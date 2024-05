Test Google Pixel 8a : le savoir-faire de Google au meilleur prix

Nouveau smartphone abordable de Google, le Pixel 8a n'a pas grand chose à envier aux modèles plus onéreux de la famille sur le plan technique. D'autant qu'il semble lui aussi bien armé pour l'avenir. Un excellent choix !

Après les Pixel 8, et Pixel 8 Pro sortis à l'automne dernier, Google maintient son rythme habituel et livre le modèle le plus abordable de la famille, le Pixel 8a. Pour séduire, l'appareil met en avant une fiche technique qui le tient très proche de son grand frère et dont la principale ambition reste de vous faire goûter aux avantages de l'intelligence artificielle… pendant longtemps.

Car comme ses aînés, le Pixel 8a adhère à la nouvelle politique de mise à jour de Google et profitera donc de sept ans de suivi pour les nouvelles versions d'Android comme pour les correctifs de sécurité. Une première dans cette gamme de prix avec laquelle aucun concurrent ne rivalise pour le moment. Pourtant, le Pixel 8a va avoir à faire à une concurrence fratricide.

En effet, le Pixel 8, un peu mieux loti techniquement, se négocie seulement 50 euros plus cher au tarif officiel. Mais on le trouve aujourd'hui dans certaines boutiques en ligne à environ 520 euros. Pour ceux qui ne jurent que par les smartphones du géant américain, il va devenir difficile de faire son choix. Néanmoins, en y regardant de plus près, le 8a s'orne de quelques petites différences qui justifient son rang d'appareil de milieu de gamme. Nous avons pu tester le Pixel 8a pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Google Pixel 8a : l'avis de CCM Design original fidèle à la lignée

Bon écran Oled lumineux

Suivi de mises à jour exemplaire pour le prix

Des photos convaincantes

Paré pour toutes les fonctions IA de Google Autonomie un peu courte

Charge lente

Légère chauffe en photo

Prix trop élevé par rapport au Pixel 8

Google Pixel 8a : un design toujours remarquable

Inauguré avec les Pixel 6, retravaillé pour les Pixel 7, adouci avec les Pixel 8, le design des smartphones de Google conserve depuis trois générations d'appareils un look atypique et immédiatement reconnaissable. Un peu comme le sont les iPhone chez Apple, identifiables au premier coup d'œil (pourvu qu'on regarde le dos). Le Pixel 8a ne déroge donc pas à la règle et reprend en très grande partie ce que l'on trouve sur les Pixel 8. Constitué d'un revêtement plastique (et non en verre comme sur le Pixel 8), le dos du 8a se révèle très agréable au toucher mais surtout ne collectionne pas les traces de doigts. La barre transversale qui accueille les capteurs photo s'offre une finition métallisée, ton sur ton selon les modèles. Avec notre appareil de test couleur porcelaine, c'est une touche d'aluminium qui vient marquer la différence, comme sur tout le pourtour de l'appareil. C'est très bien réalisé et les finitions sont impeccables.

Ce que l'on remarque aussi, ce sont les angles très arrondis du boîtier, plus encore que ceux du Pixel 8. Ils donnent au Pixel 8a un aspect doux. Les tranches sont légèrement bombées et renforcent encore cette sensation de douceur une fois l'appareil en mains. Par ailleurs, une fois dans la poche, ce 8a ne causera aucune déformation pas plus qu'il n'abimera les coutures.

Dans le coloris porcelaine il donne l'impression d'une grande savonnette plate, mais ça n'a rien de désagréable. Malgré un écran un poil plus petit, son gabarit est plus généreux que le Pixel 8 : 152,1 mm de haut (contre 150,1) et 72,7 mm de large (contre 70,8). L'épaisseur en revanche ne varie pas (8,9 mm) et la différence de poids se joue à un gramme de plus pour le 8a avec 188 g. Un smartphone qui se manipule donc très aisément à une main, ça change.

Le design est globalement réussi donc mais c'est côté face que l'on remarque la principale différence avec son grand frère et qui justifie, en partie, le tarif un peu moins élevé. Le Pixel 8a embarque un écran de 6,1 pouces (contre 6,2 pouces pour le Pixel 8) mais se distingue surtout par la présence de bordures assez épaisses sur tout le pourtour et d'un menton (comprenez la partie noire présente à la base de l'écran) assez prononcé que l'on rencontre fréquemment sur les smartphones d'entrée de gamme.

Enfin, l'appareil bénéficie d'une certification IP67 pour résister à la poussière et l'eau avec une immersion à 1 m pendant 30 minutes. C'est un poil moins bien que le Pixel 8 et sa certification IP68 (résistance à l'eau avec immersion par 1 m pendant une heure).

