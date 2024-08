Free Foot : l'appli gratuite pour suivre la Ligue 1 en quasi direct

Free lance Free Foot, une application gratuite et accessible à tous permettant de suivre le meilleur de la Ligue 1, avec des extraits en quasi direct. Une excellente solution pour ceux qui ne peuvent pas investir dans un service DAZN onéreux !

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 débute officiellement, de nombreux fans de football se retrouvent frustrés. En cause : la plateforme DAZN, le "Netflix du sport", a récupéré la majorité des droits de diffusion de l'événement – il diffusera huit des neuf rencontres de Ligue 1, tandis que beIN Sports s'occupera de la diffusion d'une affiche par journée de championnat. Or, les tarifs pratiqués par la plateforme sont loin d'être donnés ! Il faut en effet compter 19, 99 € par mois (sans engagement) pour accéder à un seul match par jour ou 39,99 € par mois (sans engagement) pour profiter de l'ensemble des rencontres (voir notre article). Du côté de beIN Sports, il faudra compter 14,99 € par mois sans engagement pour profiter du match diffusé sur le service qatari.

Heureusement, l'opérateur Free, qui a noué un partenariat de diffusion avec DAZN, vole à notre secours ! Il a en effet annoncé, le 14 août dernier, le lancement de l'application mobile gratuite Free Foot, qui permettra de profiter des moments forts en quasi direct de tous les matchs de Ligue 1. L'appli prend la suite de l'ancienne Free Ligue Uber Eats.

© Free

Free Foot : la Ligue 1 en quasi direct et du contenu à gogo

Free nous promet un "accès privilégié" aux meilleurs moments de la Ligue 1. Ainsi, on trouvera sur l'application :

Les extraits en quasi direct et résumés de huit matchs de chaque journée de Ligue 1 McDonald's ;

Des analyses et des commentaires d'experts pour décrypter les matchs et les performances des joueurs ;

Des contenus exclusifs tels que des interviews de joueurs et les coulisses des entraînements ;

Sur les réseaux sociaux de Free FOOT : des jeux concours et des interactions avec les fans.

Ces contenus seront disponibles gratuitement et sans engagement, pendant et après chaque match. Au moment de la création de compte, l'utilisateur est amené à sélectionner sa ou ses équipes préférées afin de, par la suite, avoir un flux d'actualités adapté.

© Free

Free Foot : la Ligue 1 gratuite pour tous, même les non abonnés

La bonne nouvelle, c'est que Free Foot est gratuit pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas clients chez l'opérateur. Les clients d'Orange, de SFR et de Bouygues Telecom n'ont qu'à fournir leur numéro de téléphone afin de confirmer la création du compte – c'est la seule donnée réclamée. Quant aux abonnés Free, il leur suffit de renseigner les identifiants de leur Espace abonné.

"Free est fier de s'associer à DAZN pour proposer un service unique et exclusif pour suivre la Ligue 1 McDonald's. En effet, cette ouverture à tous les fans de football, au-delà des seuls abonnés Free, s'inscrit dans la volonté de Free FOOT de devenir la référence pour suivre l'actualité du ballon rond en France de manière simple, ludique et gratuite", a expliqué Thomas Reynaud, le directeur général du Groupe iliad. L'application est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Les utilisateurs actuels de Free Ligue 1 vont automatiquement basculer vers Free FOOT grâce à une mise à jour. Notons au passage que le site free-ligue1.fr, lancé en 2022, reste disponible et a été rebaptisé free-foot.fr.