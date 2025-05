Test Google Pixel 9a : le moins cher des Pixel est maintenant le plus endurant

Remplaçant le Pixel 8a, le Pixel 9a est le smartphone le moins cher dans la gamme de Google. S'il montre de belles capacités pour l'IA et la photo, il se distingue surtout par son autonomie, enfin à la hauteur de la concurrence.

La gamme de smartphones Pixel 9 de Google est enfin au complet. Après les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold sortis à l'été 2024, la déclinaison la plus accessible, le Pixel 9a rejoint la famille. Pour atteindre les 549 euros demandés (pour la version 128 Go), soit 150 euros de moins que le Pixel 9, le géant américain a dû, bien évidemment, faire quelques concessions. Elles s'opèrent sur trois plans : technique, photographique et esthétique. Néanmoins, on apprécie l'effort de Google de ne pas faire grimper la facture par rapport au Pixel 8a de l'an passé.

Mais avec ce prix, le Pixel 9a se classe dans la catégorie très encombrée des smartphones de milieu de gamme. La concurrence est féroce, dominée principalement par les marques chinoises comme Honor, Realme, Xiaomi et Oppo sans oublier les Anglais de Nothing. Pour la bataille, le Pixel 9a peut s'appuyer sur l'aura de Google et sa maîtrise des algorithmes. Suffisant pour séduire ? Nous avons testé ce Pixel 9a durant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Google Pixel 9a : l'avis de CCM Design réussi et différent des autres Pixel

Performances générales très correctes

Bonne autonomie

Écran bien lumineux

Qualité des photos de jour

Suivi des mises à jour Absence de téléobjectif

Recharge bien trop lente à ce prix en 2025

Photos de nuit perfectibles

Design et écran : Google rompt avec sa tradition

Alors que les design des Pixel sont bien ancrés dans les mémoires depuis plusieurs années, voilà que le petit dernier rompt la tradition. Exit donc la large bande transversale qui accueille les capteurs photo nichée au dos de l'appareil. Le Pixel 9a s'en est débarrassé pour réunir ses deux modules photo au sein d'une grosse pilule noire qui dépasse à peine du boîtier. Le flash de son côté est quant à lui totalement intégré dans le dos. Une rupture totale donc avec tous les modèles précédents et même avec la famille Pixel 9. Néanmoins, force est de constater que le résultat est assez plaisant. L'appareil se montre moins imposant et plus conventionnel… quitte à perdre un peu de son ADN.

À gauche, le Pixel 9a, à droite, le Pixel 9 © CCM

Notre exemplaire rose pivoine (le Pixel 9a est aussi disponible dans les coloris noir, porcelaine et iris) se fait immanquablement remarquer. Il pourrait rejoindre le sac à main de Barbie. D'ailleurs, l'appareil ne dépareillerait pas non plus sur les matériaux puisque son dos est constitué de plastique. Un bon moyen de réduire les coûts vis-à-vis de ses aînés. Le cadre quant à lui reste en aluminium, tout de rose teinté sur notre exemplaire.

Côté face, l'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3. Ce n'est pas le meilleur mais il offre une solidité suffisante dans la plupart des cas. Toujours à propos de l'écran, le Pixel 9a arbore de larges bordures noires tout autour. Une pratique à laquelle on n'est plus habitué, même à ce niveau de prix.

La dalle Oled offre une surface d'affichage de 6,3 pouces. C'est à peine plus généreux que son prédécesseur le Pixel 8a avec son écran de 6,1 pouces. Ce qui frappe surtout, c'est la luminosité déployée. Google annonce un pic à 2700 nits en HDR. Et dans la réalité, nous aurions même pensé que c'était supérieur tant le boost de lumière est impressionnant. Aucun problème donc de lisibilité avec ce Pixel en plein soleil.

La dalle propose une définition de 2424 x 1080 pixels pour une résolution de 422 ppp. Le rafraîchissement se cale au maximum à 120 Hz.

Enfin, petit bonus par rapport au Pixel 8a de l'an passé, le nouveau venu bénéficie d'un indice d'étanchéité IP68 pour résister aux poussières et à l'immersion dans l'eau. C'est un peu mieux que l'IP67 de son prédécesseur.

Performances et logiciel : tout pour l'IA

Taille écran 6,3 pouces Définition écran 2424 x 1080 pixels Technologie écran Oled 120 Hz Luminosité (Pic) 2700 nits SoC Google Tensor G4 Mémoire vive 8 Go Stockage 128 / 256 Go Capteurs photos (dos) 48 + 13 Mpx Capteur photo (selfie) 13 Mpx WiFi / Bluetooth 6E / 5.3 5G Oui Batterie / Charge 5100 mAh / 23 W OS Android 15 Dimensions 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Poids 186 g

Sans surprise, c'est le SoC maison de Google, le Tensor G4 qui est aux commandes de ce dernier Pixel. La même puce qui équipe tous les autres Pixel 9. Elle est, comme sur le Pixel 9, épaulée par 8 Go de RAM. C'est donc sans surprise que l'on retrouve des performances équivalentes, assez éloignées des ténors actuels. Mais la performance n'est pas la priorité de Google sur ses Pixel. La firme se concentre avant tout sur les capacités de l'appareil à traiter avec l'intelligence artificielle. Néanmoins, nous avons pu remarquer une certaine propension à la chauffe lorsque l'appareil est sérieusement sollicité par exemple lors d'une longue séance de photo ou en jeu. Il peut même devenir désagréable en main. Néanmoins, ces circonstances demeurent assez exceptionnelles.

