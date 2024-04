Google Maps affiche les bâtiments en 3D pendant la navigation chez tout le monde

Dans sa nouvelle version, Google Maps affiche désormais les bâtiments en 3D pendant la navigation, sur mobile et sur Android Auto. Un moyen de mieux s'orienter dans l'espace, même si le résultat est encore un peu brouillon.

Google cherche sans cesse à peaufiner son application de cartographie, en l'enrichissant de nouvelles fonctions. Il faut dire que Google Maps est devenu le compagnon en voyage, mais aussi au quotidien, de nombreuses personnes. Que ce soit pour se rendre à un rendez-vous, vérifier les horaires d'une boutique ou encore calculer le temps de trajet, il est toujours là, fidèle au poste. Aussi, les petits changements ont souvent un grand impact sur ses utilisateurs. Dernièrement, le service de cartographie de la firme de Mountain View a eu le droit à une refonte de son interface, en particulier au niveau de la recherche d'itinéraires, afin d'apporter une touche de modernité plus que bienvenue et de faciliter un peu plus la navigation. L'application a également intégré la météo locale aux lieux consultés, et guide désormais les utilisateurs dans leurs déplacements en affichant le trajet en temps réel, sans que l'on ait besoin de passer par le mode navigation, grâce à la fonction Itinéraire en un clin d'œil. Cette fois, c'est du côté de la 3D que les choses changent !

Pour rappel, les bâtiments n'apparaissent pas par défaut en trois dimensions sur Google Maps. Pour les afficher, il faut activer le calque 3D dans "Détails de la carte", ce qui les fait apparaître lorsque l'on zoome suffisamment sur la carte. Mais jusqu'à présent, cette vue ne pouvait s'afficher que pendant l'exploration manuelle. Or, depuis janvier 2024, certains utilisateurs ont eu la surprise de découvrir qu'une nouvelle mise à jour permettait d'activer cet affichage pendant la navigation. Ce 16 avril, AssembleDebug a découvert que cette nouveauté est désormais disponible pour tous par le biais de la version bêta pour Android (version 125). De quoi se faire une meilleure idée de la carte et s'orienter plus facilement !

Vue 3D Google Maps : un affichage parfois gênant

Ainsi, la vue de la navigation a changé, y compris sur Android Auto, et les bâtiments sont désormais également représentés. Les rues, les noms et les points d'intérêt, tels que les stations-service, sont toujours affichés, mais les bâtiments sont bien visibles dans leurs contours. Les adresses ou les magasins sont ainsi encore plus faciles à trouver, car il n'est plus nécessaire de s'orienter uniquement à l'aide des noms de rues et des descriptions. Notons que la firme de Mountain View a adapté l'affichage 3D pour afficher les bâtiments en transparence, afin que ces derniers ne gênent pas la vue du parcours. Néanmoins, on peut se demander si un tel affichage ne peut pas s'avérer plus gênant qu'autre chose pendant la conduite. Mais cela peut être utile en cas de nombreuses intersections.

Cet affichage est pris en charge sur les applications mobiles, mais aussi sur Android Auto et Apple CarPlay. Pour activer cette nouvelle fonction, rendez-vous dans les paramètres après avoir mis l'application à jour. Allez ensuite dans les paramètres de navigation, puis dans "Afficher la carte"et activez l'option "Afficher les bâtiments 3D". Cette nouveauté n'est pas sans rappeler la DCE (Detailed City Experience) d'Apple Plans. Cependant, le rendu de l'application de la pomme est plus élaboré, avec plus de couleurs et de détails – en plus des bâtiments, quelques arbres s'affichent également. De plus, il prend également en charge un cycle jour/nuit avec des lumières visibles au travers des bâtiments en fonction de l'heure. Après, les immeubles et autres bâtiments sur Google Maps restent assez discrets pour ne pas gêner les informations les plus importantes pour la navigation. Dans le pire des cas, il est toujours possible de désactiver cette option si elle est trop désagréable.