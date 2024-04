AltStore : nous avons testé le premier magasin alternatif d'applis pour iPhone

Conformément aux exigences du DMA européen, il est désormais possible d'utiliser sur iPhone des boutiques d'applications concurrentes de l'App Store. Mais l'opération est complexe, comme nous l'avons constaté avec AltStore, le premier magasin du genre.

Nous y sommes : il est désormais possible pour tous les utilisateurs européens d'iPhone d'installer des applications sur leur précieux sans passer par l'App Store d'Apple ! Une petite révolution quand on connaît la volonté forcenée d'Apple de vouloir tout contrôler sur ses appareils. Mais la firme à la Pomme est bien obligée de se plier aux règles du Digital Markets Act, cette réglementation européenne entrée en vigueur le 6 mars dernier et qui a justement pour but de mieux encadrer les géants du numérique (lire notre article). Parmi les nouvelles obligations, il y avait donc la possibilité laissée à des magasins d'applications alternatifs de proposer un catalogue de logiciels et des modes de paiements différents de l'App Store, jusque là passage obligé.

AltStore est donc le premier à dégainer sa place de marché alternative, c'est le terme consacré. Autant le dire tout de suite, le catalogue est très limité – il n'y a pour l'instant que deux applications disponibles ! – et l'installation n'est pas des plus simples. Rien d'étonnant à cela, tellement Apple semble avoir tout fait pour rendre la vie difficile à ses concurrents, tout en respectant les règles du DMA. Cela signifie notamment que les conditions à remplir pour ouvrir un magasin concurrent sont drastiques : il faut par exemple être un développeur reconnu sur le plateforme d'Apple depuis au moins deux ans et accepter de payer une taxe de 0,5 euro par application installée par ses utilisateurs au-delà du premier million d'installations (c'est le Core Technology Fee ou CTF). Cela dit, la Commission Européenne a lancé une enquête sur le sujet (lire notre article) pour déterminer si justement les règles imposées par Apple ne seraient justement pas un peu trop restrictives.

App Store alternatif : un véritable parcours du combattant

En pratique, l'installation d'une appli depuis un App Store alternatif est pour le moment réservée aux utilisateurs les plus curieux et les plus tenaces. On pourrait presque parler de parcours du combattant ! La première étape consiste à récupérer la place de marché alternative à partir de laquelle, ensuite, on pourra installer une application. Voici comment ça se passe pour l'AltStore (et c'est un résumé !) :

Depuis un iPhone équipé d'iOS 17.4 au minimum, on se rend sur le site altstore.io, pour l'instant uniquement disponible en anglais

Une fois que l'on a appuyé sur le bouton Get AltStore , il faut accepter de payer un abonnement de 1,5 euro par an. C'est le moyen trouvé par AltStore pour financer le Core Technology Fee évoqué plus haut, qui s'applique dès le premier téléchargement dans le cas des places de marché d'applications, et pas au-delà d'un million de téléchargement comme c'est le cas pour les applis elles-mêmes.

, il faut accepter de payer un abonnement de 1,5 euro par an. C'est le moyen trouvé par AltStore pour financer le évoqué plus haut, qui s'applique dès le premier téléchargement dans le cas des places de marché d'applications, et pas au-delà d'un million de téléchargement comme c'est le cas pour les applis elles-mêmes. On note, non sans ironie, que l'on peut payer cet abonnement avec... Apple Pay !

Une fois le paiement effectué, on peut cliquer sur le bouton Download qui permettra de télécharger et d'installer la place de marché d'AltStore sur son iPhone.

qui permettra de télécharger et d'installer la place de marché d'AltStore sur son iPhone. Sauf qu'on obtient d'abord un message indiquant que c'est impossible car il faut se rendre dans les Réglages pour autoriser formellement l'installation d'un autre App Store. C'est le principe imposé par Apple pour s'assurer que chaque utilisateur le fait en connaissance de cause. La logique est claire : Apple veut tout à la fois protéger l'utilisateur contre les arnaques en ligne et aussi se protéger elle-même. Car si l'on a choisi de passer par une place de marché alternative, Apple n'est plus responsable en cas de problème lié à une application qui ne serait pas passer par elle.

Il y a six écrans différents à passer pour autoriser l'installation de la place de marché !

Une fois cela fait, on peut maintenant appuyer sur la nouvelle icône apparue sur son écran d'accueil pour accéder au catalogue de la place der marché, ici AltStore donc.

Chaque place de marché alternative proposera ensuite son propre catalogue et ses propre modes de paiements. Ici, par exemple, l'AltStore propose une application gratuite (Delta, un émulateur de consoles de jeu Nintendo) et Clips!, un gestionnaire de presse-papier pour lequel le développeur demande de s'engager à un abonnement mensuel dont l'utilisateur détermine lui-même le montant. Un mode de paiement innovant que n'offre pas l'App Store d'Apple.

Au vu de la complexité de la procédure décrite ci-dessus, on peut raisonnablement se demander "À quoi bon ?". La principale raison d'être des places de marché alternatives consiste à pouvoir proposer des applications interdites par Apple sur son propre App Store. Et c'est le cas par exemple de l'application Clips, que l'on trouve sur AltStore et qui permet par exemple de couper ou copier plusieurs éléments à la fois, texte ou images, par exemple, avant de les coller dans une autre appli. Impossible de trouver une telle application sur l'App Store officiel d'Apple. Et il y a de fortes chances que d'autres places de marché alternatives proposeront bientôt des applications pour adultes (pornographie et jeux d'argent notamment), également interdites par Apple dans son magasin. Quoi qu'il en soit, la brèche est ouverte !