Côté logiciel, Gemini est bien évidemment à bord. On retrouve également les outils de retouche photo auxquels on est déjà habitué comme la gomme magique, la retouche magique, la gomme audio, etc. Une panoplie d'outils toujours aussi facile à utiliser et toujours aussi efficace.

Enfin, on note que ce Pixel 9a, comme les autres membres de la famille, profite d'un suivi de mises à jour fixé à sept ans. De quoi voir venir jusqu'en 2032 et Android 22 a priori. Et, dans cette tranche de prix, ils ne sont pas très nombreux à se montrer aussi généreux.

Photos : Google maîtrise les algorithmes

Nous l'avons vu plus haut, le Pixel 9a se repose sur deux capteurs dorsaux pour la photo. Un module grand-angle de 48 Mpx (f/1,7) et un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2). Pas de zoom optique donc mais un zoom 2x par recadrage. En façade, c'est une caméra selfie de 13 Mpx (f/2,2) qui se niche dans le poinçon au sommet de l'écran.

Le module grand-angle s'en sort plutôt bien. L'exposition est correctement gérée et le piqué est au rendez-vous. La richesse de détails demeure très appréciable. Une fois de plus, Google maîtrise ses algorithmes de traitement d'image.

Le zoom par recadrage se révèle plutôt efficace. En 2x, rien ne bouge. Les détails demeurent bien présents et c'est très appréciable. Le zoom numérique prend ensuite le relais pour grimper jusqu'à 8x. C'est assez peu par rapport à la concurrence mais pas vraiment utile non plus finalement étant donnée la perte de qualité à ce niveau, tant chez Google que chez les autres.

Le mode portrait reste toujours aussi appréciable avec un rendu naturel, un détourage maîtrisé et un bokeh peut-être un poil trop poussé. Les algorithmes de Google sont, ici encore, à l'œuvre pour parfaire le tableau avec parfois un peu trop de zèle. Mais rien qui ne soit très dommageable.

L'ultra grand-angle avec son capteur de 13 Mpx fait lui aussi très bien son travail. On ne distingue pas de grosse différence de couleur par rapport au grand-angle et c'est tant mieux. Les détails au centre de l'image sont nombreux, un peu moins en périphérie.

Lorsque la lumière décroît, le Pixel 9a joue encore une fois du traitement logiciel pour améliorer l'image. Le rendu demeure naturel sans tomber dans l'excès de lumière. Le lissage peut parfois s'avérer très prononcé.

Autonomie : de nets progrès sur la durée mais une charge bien trop lente

Les Pixel ne sont généralement pas une référence lorsque l'on évoque l'autonomie. Ce Pixel 9a fait exception à la règle. Il se pare d'une batterie de 5100 mAh. C'est mieux que sur le Pixel 8a (4500 mAh) et même un poil plus que sur le Pixel 9 avec ses 4700 mAh. Ainsi équipé, le petit dernier tient remarquablement la distance. Avec notre test d'endurance PC Mark, l'appareil a tenu plus de 23h30. Google semble enfin avoir trouvé la bonne formule. En situation réelle, cela peut se traduire par près de deux jours d'utilisation sans passer par la case recharge.

Et tant mieux parce que sur ce terrain, il n'est vraiment pas le meilleur. Nous avons patienté 1h47 pour refaire le plein de 0 à 100 % avec notre chargeur Anker de 100W. Il faut dire que l'appareil n'est pas aidé puisqu'il accepte une puissance de charge jusqu'à 23W en filaire et de 7,5W en sans-fil. Il serait temps que Google passe à la vraie charge rapide.

Google Pixel 9a : un rapport qualité-prix toujours pertinent

Une fois n'est pas coutume : avec le Pixel 9a, on en a plus pour le même prix. Google a revu le design pour rendre l'appareil moins clivant mais a aussi revu à la hausse certaines de ses qualités. On dispose d'un écran Oled très lumineux que plusieurs concurrents chinois peuvent lui envier. Son processeur Tensor G4 n'est toujours pas le plus puissant du moment mais cela n'a jamais été l'objectif du géant américain. Le Pixel 9a compense ces petites faiblesses en se focalisant sur les fonctions exploitant l'intelligence artificielle et il s'en sort très bien. Côté photo, il respecte le cahier des charges grâce aux algorithmes bien rôdés de la marque. Mais le progrès le plus remarquable tient à sa batterie et à la gestion de l'énergie qui lui permet enfin de recoller au peloton de tête. Il était temps.

Le Pixel 9a marque ainsi plusieurs points et parvient à faire la différence sur le marché du milieu de gamme où la concurrence est féroce. D'autant que Google n'a pas ajouté un euro par rapport au prix du Pixel 8a sorti l'an passé. Un bon petit smartphone, agréable en main et à l'aise avec toutes les tâches du quotidien et qui tient la distance. Pour ce prix, c'est une bonne affaire.