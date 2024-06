Pourquoi Chrome vous oblige désormais à choisir un moteur de recherche

Avec l'entrée en vigueur du DMA, Google conforme ses services à la législation européenne. Désormais, Chrome vous demande de désigner votre moteur de recherche par défaut, sur ordinateur comme sur mobile. Et il y a du choix !

Depuis que le Digital Market Act (DMA) est entré en application eu Europe, les six grands contrôleurs d'accès – Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) et Microsoft – sont censés avoir pris des dispositions pour respecter la législation. Pour rappel, celle-ci vise à mieux encadrer les entreprises du numérique, notamment les GAFAM, et leurs activités dans l'Union européenne, afin de prévenir les abus liés à leur position dominante. Ainsi, le DMA doit permettre de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles – en évitant que ces entreprises ne favorisent leurs propres services au détriment de ceux d'autres acteurs du marché –, de favoriser l'innovation et de mieux protéger les utilisateurs et les consommateurs. Ne pouvant y échapper, Google avait mis en conformité avec la législation européenne un certain nombre de ses services (voir notre article).

Le géant du numérique avait déjà dû, il y a quelques mois, supprimer les résultats de Google Maps des résultats de recherche de Google. Cette fois-ci, Google doit cesser de privilégier son propre moteur de recherche dans son navigateur Web. Jusqu'à maintenant, Chrome utilisait automatiquement Google comme moteur de recherche par défaut. Un choix qui arrangeait évidemment l'entreprise, puisque les utilisateurs ne cherchaient pas nécessairement à le modifier. Aussi, ces derniers jours, de nombreux utilisateurs reçoivent des notifications les invitant à choisir leur moteur de recherche par défaut dans Chrome sur PC, ainsi que leur navigateur Web et leur moteur de recherche sur Android.

Google Chrome : pas de moteur de recherche favorisé !

Google affiche depuis quelques jours, au démarrage de Chrome, une fenêtre pop-up intitulée "Votre moteur de recherche dans Chrome". "Conformément à la législation de votre région, Chrome vous demande de sélectionner un moteur de recherche par défaut. Ces moteurs de recherche sont populaires dans votre région et sont affichés dans un ordre aléatoire", peut-on lire, suivi d'une liste de huit moteurs de recherche, dans laquelle faire son choix pour configurer comme le nouveau moteur de recherche par défaut : Google, Brave, Microsoft Bing, DuckDuckGo, Yahoo Recherche, Lilo, Ecosia et Qwant.

Chacun d'eux est accompagné d'une petite phrase résumant son positionnement ou son atout majeur. Par exemple, DuckDuckGo est décrit comme "privé, rapide, moins de publicités, DuckDuckGo ne vous suit jamais", tandis que Qwant se présente comme "moteur de recherche et navigateur de confiance". De son côté, Microsoft met en avant le fait qu'il est propulsé par GPT-4 de ChatGPT, Brave souligne qu'il bloque les publicités et le suivi publicitaire, Ecosia qu'il permet de planter des arbres, Lilo qu'il finance des associations, etc.

D'après les premiers retours, les utilisateurs de smartphones Pixel se voient eux aussi proposés de sélectionner un moteur de recherche par défaut, qui permettra de lancer des recherches depuis l'écran d'accueil, mais aussi depuis Chrome. En alternative à Google, on trouve donc Microsoft Bing, Qwant, Brave, PrivacyWall, Ecosia, DuckDuckGo, WWF Panda Search, OceanHero, etc. Le mobile demande également de déterminer le navigateur par défaut, en choisissant entre Firefox, Samsung Internet, Google Chrome, Opera Browser, Mi Browser, Internet Browser, DuckDuckGo et Qwant. Bien entendu, il sera tout à fait possible, par la suite, de les modifier à tout moment, depuis les paramètres de l'appareil.