L'Équipe Live Foot : la nouvelle chaîne en streaming 100 % football

Bonne nouvelle pour les fans du ballon rond ! Le groupe L'Équipe lance une nouvelle chaîne TV numérique en streaming : L'Équipe Live Foot. Avec plus de 1 000 matchs diffusés d'ici à la fin 2025, elle devrait faire plaisir aux passionnés.

Alors que les qualifications pour l'Euro 2024 battent leur plein et que le championnat de Ligue 1 reprend dans un peu plus de deux mois, la diffusion de matchs de foot devient un argument de taille pour attirer de nouveaux clients. Pour l'occasion, le groupe l'Équipe a lancé, le 3 juin 2024, L'Équipe Live Foot, une chaîne numérique en streaming 100 % foot destinée aux abonnés du journal. Sont au programme sur la nouvelle plateforme, qui diffusera 24 heures sur 24, pas moins de 400 matchs commentés en 2024 et 700 en 2025, en direct ou en différé. Le premier temps fort sera la Copa America, qui débute le 20 juin prochain avec le match Argentine/Canada.

L'Équipe Live Foot : une nouvelle chaîne pour les passionnés de football

Si certains matchs seront toujours diffusés sur l'antenne premium, la grande majorité du reste sera visible exclusivement sur L'Équipe Live Foot. Durant l'été, on y trouvera tous les matchs de préparation des grandes nations européennes – sauf l'équipe de France – pour l'Euro, les compétitions de jeunes UEFA et FIFA, la Copa America – qui se tiendra du 20 juin au 14 juillet –, ainsi que les amicaux d'avant-saison des grands clubs européens, comme le Real Madrid – qui va bientôt accueillir Mbappé ! À partir de la rentrée, la chaîne retransmettra les matchs de qualification des nations européennes, américaines et africaines pour la Coupe du monde 2026, ainsi que la Coupe d'Italie, la Coupe d'Allemagne et la Coupe du Roi.

Cette nouvelle chaîne va permettre à L'Équipe de diffuser tous les matchs dont elle dispose, ce qui n'était guère possible avec la seule antenne principale sur la TNT, occupée par des émissions et d'autres sports. Un moyen de renforcer au passage l'axe majeur de la ligne éditoriale, à savoir le football.