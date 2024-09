Test Google Pixel 9 : un peu mieux qu'un Pixel 8, mais en plus cher

Avec son Pixel 9, Google continue à jouer sur les tableaux qu'il maîtrise comme la photo et l'intelligence artificielle. Mais il n'est plus seul sur ces terrains et la hausse du prix peine à se justifier.

Dans la nouvelle famille de smartphones Google, le modèle le plus compact et le plus abordable est incarné par le Pixel 9 (tout court). Mais alors que ses prédécesseurs endossaient facilement le rôle du challenger redoutable avec un excellent rapport qualité-prix, cette nouvelle génération doit prouver qu'elle reste supérieure à la concurrence pour un prix revu à la hausse.

En effet, le Pixel 9 se négocie 100 euros de plus que le Pixel 8 lors de sa sortie l'an passé soit 899 euros. Une augmentation de tarif qui le place dorénavant dans la catégorie des smartphones haut de gamme, de ceux qui revêtent leurs plus beaux atours tant esthétiques que techniques, pour séduire un public exigeant. Au programme donc, un design légèrement revisité, une nouvelle puce et des fonctions faisant la part belle à l'intelligence artificielle. Suffisant pour faire de l'ombre à une concurrence acharnée ? Nous avons testé le Pixel 9 pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Google Pixel 9 : l'avis de CCM Format compact agréable en main

Écran très lumineux

Excellentes performances en photo

7 ans de mises à jour Prix en hausse

Chauffe mal maîtrisée

Autonomie perfectible

Recharge trop lente

Test Google Pixel 9 : un design compact toujours séduisant

Pour cette nouvelle édition, le smartphone le plus abordable de Google conserve ce format qui se fait de plus en plus rare. Alors que la tendance vise à proposer des smartphones de plus en plus grands affublés d'écran de 6,7 pouces en moyenne à 6,9 pouces pour les plus généreux, le Pixel 9 se contente d'une dalle de 6,3 pouces. De fait, il se glisse aisément dans une poche pour se faire oublier.

Le Pixel 9 à gauche et son grand frère, le Pixel 9 XL, à droite © CCM

Ou presque. Au dos, Google l'a doté comme le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL que nous avons testé il y a peu, d'une barre assez proéminente pour accueillir les deux capteurs photo. Elle dépasse allègrement du dos de quelques millimètres mais donne aussi tout le cachet qui caractérise le smartphone. Les matériaux utilisés, principalement l'aluminium, sont travaillés avec soin et donnent au mobile un bel aspect premium.

Pour le reste, comme chez la plupart des constructeurs aujourd'hui, le look global du Pixel 9 s'inspire de la tendance instaurée par les iPhone avec des tranches bien plates qui procurent une prise en main agréable. Il conserve un indice d'étanchéité IP68 pour résister à la poussière et à l'immersion dans l'eau et se veut un peu plus résistant que son prédécesseur avec un verre Gorilla Glass Victus 2 pour protéger son écran.

L'afficheur justement, une dalle Actua Oled, monte en gamme. Google indique qu'il est 35 % plus lumineux que celui du Pixel 8 de l'an passé avec un pic à 2700 nits. Et cela se ressent. Notamment en extérieur au soleil ou la lisibilité demeure excellente. Sur ce point le Pixel 9 ne déçoit pas. On regrette toutefois l'absence d'une dalle LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il faudra ici se contenter de 60 ou 120 Hz.

Test Google Pixel 9 : performant mais gare à la chauffe

Fiche technique

Taille écran 6,3 pouces Définition écran 2424 x 1080 pixels Technologie écran Amoled 60-120 Hz Luminosité (Pic) 2700 nits SoC Google Tensor G4 Mémoire vive 12 Go Stockage 128 / 256 Go Capteurs photos (dos) 50 + 48 Mpx Capteur photo (selfie) 10,5 Mpx WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Batterie / Charge 4700 mAh / 25 W OS Android 14 Dimensions 152,8 x 72 x 8,5 mm Poids 198 g

Comme ses grands frères estampillés "Pro", le Pixel 9 embarque le dernier SoC maison Tensor G4. Il est épaulé dans sa tâche par 12 Go de RAM et un stockage minimal de 128 Go (une quantité qui nous paraît toujours un peu légère en 2024). Et comme les autres smartphones de la lignée, ce ne sont pas les performances brutes qui font briller ce modèle. Avec nos différents benchmarks habituels, le Pixel 9 affiche des résultats dignes d'appareils de milieu de gamme. Les Pixel n'ont jamais été des bêtes de course et cela se confirme une fois de plus. Que l'on se rassure toutefois, le Pixel 9 n'est pas à la traîne. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à faire tourner les applis habituelles. Aucune latence, pas de ralentissement, une interface toujours réactive… après tout, on n'en demande pas plus d'un smartphone. Cependant, les efforts déployés se paient au prix d'une bonne montée en température lorsque l'appareil est fortement sollicité. C'est le cas par exemple en jeu ou encore lors d'une longue séance photo.

Enfin, comme tous les autres appareils de la gamme depuis un an, le Pixel 9 bénéficie de la promesse d'un suivi de mise à jour assez étendu puisque fixé à 7 ans. Reste à savoir si le Tensor G4 sera encore à la hauteur pour faire tourner Android 21 à ce moment-là. L'appareil est livré avec la version actuelle du système, Android 14.

