Free a la cote : l'opérateur gagne encore de nouveaux clients en fixe et en mobile

Tout va pour le mieux pour Free en ce début 2024, avec un gain de nouveaux abonné impressionnant ! La recette magique : des investissements dans ses infrastructures, des abonnements attractifs et, surtout, pas d'augmentation !

C'est une période bien compliquée pour nos opérateurs ! Alors qu'ils ont dû faire face à la crise énergétique puis à l'inflation, ils ont bien du mal à retenir leurs clients, mécontents des hausses successives des prix de leurs abonnements. Enfin, tous sauf un ! Car un irréductible opérateur résiste encore et toujours aux augmentations tarifaires ! Alors que SFR a perdu près de 500 000 abonnés en trois mois sur le mobile, Free enregistre une hausse des plus encourageantes !

À l'instar de l'année 2023, "les résultats du 1er trimestre 2024 sont solides et confirment notre leadership européen à la fois en termes de croissance du chiffre d'affaires et de recrutement de nouveaux abonnés mobile et fixe", se félicite le groupe Iliad lors de la publication de ses résultats trimestriels. En un an, l'opérateur est parvenu à conquérir le cœur de 698 000 nouveaux abonnés en France, en Italie et en Pologne, portant le nombre total de clients à 49,21 millions. L'occasion de réaffirmer son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen en 2024.

Croissance de Free : l'opérateur fait le plein de nouveaux abonnés

Au total, Iliad a recruté lors des trois premiers mois de l'année 297 000 nouveaux abonnés en France, dont 212 000 sur le mobile et 85 000 sur le fixe. De même, 232 000 clients ont souscrit à la fibre chez l'opérateur. Une croissance impressionnante soutenue, selon l'opérateur, par le succès du lancement de la Freebox Ultra fin janvier. En comparaison, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement recruté 27 000 et 9 000 abonnés sur le mobile, tandis que SFR en a perdu 487 000. Orange et SFR ont également perdu 43 000 et 77 000 abonnés sur le segment du fixe, alors que Bouygues Telecom en a gagné 38 000.

En Italie, Free garde pour le 24ème trimestre consécutif sa place de premier de la classe au niveau des recrutements sur le mobile avec 276 000 nouveaux abonnés et avec 38 000 nouveaux clients pour le fixe. Cela porte le total de nouveaux abonnés à 314 000. En Pologne, son opérateur Play a gagné 73 000 nouveaux abonnés, obtenant la première place dans le secteur au niveau des recrutements. Sur le segment fixe, les recrutements atteignent 14 000 clients.

Croissance de Free : des prix attractifs qui font la différence

Résultat des courses : le chiffre d'affaires de Free a connu une hausse de 11,2 % entre les premiers trimestres de 2023 et de 2024, atteignant 2,45 milliards d'euros. Il est "porté par les trois géographies : la France enregistre la plus forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel depuis près de 10 ans (+10,0 %), la Pologne accélère à +13,8 % (+10,2 % au trimestre précédent) avec une croissance organique en amélioration (+5,0 % contre +3,0 % au 4ème trimestre 2023) et un effet de change favorable, et l'Italie reste en forte croissance à +12,8 %", se félicite Iliad.

La croissance de Free est due à plusieurs facteurs. Premièrement, l'opérateur est, avec Orange, celui qui offre le meilleur taux de satisfaction client, sur le mobile comme sur le fixe, d'après l'édition 2024 de l'observatoire de la satisfaction client de l'Arcep (voir notre article). Il s'efforce pour cela d'améliorer continuellement ses réseaux. Entre mars 2023 et mars 2024, Iliad a investi 1,88 milliard d'euros dans ses infrastructures et ses équipements.

Ensuite, il est le seul à maintenir ses prix jusqu'en 2027, alors que tous ses concurrents ne cessent de les augmenter. Couplé à des offres attractives, comme son forfait de 300 Go avec l'application TV Oqee à 19,99 € par mois, cela fait vraiment la différence. Sans compter que ses clients ont le droit à de petites attentions. Ainsi, depuis février dernier, TV by Canal est inclus dans la formule Freebox Ultra Essentiel (voir notre article). De même, il propose désormais la nouvelle version du serveur de la Freebox Pop à ses anciens abonnés, et plus seulement aux nouveaux. De quoi fidéliser les consomateurs !