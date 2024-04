L'appli Oqee arrive enfin sur les TV connectés LG pour les abonnés Free

Après des mois de suspense, Free porte enfin son appli TV Oqee sur les téléviseurs connectés LG. Les abonnés Freebox ou Free Mobile 5G pourront profiter gratuitement de nombreux programmes en streaming.

Free continue d'améliorer son offre de télévision en streaming à travers son service Oqee (Oqee by Free de son nom complet). Pour rappel, cette plateforme disponible sous la forme d'un site Web et d'une application permet aux utilisateurs de Freebox et aux abonnés au forfait Free Mobile 5G (le forfait illimité) d'accéder gratuitement à quelque 230 chaînes TV avec de nombreuses fonctions annexes (replay, contrôle du direct, start over, etc.) sur divers appareils : ordinateur, smartphone, tablette, téléviseur relié à une Freebox ou à une box TV Android, un Fire TV ou une Apple TV. L'appli Oqee était également disponible directement sur téléviseur connecté (smart TV pour les anglophiles), mais uniquement sur les modèles tournant sous Android et sur Tizen, le système d'exploitation de Samsung. Toutefois, malgré cette vaste panoplie de supports compatibles, il manquait une référence importante : LG. Et pour profiter d'Oqee sur leur téléviseur, les utilisateurs de modèles LG n'avaient pas d'autre choix que de passer par leur Freebox ou une box Android TV.

Mais cette contrainte appartient désormais au passé puisque, de puis le 23 avril 2024, il est possible d'utiliser Oqee directement sur un téléviseur LG grâce à la nouvelle appli que Free a développée spécialement pour WebOS, le système d'exploitation de la marque coréenne. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de TV LG qui réclamaient ce portage depuis longtemps.

© Free

En pratique, pour installer Oqee, il suffit de se rendre dans la boutique d'applications de LG (le Content Store LG) directement sur le téléviseur. L'opération, gratuite, ne prend que quelques secondes avec une connexion en fibre. Et sitôt installée, l'appli est immédiatement utilisable, sans aucun paramétrage. Et on accède très facilement aux nombreux contenus proposés par Free (les chaînes télé avec les fonctions précitées), mais aussi à Oqee Ciné, le service de streaming gratuit qui propose plus de 500 films et séries en illimité avec juste de la publicité (selon le principe de l'AVOD, la vidéo à la demande financée par la publicité). La seule condition requise pour profiter de l'appli, c'est d'avoir un téléviseur tournant au minimum sous la version 4.0 de WebOS (en plus d'être relié à Internet, évidemment, en Wi-Fi ou en Ethernet).

Sans être révolutionnaire, ce portage fera plaisir aux très nombreux utilisateurs de téléviseurs LG qui l'attendaient, la marque coréenne étant l'une des plus populaires en France comme dans le monde. Surtout, elle prouve que Free compte bien développer Oqee pour en faire un service réellement multiplateforme, capable de fonctionner sans Freebox, à l'instar des Netflix et autre Disney+.