iPhone 16 : tout ce qu'on ne sait pas sur le prochain smartphone d'Apple, mais qu'on va répéter quand même

Plusieurs mois avant sa sortie, l'iPhone 16 fait l'objet de multiples rumeurs et prédictions, comme c'est le cas pour tout ce que produit Apple. Voici un point sur ce que l'on peut attendre de ce futur smartphone vedette.

Apple a toujours fait fantasmer. Depuis le lancement de l'Apple II en 1977 et la sortie du Macintosh en 1984 – le premier ordinateur grand public doté d'une interface graphique –, la "firme de Cupertino" fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fait rêver les technophiles friands d'innovation et de design. Et ce pouvoir d'attraction – certains parleront de fascination – s'est encore accru avec l'introduction de l'iPod en 2001 et, surtout, de l'iPhone en 2007, deux produits majeurs qui ont donné une aura extraordinaire à la "marque à la pomme".

Il faut reconnaître que la plupart des productions d'Apple ont constitué un véritable avancée technologique et que la société fait office de pionner et de référence dans de nombreux domaines. Au point que son seul nom est souvent d'innovation, et parfois de révolution. Un atout que l'entreprise exploite en entretenant soigneusement son image et sa réputation avec des présentations spectaculaires devenues cultes – les fameuses keynotes dont la marque a le secret – et un silence quasi miliaire sur ses projets, histoire de maintenir le mystère et l'attente.

C'est particulièrement vrai pour l'iPhone, qui sert même de maître étalon sur le marché des smartphones. Chacune de ses déclinaisons fait l'objet d'innombrables rumeurs et prédictions des mois avant sa sortie, en alimentant les fantasmes et les discussions des experts et des afficionados sur le Net et les réseaux sociaux. Un buzz qui se justifie par l'importance du smartphone, qui définit bien souvent les tendances et qui occupe une part essentielle dans les gigantesques bénéfices de la marque.

Rien n'est plus important pour Apple que le lancement d'un nouvel iPhone. On l'a vu encore lors de l'annonce des derniers résultats financiers de la firme Cupertino, publiés lors du traditionnel conf call avec les investisseurs qui s'est déroulé ce 2 mai 2024, sa gamme de smartphones représente toujours plus de 50% de son chiffre d'affaires total, soit pour son deuxième trimestre fiscal, 46 milliards de dollars sur un total de près de 90,8 milliers de dollars (et des bénéfices de 23,6 milliards de dollars).

Loin derrière l'iPhone, ce sont les services en ligne (iCloud, TV Plus, Fitness, etc…) qui arrivent en deuxième position avec "seulement" 26% du CA. Arrivent ensuite les wearables (littéralement les objets que l'on porte sur soi comme les AirPods et l'Apple Watch), responsables de 9% du CA, puis les Mac (8%) et enfin l'iPad (6%).

De quoi tirer la seule certitude au sujet de l'iPhone 16 : il y aura bien une nouvelle gamme présentée au début du mois de septembre prochain. À partir de là, tout n'est que tumulte et bruits de couloirs ; excès, vacarme et volupté. Car pour l'instant, tout ce que l'on croit savoir à propos de la prochaine gamme des iPhone 16 ne provient que de sources d'informations peu vérifiables et de rumeurs lancées par des spécialistes des « fuites », les fameux leakers. Cela dit, il en est de plus informés que d'autres et qui ont, à mesure des années, prouvé leur sagacité en la matière, à l'image de Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg toujours bien renseigné. Nous le signalerons à chaque fois que nécessaire dans le tour complet de ce que l'on droit donc savoir de l'iPhone 16.

iPhone 16 : quelles tailles d'écran ?

C'est avec la gamme des iPhone 12 qu'est arrivée la répartition que nous connaissons encore aujourd'hui : deux modèles pour la gamme standard et deux modèles pour la gamme Pro. Après avoir proposé des modèles mini munis d'un écran de 5,4 pouces (14 cm) de diagonale pour les iPhone 12 et 13, Apple a fait le choix d'harmoniser les tailles d'écran pour les deux gammes. Autrement dit, le " petit " iPhone (14, 15, 14 Pro et 15 Pro) est doté d'un écran de 6,1 pouces (15 cm) de diagonale, tandis que le grand iPhone (14 Plus, 15 Plus, 14 Pro Max et 15 Max) déforme même les plus grandes poches avec écran de 6,7 pouces (17 cm) de diagonale). Il semblerait qu'Apple ait l'intention de briser cette harmonie avec la gamme des iPhone 16. Les modèles standard devraient conserver les mêmes diagonales de 6,1 et 6,7 pouces, mais l'écran de l'iPhone 16 Pro pourrait atteindre les 6,3 pouces, tandis que l'iPhone 16 Pro Max serait lui muni d'un écran de 6,9 pouces (18 cm) de diagonale.

