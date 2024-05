Les iPhone reconditionnés pourraient être bientôt interdits à la vente en France

La mise en application prochaine d'une directive européenne sur le port USB-C comme port universel soulève quelques inquiétudes. Elle pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur du reconditionné, en en excluant les iPhone.

Avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat qui en découle, mais aussi la crise climatique qui nous impose de limiter notre consommation, le reconditionné a le vent en poupe ! En effet, remettre en état un produit électronique ayant déjà servi permet de lui donner une seconde vie et, surtout, d'en profiter sans le payer au prix fort. Une solution particulièrement prisée par les amateurs d'iPhone, les téléphones d'Apple n'étant pas à la portée de toutes les bourses – et ça ne va pas en s'améliorant… Mais ce marché florissant – une progression de 20 % par an est attendue d'ici à 2026 – pourrait bien être menacé par une directive européenne.

iPhone reconditionnés : une directive pour le moins floue

Il se trouve que, à partir du 28 décembre 2024, tous les nouveaux appareils électroniques vendus en Europe devront obligatoirement comporter au moins un port USB-C, afin de standardiser les ports de chargement et donc de limiter les déchets électroniques. Une mesure qui visait particulièrement Apple, qui a fini par abandonner son port Lightning avec l'iPhone 15. En France, ce texte prend la forme d'un décret et d'un arrêté. Or, un article de Services mobiles soulève les conséquences potentielles de la directive européenne sur le marché du reconditionné.

En effet, les deux textes mentionnent les "équipements mis sur le marché", et non pas uniquement les "équipements neufs". Une formule un peu floue qui ouvre la porte à l'incertitude. Car la directive concerne les appareils non-conformes fabriqués hors de l'Union européenne qui sont remis en état et commercialisés sur le marché européen. À l'heure actuelle, deux tiers des smartphones reconditionnés circulant sur le marché européen viennent des États-Unis ou d'Asie... y compris les iPhone. Si cette loi inclut nécessairement les équipements neufs, va-t-elle également concerner le reconditionné ? Car, dans ce cas, les iPhone reconditionnés possédant un port Lightning – soit les iPhone 14 et antérieurs – pourraient bien être interdits dans l'Hexagone.

iPhone reconditionnés : le marché français en pleine incertitude

Ce n'est pas la première fois qu'un produit reconditionné mis sur le marché équivaut à la mise en circulation d'un nouveau produit. En France, c'est ce qui se passe au niveau de la très décriée redevance pour la copie privée. En effet, celle-ci s'applique aussi bien aux appareils neufs qu'aux produits reconditionnés, ce qui équivaut à une sorte de double peine puisque les produits ayant déjà été assujettis à ce prélèvement quand ils étaient neufs le sont de nouveau quand ils sont remis en vente en reconditionné (voir notre article).

Si cette inquiétude se confirme, cela pourrait réduire drastiquement la taille du secteur du reconditionné et mettre les entreprises spécialisées françaises dans une situation difficile – surtout que les vendeurs étrangers pourraient continuer à écouler leurs stocks non conformes sur des plateformes internationales, exacerbant ainsi une concurrence déloyale. D'autant plus qu'en mettant autant d'appareils reconditionnés hors-circuit, la circulaire contreviendrait à son but initial, qui est de réduire les déchets électroniques.