendez-vous dans la section "Recommandations de sécurité", où vous trouverez la liste des applications problématiques – comme Instagram par exemple. Il vous suffira de cliquer sur "Bloquer tout" pour bloquer tous les sites Web qui envoient trop de notifications push. Si vous souhaitez bloquer des sites Web spécifiques, cliquez sur le bouton "Bloquer" situé à côté de leur nom. Notons que Google Chrome dispose d'une section qui répertorie les actions, comme la révocation des autorisations de localisation.

© Windows Latest

Voilà qui complète la panoplie de Safety Check. Pour rappel, en plus de ces nouveautés, l'outil assure un navigation plus sûre et protège vos données grâce à plusieurs fonctions :

il vous alerte sur les mots de passe compromis ;

il vous rappelle de vérifier vos paramètres pour vous protéger des logiciels malveillants et des escroqueries ;

il vous suggère de mettre à jour votre navigateur pour vous assurer que vous disposez des dernières fonctions de sécurité ;

il supprime automatiquement les autorisations pour les sites que vous ne visitez plus ;

il vous signale les modules complémentaires (extensions) susceptibles d'être dangereux.

Ensuivant ses recommandations et en effectuant des mises à jour régulières de Chrome pour combler des failles de sécurité, vous devriez pouvoir surfer de manière plus sécurisée sur Internet, en limitant les risques.