© via MacRumors - Sonny Dickson sur X

On ne sait pas encore si la taille globale des iPhone 16 Pro va augmenter ou si Apple va réussir à faire grandir la taille de l'écran en réduisant la bordure noire qui l'entoure. Peut-être un peu des deux. Il va falloir sortir le pantalon de chantier pour le transporter ! Cela dit, à part la taille d'écran, l'aspect extérieur devrait être sensiblement similaire, reprenant les flancs aplatis du design que l'on connaît là aussi depuis l'iPhone 12. Et aucune rumeur ne parle d'un remplacement de la Dynamic Island, cette oblongue perforation en haut de l'écran qui avait remplacé l'encoche apparue avec l'iPhone X de la fin de 2017.

iPhone 16 : quel processeur et quelle quantité de mémoire ?

Les nouveaux iPhone 16 réduiraient le désavantage flagrant des modèles standard face aux modèles Pro en termes de puissance de calcul. Soyons clair, personne ne dit que les iPhone standard 14 ou 15 sont lents, cela n'a jamais été un problème pour les smartphones d'Apple. Mais pour les deux dernières générations, les modèles standard étaient équipés d'un processeur d'une génération précédente comparés aux modèles Pro. Ainsi, l'iPhone 14 est équipé d'un processeur A15 Bionic, tandis que la 14 Pro bénéficie d'un A16 Bionic. Pareil pour l'iPhone 15 qui a repris l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro, tandis que l'iPhone 15 Pro a droit, lui, à une puce A17 Pro. On remarque au passage l'abandon du qualificatif Bionic qui n'a jamais voulu dire grand chose. Pour les iPhone 16, on devrait avoir droit à une gamme de processeurs plus facile à comprendre. Les iPhone 16 et 16 Plus seraient ainsi équipés d'un processeur A18, tandis que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max bénéficieraient d'une puce A18 Pro. La différence entre les deux ? Essentiellement le nombre de cœurs de calcul dédiés à l'Intelligence artificielle, bien plus nombreux sur le processeur 18 Pro. Ce qui ferait évidement des iPhone 16 Pro et Pro Max les plus efficaces pour tirer partie de toutes les nouvelles fonctions d'IA qu'Apple va annoncer lors de la sa prochaine conférence des développeurs (WWDC) qui débutera le 10 juin prochain.

On sait que l'IA est également très consommatrice de mémoire vive. On s'attend donc à ce que les iPhone 16 soient mieux équipés que leurs prédécesseurs dans le domaine de la RAM. On parle ainsi d'un passage de 6 à 8 Go pour les modèles standard. Pour ce qui est des modèles Pro, qui bénéficient déjà de 8 Go pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, les rumeurs sont pour l'instant moins précises. Certains estiment qu'ils resteraient à 8 Go, tandis que d'autres estiment qu'ils pourraient passer à 12 Go. Traditionnellement, les iPhone ont toujours été munis de moins de mémoire vive que leurs concurrents du monde Android car iOS est moins gourmand dans ce domaine. Mais avec l'arrivée des grands modèles de langage de l'IA générative qu'Apple voudrait bien faire fonctionner au moins en partie en local, c'est-à-dire sans connexion Internet, les besoins pourraient augmenter. Avec un autre problème à résoudre : l'augmentation de la quantité de RAM augmente aussi la consommation d'énergie.

iPhone 16 : quelle autonomie ?

Vu les besoins en calcul et en mémoire vive pour les nouvelles fonctions d'Intelligence Artificielle qui seront intégrées à la version 18 d'iOS, le système des iPhone, annoncée lors de la prochaine WWDC, et aussi globalement à l'augmentation des performances des nouvelles puces A18 et 18 Pro, on s'attend à une augmentation parallèle des capacités des batteries sur certains modèles d'iPhone 16. La batterie de l'iPhone 16 passerait ainsi à 3561 mAh (contre 3349 mAh pour l'iPhone 15). Celle de l'iPhone 16 Pro passerait à 3355 mAh (contre 3274) et celle de l'iPhone 16 Pro Max à 4676 mAh (contre 4422 mAh). Seule la capacité de l'iPhone 16 Plus baisserait, et même assez drastiquement, avec 4006 mAh (contre 4383 pour l'iPhone 15 Plus). Ce serait assez difficile à comprendre, mais peut-être qu'Apple considère que cela suffirait largement pour ce modèle.

Côté batterie, on pourrait aussi voir enfin arriver des capacités de charge rapide sur les iPhone 16, qui accepteraient, tous modèles confondus, des chargeurs filaires d'un puissance maximum de 40 watts, contre 27 aujourd'hui. Quant à la recharge sans-fil au standard MagSafe, elle pourrait passer de 15 à 20 watts max. Dans les deux cas, cela devrait rendre la charge des iPhone bien plus rapide, ce qui sera très appréciable vu la relative lenteur de chargement des smartphones d'Apple face à leurs concurrents depuis plusieurs années. Car il n'est pas rare dans le monde Android de voir des smartphones capables d'encaisser des chargeurs d'une puissance pouvant monter jusqu'à 70 watts ou plus pour offrir une charge ultra-rapide, au prix il est vrai d'un potentiel vieillissement lui aussi plus rapide des batteries. Apple cherchera probablement un compromis même si la firme de Cupertino a visiblement fait de gros progrès en la matière. Quelques mois après la sortie de la gamme des iPhone 15, Apple a en effet indiqué que les batteries des iPhone 15 étaient capables de garder une charge d'au moins 80% de leur capacité initiale après 1000 cycles de recharge, contre 500 cycles jusque là. Attention, on rappelle aussi que les iPhone ne sont plus vendus avec un chargeur mais uniquement avec un câble. Pour bénéficier d'une charge rapide, il faudra donc acheter un nouveau chargeur…

iPhone 16 : quel capteur photo et quel zoom optique ?

