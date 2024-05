Claude AI : le chatbot éthique est disponible en France

Claude, l'IA qui se veut "honnête, utile et inoffensive", est enfin disponible en France ! Ce concurrent de ChatGPT propose des performances de qualité par le biais de trois formules, une gratuite et deux payantes.

Le secteur de l'IA générative accueille de nombreux acteurs, avec ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft), Gemini (Google) ou encore Le Chat (Mistral AI). Le territoire français accueille un nouveau concurrent de poids avec Claude AI, l'IA qui se veut "honnête, utile et inoffensive". Déjà accessible aux États-Unis, le rival de ChatGPT arrive enfin en Europe, et donc en France, comme l'annonce la start-up américaine Anthropic, fondée par des anciens d'OpenAI, dans un billet de blog. L'objectif du chatbot : "vous aider avec des cas d'utilisation, notamment la synthèse, la recherche, l'écriture créative et collaborative, les questions-réponses, le codage, etc.", indique Anthropic sur son site Web.

Il suffit de lui soumettre une question via une interface pour que l'IA réponde dans un langage naturel. On peut même accompagner ses prompts de documents qu'il pourra exploiter. Accessible gratuitement – mais pas que – par le biais d'un navigateur Web et sur iOS – pas d'appli sur Android pour le moment en revanche –, Claude a atteint pas moins de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, deux mois seulement après son lancement. Un nombre qui devrait donc se gonfler avec son arrivée sur le Vieux continent.

Claude AI : trois grands modèles de langage impressionnants

Comme ChatGPT et ses concurrents, Claude AI est capable d'une multitude de choses, comme générer du texte, résumer de longs documents, produire des lignes de code ou encore traduire du contenu dans plusieurs langues. Il peut fournir une réponse précise, personnalisée adaptée à la requête, en ingérant des documents (fichiers, images, etc.) fournis préalablement. Car Claude AI est multimodal, ce qui lui permet de traiter une large gamme de formats visuels, y compris des photos, des tableaux, des graphiques et des diagrammes techniques. En revanche, le chatbot ne peut pas encore générer d'images.

L'IA est alimentée par Claude 3, une famille de trois modèles d'IA présentée en mars dernier : Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Anthropic prétend que Claude 3, dans sa version la plus puissante, dépasse les modèles GPT-4 d'OpenAI et Gemini 1.0 de Google sur de nombreux tests multimodaux (voir notre article). Ils présentent des capacités accrues en matière d'analyse et de prévision, de création de contenu nuancé, de génération de code et de conversation dans des langues autres que l'anglais, comme l'espagnol, le japonais et le français, mais aussi de résolution de problèmes mathématiques, d'aptitude à simuler un raisonnement...

Claude 3 Opus, la version la plus puissante du grand modèle de langage, peut être utilisé pour l'automatisation des tâches (planification et exécution d'actions complexes à travers des API et des bases de données, codage interactif), pour la recherche et le développement (examen de la recherche, brainstorming et génération d'hypothèses, découverte de médicaments) et pour la stratégie (analyse avancée des tableaux et graphiques, des tendances financières et du marché, prévisions). Claude 3 Sonnet, quant à lui, est un parfait équilibre entre intelligence et rapidité, et est adapté à des usages variés : traitement de données, ventes, génération de code, contrôle qualité, analyse de texte à partir d'images... Enfin, Claude 3 Haiku se présente comme le modèle le plus rapide et le plus compact, avec une réactivité quasi-instantanée. Il peut notamment être utilisé pour la modération de contenu (détecter les comportements à risque ou les demandes des clients) et les tâches économiques (logistique optimisée, gestion des stocks, extraction d'informations à partir de données non structurées).

Claude AI : une formule gratuite et deux abonnements payants

L'interface de Claude AI est, comme celles de ses concurrents, minimaliste et épurée. Un champ de saisie permet de soumettre sa requête, avec une petite icône pour y joindre des documents. Un menu déroulant en haut de l'écran permet d'accéder à son historique de conversation, tandis qu'un bouton "+" permet de démarrer une nouvelle discussion. Si l'interface est intégralement en anglais, "Claude possède un très bon niveau de compréhension et de maîtrise du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et d'autres langues européennes, ce qui permet aux utilisateurs de converser avec lui dans plusieurs langues", précise Anthropic.

Claude peut être utilisé gratuitement, mais avec quelques restrictions. Il suffit de se créer un compte sur la plateforme ou de le lier à son compte Google pour y accéder. Il faut ensuite renseigner quelques informations personnelles (nom, mail, numéro de mobile, âge) et accepter les conditions d'utilisation. La version gratuite du chatbot est alimentée par le modèle Sonnet.

© Anthropic

En parallèle, Anthropic propose deux abonnements payants. Le premier, baptisé Pro, est à destination des particuliers. Facturé 18 € par mois, il permet d'accéder à Claude 3 Opus, de bénéficier d'un accès prioritaire en cas de forte influence et d'accéder aux nouvelles fonctions en avant-première. Le second, l'abonnement Teams, est à destination des professionnels. Commercialisé à 28 € par mois, il offre les mêmes avantages que Pro ainsi que la possibilité pour les entreprises de "traiter de plus longs documents, de discuter de sujets complexes ou de créer des conversations en plusieurs étapes". Il permet également d'accéder à un panneau d'administration et à un système de gestion des utilisateurs.