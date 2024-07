DAZN : c'est quoi ce nouveau service de streaming qui va diffuser la Ligue 1 ?

Après des semaines de négociations, ce sont finalement les plateformes DAZN et beIN Sports qui auront l'honneur de diffuser les championnats de Ligue 1. Un changement qui devrait avoir un impact sur le portefeuille des supporters…

À quelques semaines du grand retour de la Ligue 1, la diffusion des matchs de foot devient un argument de taille pour attirer de nouveaux clients. Et ça y est, après une bataille de plusieurs mois, nous savons enfin qui en seront les diffuseurs officiels !Jusqu'ici, il fallait obligatoirement être un membre Amazon Prime – un programme de fidélité dont le prix actuel est de 6,99 € par mois ou de 69,90 € par an – et payer un supplément de 14,99 € par mois ou de 99 € par an. Mais l'entreprise de Jeff Bezos a perdu les droits. Le 14 juillet dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) a finalement désigné DAZN – cela signifie "the zone", à prononcer "deux zones" en français – et beIN Sports pour être les futurs diffuseurs du football en France, comme le rapporte L’Équipe. Le premier, souvent comparé au "Netflix du sport", diffusera huit des neuf rencontres de Ligue 1, tandis que le second s'occupera de la diffusion d'une affiche par journée de championnat. Un deal qui avoisine les 500 millions d'euros par saison – 400 millions pour DAZN et 100 millions pour beIN Sports.

DAZN : le Netflix du sport accueille la diffusion de la Ligue 1

En France, DAZN diffusera la Ligue 1 à partir d'août 2024, jusqu'à la fin de la saison 2029. Bien que méconnu en France, le service pèse déjà dans le monde du sport ! Lancé initialement en Angleterre, en Autriche, en Allemagne, en Suisse et au Japon en 2016, il diffusait des matchs de sports plus ou moins populaires. Il est ensuite arrivé au Canada en 2017, puis aux États-Unis en 2018. Dès 2020, DAZN manifeste clairement son intention de s'imposer comme le Netflix du sport et débarque en France. C'est ainsi que DAZN a commencé à diffuser des compétitions d'arts martiaux et de football féminin dans l'Hexagone pour 14,99 € par mois. Pour l'instant, son catalogue français est encore maigre, avec des combats de MMA, le championnat belge et le championnat de basket français.

Il est possible d'accéder à la plateforme par le site Web ou par le biais de l'application officielle, disponible sur iOS, iPadOS, Android, tvOS, Android TV, PlayStation et Xbox, ainsi que les téléviseurs connectés de nombreuses marques. De plus, DAZN a passé un accord avec Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free pour que les opérateurs commercialisent son bouquet sportif. La question qui se pose désormais est la suivante : combien va coûter l'abonnement pour profiter de l'intégralité des matchs de Ligue 1 ?

Ligue 1 : quels prix pour pouvoir assister aux matchs ?

Aujourd'hui, DAZN coûte 14,99 € par mois ou 109,99 € par an. La plateforme propose aussi des formules distinctes, comme le NFL Game Pass, pour 149 € par an. Mais il est tout à fait possible que, avec l'ajout de la Ligue 1, le prix de l'abonnement augmente ou qu'un bouquet distinct soit mis en place, comme c'était le cas chez Amazon. RMC Sport évoque un tarif avoisinant les 30 à 40 € par mois, en se basant sur les offres des autres pays. En effet, en Allemagne, DAZN propose la Bundesliga et la Ligue des Champions pour 44,99 € par mois ou 359 € par an. En Espagne, il faut compter sur 39,99 € par mois ou 239 € par an afin de profiter de LaLiga et de la Premier League. Un tarif significativement plus élevé que celui que proposait Amazon donc...

De son côté, beIN Sports est déjà bien implanté en France et propose l'intégralité de la Ligue 2, mais aussi de nombreuses compétitions européennes comme la Liga, la Serie A, la Bundesliga et, plus récemment, l'Euro 2024. Il faudra compter 14,99 € par mois sans engagement pour profiter du match diffusé sur le service qatari. Les prix ne devraient pas augmenter avec l'ajout de la Ligue 1. Reste que les fans de football devront certainement cumuler les abonnements pour être sûrs de voir tous les matchs de leur équipe favorite...