Depuis de nombreuses années, l'iPhone est considéré comme l'un des meilleurs smartphones pour la photo et la vidéo. La qualité des images s'améliore d'année en année. L'iPhone 15 avait marqué une étape importante en adoptant un capteur de 48 Mpxl pour l'objectif principal. L'ultra grand-angle, l'autre objectif de l'iPhone 15, tout comme le téléobjectif du 15 Pro, étaient restés, eux à 12 Mpxl. Si le téléobjectif de l'iPhone 16 Pro et Pro Max reste à 12 Mpxl, Il est probable qu'aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle Pro, l'iPhone 16 bénéficie également d'un capteur de 4 Mpxl pour l'ultra grand-angle. Autre changement, la disposition des deux objectifs de l'iPhone 16 standard pourrait passer d'un alignement en diagonale à un alignement vertical, ce qui permettrait aux iPhone 16 et 16 Plus d'utiliser les deux objectifs en même temps pour produire des vidéos spatiales destinées à être visionnées dans le casque de réalité mixte Vision Pro.

© via MacRumors - Sonny Dickson sur X

On s'attend également à ce que les deux iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficie d'un zoom optique maximal de 5x, alors que ce niveau de zoom était réservé au 15 Pro Mx (contre 3x au maximum pour l'iPhone 15 Pro).

iPhone 16 : combien de boutons ?

L'iPhone 15 Pro a remplacé le commutateur sonnerie/silencieux par un bouton Action auquel on peut assigner un ou plusieurs rôles, notamment via l'application Raccourcis. La totalité de la gamme des iPhone 16 devrait adopter le bouton Action, signant donc la fin du commutateur qui équipe pourtant les iPhone depuis le tout premier modèle de 2007. Mais, plus étonnant, on parle de l'arrivée, également sur tous les modèles de la gamme, d'un nouveau bouton supplémentaire qui, celui-ci, ne serait pas programmable : il serait entièrement dédié au déclenchement photo et vidéo. On voit donc de plus en plus que les smartphones deviennent de plus en plus des appareils de prises d'images ayant aussi la capacité de téléphoner…

© Weibo

iPhone 16 : quelle norme Wi-Fi ?

Côté connexion sans fil, les iPhone 16 standard devraient passer de la norme Wi-Fi au Wi-Fi 6E, jusque là réservée aux modèles Pro. Tandis que les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient adopter le Wi-Fi 7, dont la norme a récemment été officiellement adoptée. Dans les deux cas il y a fort à parier que cela ne change pas grand-chose à la vitesse de nos connexions Internet aussi bien à la maison qu'au bureau. Car si les Wi-Fi 6E et 7 promettent respectivement des taux de transfert de 10 et 46 Gbits/s, rares sont ceux qui bénéficient d'une connexion Internet ne serait-ce que de 1 Gbits/s. Cela dit, à condition par exemple d'avoir choisi la dernière version de la box Internet de votre fournisseur d'accès, on peut alors bénéficier des autres avantages du Wi-Fi 6E ou 7, à savoir une meilleure stabilité de la connexion qui évite, par exemple, ces agaçantes pertes de qualité de l'image ou du son pendant un appel en visio. Autrement dit, la compatibilité Wi-Fi 6E ou 7 n'est pas un critère d'achat principal, mais assurera une bonne longévité aussi bien aux iPhone 16 standard qu'aux iPhone 16 Pro.

Rumeurs iPhone 16 : attendre pour s'équiper ?

Au vu de toutes les caractéristiques que nous venons de lister, on voit bien que la gamme des iPhone 16 devrait apporter bien plus de nouveautés par rapport à la gamme des iPhone 15 que cette dernière n'en avait apporté comparé aux iPhone 14. Cela permettra peut-être à Apple de corriger une tendance récemment montrée par certaines études qui pointent le fait que la gamme d'iPhone 15 a moins convaincu les acheteurs américains que la gamme d'iPhone 14. On ne va évidemment pas pleurer sur le sort d'Apple au vu des résultats financiers évoqués plus haut. Mais cela montre qu'Apple, comme son plus grand concurrent Samsung, risque d'avoir de plus en plus de mal à nous convaincre de débourser toujours plus pour acheter les tout derniers modèles. Et c'est aussi ce que montre l'évolution du marché de l'occasion. En France, il représentait 7% du marché total en 2018 contre 20% aujourd'hui (étude Kantar). Autrement dit, nous serons sûrement beaucoup à nous acheter un formidable iPhone 16… en 2027 !