Google Maps s'offre une interface plus claire et plus pratique

Google continue de moderniser l'interface de Maps. L'appli de cartographie et de navigation a droit à plusieurs améliorations discrètes mais bienvenues, en particulier au niveau de la recherche d'itinéraires, pour un rendu plus aéré.

Pour beaucoup d'entre nous, Google Maps est devenu un fidèle compagnon en voyage, mais aussi au quotidien. Que ce soit pour se rendre à un rendez-vous, vérifier le temps de trajet ou tout simplement trouver un petit restaurant sympa où déjeuner, le service de cartographie de la firme de Mountain View est toujours là, fidèle au poste. Aussi, les petits changements ont souvent un grand impact sur ses utilisateurs. Ces derniers temps, Google a fait des efforts pour retravailler son interface, notamment en adoptant de nouvelles couleurs pour ses cartes – ce qui est loin de plaire à tout le monde –, en ajoutant une vue en 3D pendant la navigation et en améliorant le système de recommandations (voir notre article). Mais d'autres changements sont à venir, y compris au niveau de la recherche d'itinéraires, comme l'a relevé 9to5google, même s'ils ne sont pas des plus flagrants. Des modifications déjà testées en février dernier – mais visiblement sans obtenir le succès escompté – et que sont toujours en cours d'amélioration.

Nouvelle interface Google Maps : plus légère et plus intuitive

En premier lieu, si vous appuyez sur un endroit, une nouvelle fiche s'affiche avec des boutons de fermeture et de partage dans l'angle supérieur droit – un ajout mineur qui pourrait presque passer inaperçu. Ses bords sont plus arrondis, avec un petit effet de surimpression, et la carte reste visible en arrière-plan. Les fiches des lieux ne sont donc plus affichées en plein écran, ce qui renforce justement ce côté "fiche", en rendant la navigation plus agréable et plus intuitive. De plus, il est plus facile de refermer ces fenêtres grâce à un bouton X à droite.

© 9to5google

Le changement le plus important dans Google Maps concerne la recherche d'itinéraire. L'interface pour saisir les adresses de départ et d'arrivée ne s'étend plus sur toute la partie haute de l'écran, mais prend la forme d'une fenêtre pop-up, en surimpression, avec les bords arrondis. Là encore, cela allège le rendu et renforce le côté cartographie de l'application. Quant au carrousel présentant les différents moyens de transport (voiture, transports en commun, à pied, vélo, etc.), il n'occupe plus tout l'écran, mais reprend la forme de fiche en surimpression à déployer vers le haut.

© 9to5google

Tous ces changements apportent une touche de modernité plus que bienvenue et facilitent un peu plus la navigation. Pour l'instant, seul un nombre restreint de personnes peuvent en profiter dans la version 11.127.x de l'appli Android. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de pouvoir en profiter.