Google Pixel 8a : un écran bien lumineux

Pour son écran, le Pixel 8a joue une partition assez classique avec une définition FHD (2400 x 1080 pixels) pour une résolution presque identique à celle du Pixel 8 soit 430 ppp contre 428 ppp, justifiée par une diagonale d'écran de 0,1 pouces plus petite, 6,1 pouces. Le taux de rafraîchissement est lui aussi similaire avec deux paliers à 60 et 120 Hz. Idem pour la luminosité. Google indique une luminosité à 1400 nits et un pic à 2000 nits. De quoi procurer un affichage bien lisible en toute circonstance. Nous n'avons d'ailleurs rencontré aucun problème de lecture en plein soleil. La différence, il faut la chercher sur le degré de protection de la dalle Oled. Le 8a se contente d'un verre Corning Gorilla Glass 3 quand son grand frère vise un poil plus haut avec du Corning Gorilla Glass Victus plus résistant aux assauts du temps.

Google Pixel 8a : des performances qui ne surprennent pas

Fiche technique

Taille écran 6,1 pouces Définition écran 2400 x 1080 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 60-120 Hz SoC Google Tensor G3 Mémoire vive 8 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 64 + 13 Mpx Capteur photo (selfie) 13 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 60 fps WiFi / Bluetooth 6E / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Oui sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 4492 mAh Système Android 14 Dimensions 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Poids 188 g

Aucune surprise sous le capot de ce Pixel 8a. Google conçoit ses propres SoC depuis le Pixel 6 et fait profiter l'ensemble des appareils issus d'une même gamme du même processeur. On retrouve donc à bord le Google Tensor G3 que nous avons déjà apprécié dans le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. La quantité de mémoire est elle aussi identique, fixée à 8 Go, tout comme l'espace de stockage qui peut plafonner, sur ce modèle, à 256 Go. On note au passage qu'il n'est toujours pas possible d'étendre cette capacité au moyen d'une carte microSD. Le tiroir de carte SIM ne pouvant accueillir qu'une unique carte nanoSIM.

C'est donc immanquablement que l'on retrouve des prestations similaires à celles du Pixel 8 et même du Pixel 8 Pro. Elles n'explosent pas les scores mais il est agréable de constater que Google n'a pas bridé son SoC pour ce modèle plus accessible. Si bien que dans sa catégorie, le Pixel 8a ne s'en sort finalement pas si mal. Quant au jeu, là encore le processeur Mali G715 est identique aux Pixel 8 et 8 Pro. La sensation est évidemment similaire, avec un smartphone confortable pour jouer, si l'on ne se montre pas trop exigeant sur les détails graphiques.

Si Google n'a pas souhaité modifier le moteur de ce Pixel, c'est surtout pour garantir la bonne gestion de son principal cheval de bataille : l'intelligence artificielle. Toutes les fonctions IA actuelles propres à la gamme Pixel (Entourer pour chercher, génération de fonds d'écran, retouches dans Google Photos, correction du son dans les vidéos, gestion des appels téléphoniques, traduction, etc.) figurent au programme sans compter celles à venir sous peu avec Gemini. Malgré son petit gabarit, le 8a sait et saura s'acquitter de toutes ses tâches sans broncher. Enfin, et ce que l'on apprécie particulièrement sur un modèle de cette gamme de prix, c'est le suivi des mises à jour logicielles. Sept ans de support pour les prochaines versions d'Android et les correctifs de sécurité. De quoi voir venir jusqu'en 2031 si le Tensor G3 tient le coup jusque-là.

Google Pixel 8a : un volet photo équilibré

C'est évidemment sur le volet photo, l'une des spécialités de Google, que l'on attend ce Pixel 8a. L'appareil marque déjà quelques différences techniques vis-à-vis de son aîné. À l'arrière, on retrouve deux modules photo. Un capteur principal grand-angle de 64 Mpx (f/1,89) mais plus petit que celui du Pixel 8. Le module ultra grand-angle se compose d'un capteur de 13 Mpx (f/2,2). Pour la caméra selfie, le Pixel 8a semble mieux loti que son grand frère avec un capteur de 13 Mpx contre 10,5 Mpx. Néanmoins, pour le vidéo, ce module peut filmer en 4K à 30 images par seconde contre de la 4K à 60 images par seconde pour le Pixel 8.

Google ne perd pas la main avec son module grand-angle. La réactivité est là et les clichés saisis de jour restent dans la lignée de ce que la firme propose avec ses smartphones depuis des années. La netteté est saisissante et il est difficile de prendre l'appareil en défaut. Les détails sont bien présents mais un peu moins qu'avec le Pixel 8. Il n'y a que sur la colorimétrie que l'on pourrait se montrer plus tatillon. Le 8a tend à pousser les couleurs légèrement vers le jaune. Rien de dramatique toutefois.

