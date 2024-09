Test Google Pixel 9 Pro XL : le nouveau prince des smartphones

Avec le Pixel 9 Pro XL, son tout nouveau smartphone haut de gamme, Google poursuit les progrès réalisés sur les précédents modèles. Dommage que les fonctions IA, très prometteuses, ne soient pas encore toutes accessibles en France.

Google et l'intelligence artificielle, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Après des débuts un peu chaotiques (les déboires de Bard ont suscité pas mal de moqueries), la firme de Mountain View est parvenue à une belle maîtrise de cette technologie. Tant et si bien qu'on la retrouve, par morceaux, chez la plupart des fabricants de smartphones qui s'appuient sur l'expertise de Google dans le domaine pour revendiquer la présence d'IA dans leurs appareils. Mais avec ses Pixel, Google conserve une petite marge d'avance. Si ses nouveaux smartphones de la série Pixel 9, dont le 9 Pro XL que nous testons ici, présentent une évolution matérielle assez attendue, c'est bel et bien du côté logiciel que la firme tire son épingle du jeu avec des résultats assez spectaculaires, notamment sur le terrain de la photo. Ainsi, tout comme chez Samsung, le logiciel vient au secours du matériel lorsque ce dernier atteint un palier pour le moment difficile à dépasser.

Nous avons pu tester le Pixel 9 Pro XL (qui se distingue du Pixel 9 Pro par un écran plus généreux et un module de charge plus performant) pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© Google

Google Pixel 9 Pro XL : l'avis de CCM Design premium réussi

Écran très lumineux

Polyvalence photo

Fonctions IA Autonomie un peu juste pour le prix

Recharge trop lente

Prix

Indisponibilité de certaines fonctions IA en France

Test Pixel 9 Pro XL : un design bien léché

Depuis les Pixel 6, Google retouche d'une main experte le design de ses smartphones en conservant un style bien particulier. La cuvée 2024 n'échappe pas à la règle. Le look du Pixel 9 Pro XL s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs. L'appareil conserve au dos une large barre transversale qui héberge les modules photo. Petit changement par rapport à la génération précédente : elle n'occupe plus toute la largeur du dos mais prend la forme d'une pilule oblongue.

À gauche, le Pixel 9 Pro XL, à droite, son prédécesseur, le Pixel 8 Pro © CCM

L'effet est réussi et les matériaux (aluminium et verre mat) retenus assez premium. Pour les tranches, l'inspiration d'Apple frappe une nouvelle fois. On retrouve des tranches d'aluminium très plates et des angles légèrement arrondis. Du bel ouvrage. Rappelons également que ce Pixel 9 Pro XL bénéficie comme les autres d'un suivi logiciel fixé à 7 ans.

Côté face, c'est également une réussite avec un écran Oled d'une définition de 2992 X 1344 pixels pour une résolution de 486 ppp rafraîchi à 120 Hz. Il s'agit d'une dalle LTPO qui a la particularité de se montrer très lumineuse. La firme indique un pic à 3000 nits en HDR). Nous avons pu l'apprécier sous le soleil breton (oui, oui) sans être perturbé par la forte luminosité ambiante (si, si).

Test Pixel 9 Pro XL : des performances en demi-teinte

Fiche technique

Taille écran 6,73 pouces Définition écran 1344 x 2992 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 1-120 Hz SoC Google Tensor G4 Mémoire vive 16 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 50 + 48 + 48 Mpx Capteur photo (selfie) 42 Mpx Vidéo Jusqu'au 8K à 30 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5060 mAh Système Android 14 Dimensions 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Poids 221 g

Les smartphones de Google n'ont jamais vraiment brillé avec les benchmarks analysant les performances brutes. Le Pixel 9 Pro XL perpétue la tradition. Il est pourtant équipé de la nouvelle puce maison, Tensor G4, censée se montrer, bien entendu, plus performante que les trois générations précédentes. C'est le cas mais avec très peu d'écart par rapport au Tensor G3 de l'an dernier.

Il n'empêche, ce Pixel 9 Pro XL ne souffre d'aucun ralentissement au quotidien. L'interface demeure très fluide et sans à-coups. Nous n'avons pas rencontré de difficulté quelle que soit l'appli lancée. En jeu, ce n'est pas un monstre de puissance non plus. Avec notre titre de référence Genshin Impact, nous avons pu atteindre 40 images par seconde avec un niveau de détails calé sur élevé. Mais attention : l'appareil à tendance à chauffer. L'écran notamment, en jeu mais aussi lorsqu'il est allumé pendant de longues périodes, peut atteindre des températures assez hautes et désagréables.

Test Pixel 9 Pro XL : des fonctions IA bien pensées

Là où l'on attend les smartphones Pixel, c'est bien évidemment sur le terrain de l'intelligence artificielle. La gomme magique et la fonction " entourer pour chercher " sont aujourd'hui disponibles sur de nombreux appareils. Google devait donc se démarquer. C'est le cas avec l'outil M'ajouter (Add Me en anglais). C'est celle qui nous a le plus bluffés. Elle permet, sur une photo de groupe, d'ajouter le photographe en effectuant deux clichés. Et elle se montre redoutablement efficace même s'il y a parfois quelques ratés.

Autre fonction originale : Réinventer. Après avoir sélectionné une zone de l'image à modifier, il suffit d'indiquer en quelques mots, ce que l'on souhaite modifier. Il s'agit par exemple d'ajouter des animaux, de changer un ciel, de remplacer de l'herbe par un champ de fleurs, etc. Tout est permis ou presque, pourvu qu'une connexion à Internet soit disponible. L'IA générative a en effet besoin d'accéder au réseau pour proposer différents résultats.