Test Google Pixel 9 : l'intelligence artificielle comme atout majeur

L'intelligence artificielle constitue une part importante de la raison d'être des Pixel depuis deux générations. Aussi, la firme de Mountain View mise, comme presque tous ses concurrents, sur des fonctions IA pour sortir du lot. Mais comme sur les modèles Pro, si les intentions sont là, une bonne partie d'entre elles ne sont pas encore disponibles dans l'hexagone. Ce Pixel 9 se contente donc comme le reste de la gamme — pour le moment — d'une poignée de fonctions exploitant l'IA. Entourer pour chercher, Gomme magique, M'ajouter ou encore Réinventer mettent en lumière le travail réalisé par Google pour retoucher des photos en quelques secondes. Nous vous invitons à en prendre connaissance dans le test du Pixel 9 Pro XL.

Image d'origine © CCM

Image modifiée après la demande d'ajout d'un feu d'artifices © CCM

Test Google Pixel 9 : un bon élève en photo

Ce qui différencie le Pixel 9 des modèles Pro se joue principalement sur l'équipement photo. Ici il faut se contenter de deux modules. Un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,68) et un capteur ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7). Au passage, on note une belle progression par rapport à l'an dernier ou le module ultra grand-angle restait figé à 12 Mpx. Vous aurez donc probablement remarqué l'absence d'un téléobjectif optique ce qui devient assez difficile à digérer à ce niveau de prix. Pour compenser, Google annonce un zoom 2x sans perte (par recadrage) sur le capteur principal et bien sûr un traitement algorithmique aux petits oignons pour corriger les éventuels défauts.

De jour, le module grand-angle offre toujours d'aussi bons résultats, digne de la lignée des Pixel. Le rendu colorimétrique est excellent, les clichés bien détaillés et contrastés sans exagération. Les utilisateurs habitués aux smartphones Samsung pourront trouver les images parfois pâlottes ou un peu ternes mais c'est l'aspect naturel qui est ici recherché avant tout.

Le zoom 2x ne déçoit pas également. Les détails sont conservés sans que l'image dans son ensemble ne pâtisse de ce recadrage. Le Pixel n'est cependant pas l'ami du paparazzi. Il n'offre qu'un grossissement jusqu'à 8x. Et s'il est matériellement limité, les algorithmes prennent le relais avec brio sans trop forcer sur le lissage.

Ultra grand-angle © CCM

1x © CCM

8x © CCM

Bonne surprise avec l'ultra grand-angle. La montée en capacité du capteur (48 Mpx) se ressent. On échappe au traditionnel voile terne. Le piqué est là et les détails bien présents.

En basse lumière, le savoir-faire de Google dans le traitement de l'image répond à l'appel. Les algorithmes volent une fois encore au secours du matériel avec un savant mélange de naturel et de précision. Les ciels peuvent parfois paraître plus lumineux qu'ils ne le sont vraiment mais le résultat est impeccable.

Test Google Pixel 9 : une autonomie en progrès

L'an dernier, le Pixel 8 nous avait déçu par une autonomie trop juste. Avec cette nouvelle itération, on constate un léger progrès même si les résultats restent un peu à la traîne vis-à-vis de la concurrence. Google a légèrement augmenté la capacité de la batterie de son petit smartphone passant de 4575 mAh à 4700 mAh. Cela se traduit par quelques heures de plus au compteur. Avec notre test PC Mark qui simule plusieurs activités, l'appareil a ainsi tenu un peu plus de 18 heures, soit 4 heures de plus que son prédécesseur. Néanmoins, avec un usage plus intensif, il ne faut pas s'attendre à plus d'une journée d'autonomie, surtout si l'appareil chauffe beaucoup. Il y a donc du mieux mais ce n'est pas encore au niveau de ce que l'on attend aujourd'hui d'un smartphone, surtout à ce tarif.

C'est du côté de la recharge que pointe la vraie déception. La charge rapide n'est pas vraiment au rendez-vous à moins de recourir au chargeur maison de 45 W qui n'est pas dans la boîte mais vendu pour 35 euros. Avec notre chargeur 100 W Anker, une demi-heure de charge aura permis de récupérer 36 % de batterie. Il nous aura fallu 1h45 pour refaire le plein de 0 à 100 % C'est beaucoup trop long.

Test Google Pixel 9 : toujours le meilleur rapport qualité-prix ?

Il faut le reconnaître, le Pixel 9 ne manque certainement pas d'atouts pour séduire. On apprécie son format compact et son design très agréable à l'œil et en main. Le style Pixel est conservé et c'est une réussite. On se montre plus dubitatif en revanche sur ses capacités techniques. Si sur le terrain de la photo il se sort haut la main de presque toutes les situations, l'absence d'un vrai téléobjectif optique, à ce niveau de prix, se fait remarquer. De même que les performances assez décevantes de la puce Tensor G4 qui l'anime. Si elle permet un usage classique du smartphone sans le moindre à-coup, elle tend à chauffer lorsque l'activité devient plus intense. Ce qui n'augure rien de bon pour un mobile censé tenir sept ans au minimum d'autant que la batterie tient difficilement la longueur.

Enfin, les ajouts de l'IA présentent un vrai plus mais, en France en tous cas, Google accuse un léger retard par rapport aux très nombreuses fonctions IA que peut proposer Samsung sur sa gamme S24. En l'état, le Pixel 9 n'est pas encore au maximum de son potentiel. En voulant griller la politesse à Apple avec ses iPhone 16 (où l'IA n'est là non plus pas vraiment au rendez-vous dans l'hexagone) et sortir ses nouveaux smartphones en avance, Google provoque finalement plus de frustration que de plaisir. Il n'y a plus qu'à patienter pour réellement tirer le meilleur de ce modèle vraiment mignon.