Pas de zoom optique sur ce modèle. Ce privilège reste réservé au modèle Pro. Ce sont les algorithmes de Google qui prennent le relais dans cet exercice pour épauler le zoom numérique. Et force est de constater que la firme maîtrise bien le domaine. Comme le Pixel 8, le 8a propose un grossissement jusqu'à 8x. En 2x, les résultats sont très corrects avec force de détails. En 4x ça se complique un peu mais ça reste raisonnable. En 8x en revanche, le 8a applique parfois un lissage très prononcé gommant au passage un belle quantité de détails. Sur ce terrain, le Pixel 8 se montre plus performant.

Le mode portrait mériterait lui aussi d'être plus abouti. Si les résultats demeurent très acceptables pour cette gamme de prix, nous aurions apprécié un peu plus de finesse de précision. Le bokeh demeure globalement correctement appliqué mais l'appareil passe souvent à côté de détails pour délivrer un détourage parfait. Là encore, le Pixel 8 fait mieux.

La caméra selfie propose une belle prestation avec des images bien nettes et bien détaillées. Les portraits sont également maîtrisés avec un bokeh très propre.

Le module ultra grand-angle de son côté ne déçoit pas. Généralement peu convaincant sur les appareils de milieu de gamme, l'ultra grand-angle propose ici un travail très satisfaisant avec un très bon piqué et une colorimétrie en adéquation avec celle du module grand-angle. Les clichés ne manquent pas non plus de détails. C'est tout bon.

Lorsque la lumière diminue, le Pixel 8a ne s'en sort pas trop mal. Les détails restent présents pourvu qu'une source lumineuse soit au rendez-vous. Les traitement algorithmiques de Google ne font pas de miracle lorsque la lumière devient vraiment trop faible. Le lissage se fait très présent, les détails disparaissent laissant leur place au bruit numérique.

Ce que nous avons constaté toutefois, c'est que l'appareil avait une petite tendance à chauffer pendant les séances photo. Rien de dramatique, l'appareil ne brûle pas les doigts non plus, mais nous n'avions pas remarqué ce phénomène avec le Pixel 8.

Google Pixel 8a : une autonomie toujours à la traîne

Depuis leurs débuts, le smartphones Pixel n'ont jamais vraiment brillé par leur endurance. Et ce 8a ne fait malheureusement pas exception à la règle. L'appareil est équipé d'un accu de 4492 mAh soit environ 500 mAh de moins que la moyenne des smartphones actuels, toutes gammes confondues (à l'exception des iPhone). Ainsi équipé, l'appareil a tenu presque 18 heures avec les test PC Mark. Pas mal oui, mais nous avions pris soin de bloquer le rafraîchissement de l'écran à 60 Hz au lieu d'opter pour l'affichage fluide autorisant le rafraîchissement à grimper jusqu'à 120 Hz. Il vaudra donc mieux se montrer prudent et ne pas trop s'éloigner d'une prise électrique après une journée et demie d'utilisation. Nous en avons fait les frais en l'emmenant toute une journée ou l'appareil photo a été fortement mis à contribution. Parti à 100 % le matin, l'appareil n'affichait plus que 15 % de batterie en début de soirée.

Et mieux vaudra aussi prévoir un peu de temps devant soi pour recharger l'appareil. Comme de coutume, la boîte ne contient aucun chargeur mais un simple câble USB-C. Nous avons donc branché le Pixel 8a à un chargeur Anker 100 W. résultat, après une demi-heure de charge, la batterie est passée de 0 à 48 %. Il aura fallu attendre 110 minutes pour retrouver les 100 % d'autonomie. Presque deux heures, c'est bien trop long.

Google Pixel 8a : faut-il craquer pour le plus abordable des Pixel ?

Google Pixel 8a 8-128 Go Neuf à partir de 454,98 € Rakuten 454,98 € Voir

Fnac 548,98 € Voir

Darty 549,00 € Voir

À n'en pas douter, le Pixel 8a se présente comme un adversaire redoutable pour la concurrence dans la catégorie des appareils de milieu de gamme. Le savoir-faire de la marque joue un rôle important, mais ce qui épate le plus, c'est son rapport qualité-prix indéniable sur lequel peu de smartphones peuvent s'aligner. Et Google d'enfoncer le clou avec sa politique de mises à jour qui permet d'envisager son utilisation en bénéficiant de toutes les avancées d'Android (et de l'intelligence artificielle) jusqu'en 2031. À ce niveau de prix, la firme est la seule à faire cette proposition. Suffisant pour faire passer la pilule d'une autonomie un poil faible et d'une recharge bien trop lente. Le seul vrai concurrent du Pixel 8a, son grand frère le Pixel 8 que l'on trouve au même tarif (voir moins) dans certaines boutiques en ligne.