Manquent malheureusement à l'appel (en France) quelques fonctions disponibles pour le moment aux États-Unis. C'est le cas de Pixel Screenshot qui permet de retrouver très facilement des captures d'écran, de Pixel Studio qui autorise la génération d'images à partir de simple prompts ou encore la synthèse d'appels avec laquelle, l'IA de Google permet de résumer sous forme de texte le contenu d'un appel téléphonique afin de ne rien oublier de la discussion une fois la conversation terminée.

Test Pixel 9 Pro XL : excellent en photo

Depuis le Pixel 3, Google a toujours tiré son épingle du jeu, et donné de nombreuses leçons aux autres constructeurs, sur le terrain de la photo. L'an passé, le Pixel 8 pro excellait. Pour cet été 2024, le Pixel 9 Pro XL conserve les mêmes atouts. Et pour cause, l'équipement embarqué est sensiblement le même. On dispose donc comme l'an dernier d'un grand-angle de 50 Mpx (f/1,68), d'un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7) et d'un téléobjectif 5x de 4 Mpx (f/2,8). Seule la caméra selfie en façade bénéficie d'une évolution passant d'un maigre capteur de 10,5 Mpx à un module de 42 Mpx.

De jour, le grand-angle donne toujours autant de plaisir. Les images présentent un excellent piqué, les couleurs demeurent naturelles et la luminosité reste très bien gérée. Évidemment le travail logiciel de Google avec ses algorithmes aux petits oignons n'est pas anodin dans ces résultats mais il passe totalement inaperçus sur le cliché final. On ne note aucune aberration ou exagération. Tout est parfaitement dosé.

Le téléobjectif optique 5x procure lui aussi d'excellents résultats. Il est possible de grimper à 10x sans déperdition et même jusqu'à 30x ou là, les algorithmes peinent à dissimuler parfois les limites des lentilles. Néanmoins, le résultat reste très propre. Et au cas ou, le Super Res Zoom, une technique logicielle propre aux Pixel, arrive en renfort pour gommer les artéfacts et lisser les détails sans trop les supprimer pour délivrer des clichés très riches.

Ultra grand-angle © CCM

Grand-angle 1x © CCM

2x © CCM

5x © CCM

10x © CCM

20x © CCM

30x © CCM

De son côté, l'ultra grand-angle du Pixel 9 Pro XL prouve son efficacité avec une distorsion des bords très maîtrisée que peuvent lui envier des appareils plus chers. Tout juste note-on des couleurs un peu plus fade qu'avec le grand-angle. Rien qui ne puisse toutefois être corrigé facilement.

De nuit, le Pixel 9 Pro XL conserve les atouts toujours mis en avant par ses prédécesseurs. Les clichés demeurent bien nets, notamment avec le module grand-angle. Les couleurs répondent présent et la scène conserve un bel aspect naturel.

Test Pixel 9 Pro XL : une autonomie et un charge perfectibles

L'autonomie n'a jamais été le point fort des Pixel, quelle que soit la gamme. Cette année encore, ce n'est pas la panacée même s'il y a du mieux. Avec notre benchmark PC Mark qui simule plusieurs activité, l'appareil a tenu 14h55 en conservant en réserve 18 % de batterie. Dans la réalité, cela se traduit par une journée et demie d'usage classique. Mais avec un usage plus intensif, si vous passez votre temps à vous amuser avec les fonctions d'intelligence artificielle et l'appareil photo, mieux vaut tabler sur une journée d'utilisation.

Côté recharge, Google se gargarise cette année de proposer une recharge rapide sur son smartphone haut de gamme. Ne vous attendez pas à une puissance démentielle de 100 W comme c'est le cas chez bon nombre de fabricants chinois. La charge rapide chez Google peut qualifier une puissance de 37 W. D'ailleurs, le Pixel 9 Pro XL est le seul à proposer cette capacité dans la gamme. C'est dire si c'est un luxe ! D'ailleurs, pour en profiter, il faudra dépenser encore 35 euros pour vous procurer le chargeur maison de 45 W. Branché à notre chargeur Anker de 100 W, le Pixel 9 Pro XL est passé de 0 à 100 % de batterie en 1h10. C'est encore un peu lent.

Test Pixel 9 Pro XL : un smartphone en devenir

Google 9 Pro XL 16-128 Go Neuf à partir de 1197,00 € Fnac 1197,00 € Voir

Amazon 1199,00 € Voir

Cdiscount 1199,00 € Voir

Rakuten 1199,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

Boulanger 1199,00 € Voir

Avec ce 9 Pro XL, Google montre une fois de plus son savoir-faire dans la maîtrise de la photo et de l'intelligence artificielle. Et encore, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toutes les fonctions liées à l'IA dévoilées lors de la présentation officielle ne sont pas encore disponibles en France. Le Pixel ne peut donc que s'enrichir au fil du temps. Il sera par ailleurs, comme c'est la tradition, le premier à accueillir Android 15 dans quelques semaines. En attendant, Google livre avec ce nouveau Pixel une édition qui peut encore une fois donner des leçons à la concurrence… sans toutefois parvenir à corriger son principal défaut : l'autonomie. Pour le prix, à partir de 1199 euros tout de même, en hausse par rapport à l'an dernier, on s'attendait à mieux sur ce point. Aussi puissante soit-elle, l'intelligence artificielle semble ne pas pouvoir voler à son secours pour le sortir de cette impasse. À moins qu'Android 15 et une meilleure optimisation ne viennent renverser cette tendance. Nous vérifierons à nouveau l'autonomie de l'appareil une fois Android 15 en place.