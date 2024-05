iPad 2024 : l'iPad Pro passe au M4 et l'iPad Air maintenant en 11 et 13 pouces

Comme attendu, Apple vient de présenter ses nouvelles tablettes lors d'une conférence en ligne. Au menu : deux nouveaux iPad Air en 11 et 13 pouces et deux nouveaux iPad Pro avec une étonnante puce M4.

Il était temps ! Cela faisait 564 jours que la gamme des iPad n'avait pas bougé. Une longue attente qui vient donc de toucher à sa fin par l'intermédiaire d'une présentation uniquement diffusée en streaming vidéo –on a l'habitude– ce 7 mai 2024. La firme à la Pomme vient d'annoncer le renouvellement partiel de sa gamme de tablettes, accompagnée de quelques nouveaux accessoires adaptés. Au nombre desquels, notamment, un nouveau Pencil Pro aux nouvelles fonctions évoluéessans pour autant exploser en prix. L'événement a duré moins de quarante minutes, mais la liste des nouveautés n'en est pas moins longue pour autant, avec quatre nouveaux modèles d'iPad et deux nouveaux Magic Keyboard. Mais la plus grande surprise vient de l'annonce de deux nouveaux iPad Pro équipés du tout nouveau processeur « maison » M4 d'Apple, encore absent de la gamme des Mac ! Mark Gurman, le fameux journaliste de Bloomberg le mieux informé du monde sur Apple, avait donc raison une fois de plus puisqu'il avait laissé entendre l'arrivée des iPad Pro M4 plusieurs jours avant leur annonce officielle. Chapeau bas !

© Apple

Quelles sont les caractéristiques des iPad 2024 ?

À tout seigneur tout honneur, commençons pour le vaisseau amiral, à savoir la gamme des iPad Pro. Et ce fut bien le coup de tonnerre annoncé par le journaliste Mark Gurman puisque les deux iPad Pro de la gamme sont les premiers appareils de la marque a bénéficier de la puce « maison » M4, alors même qu'aucun Mac n'y a encore eu droit ! La surprise est de taille mais semble pouvoir s'expliquer de deux manières. Comme on le notait plus haut, les iPad sont moins souvent renouvelés que les Mac et il faut donc en assurer la longévité. De plus, on s'attend à ce qu'Apple fasse des annonce très importantes dans le domaine de l'Intelligence artificielle lors de sa prochaine conférence des développeurs, la WWDC, qui débutera le 10 juin prochain. Et il y a fort à parier que certaines des fonctions d'IA des systèmes iOS et iPadOS 18 tireront parti des immenses capacités de calcul en ce domaine intégrées au nouveau processeur M4. Pendant la présentation, Apple a ainsi fait référence au nouveau Neural Engine, c’est-à-dire la partie du processeur dédiée à l'IA et à ses 10 cœurs de calcul. Gageons qu'on en reparlera en détail en juin prochain.

© Apple

Ce nouveau Neural Engine est accompagné d'un nouvel ensemble CPU (processeur principal) maintenant doté de 4 cœurs haute performance et six cœurs économes en énergie, qui rendraient le M4 jusqu'à 50% plus rapide que le M2 qui équipait les précédents iPad Pro. Quant à la partie graphique, Le M4 est maintenant muni de 10 cœurs GPU rendant le nouvel iPad Pro jusqu'à 4 fois plus rapide que l'iPad Pro M2 et 10 fois plus rapide que le premier iPad Pro de 2019 !

© Apple

Pendant la présentation, on a eu l'impression que le passage direct du M2 au M4 pour les iPad Pro avait été en partie dicté par le passage au tout nouvel écran OLED qui équipe maintenant les deux modèles, aussi bien le 11 que le 13 pouces. Remarquons déjà, donc, que le « petit » modèle d'iPad Pro n'est plus à la traîne de son grand-frère : sur la gamme précédente, seule le grande modèle était muni d'un écran miniLED, tandis que le 11 pouces se contentait d'un LCD. Mais Apple a indiqué que pour le modèle 13 pouces de la nouvelle gamme, Apple avait été obligé de concevoir un écran OLED en deux couches imbriquées, Apple appelle ça Tandem OLED, pour atteindre la luminosité de 1600 lits en pic. Qui dit deux écrans posés l'un sur l'autre dit une puissance de calcul nécessaire accrue. On se demande du coup si l'iPad Pro 11 pouces ne risque pas d'afficher des performances graphiques légèrement meilleures que celles du 13 pouces. Cela dit, le niveau de performances promis est telle, que cela ne devrait pas se remarquer.

© Apple

Pour continuer dans le superlatif impressionnant, il faut bien le dire, Apple a annoncé que le M4 était capable d'atteindre cet incroyable niveau de performances en consommant pourtant deux fois moins d'énergie, en dégageant donc moins de chaleur. Pour l'anecdote, les nouveaux iPad Pro intègre de fines feuilles de graphites à l'intérieur pour mieux diffuser la chaleur, aidé par l'alliage de cuivre intégré au logo que l'on voit au dos. Ce sont probablement ces progrès qui ont permis à Apple de rendre les nouveaux iPad Pro encore plus fins : 5,3 mm contre 5,9 mm pour l'iPad Pro 11 pouces et 5,1 mm contre 6,4 mm pour le grand modèle. Oui, vous avez bien lu, l'iPad Pro 13 pouces est plus fin que le 11 pouces. Les nouveaux iPad Pro sont également plus légers : 444 g contre 468 g pour le 11 pouces et 582 g contre 685 g pour le grand modèle. On a hâte de les tenir en main !

© Apple

Si les iPad Pro sont sans conteste les stars de sa gamme de tablettes, Apple n'en a pas pour autant oublier l'iPad Air qui a lui été renouvelé. Tellement même qu'il en existe maintenant deux modèles avec un grand modèle doté d'un écran de 13 pouces qui vient accompagner l'iPad Air 11 pouces. Les deux nouveaux iPad Air sont maintenant équipés du processeur M2, qui équipaient les iPad Pro de la gamme 2022. Autant dire qu'ils n'auront pas de problème de puissance même pour les tâches les plus intenses. Le plus étonnant finalement, c'est que ce sont les iPad Pro qui sont les plus légers, contrairement à ce que l'appellation Air pourrait laisser entendre. L'iPad Air 11 pouces pèse en effet 462 g, contre 444, rappelons, pour l'iPad Pro M4. Et l'iPad Air 13 pouces pèse lui 617 g, contre 582 pour l'iPad Pro 13 pouces.

Tous les nouveaux iPad présentés, Air comme Pro, ont quelques points communs. Notamment au niveau de la caméra frontale maintenant placée au milieu d'un des longs côtés, placement qu'avait inauguré l'iPad d'entrée de gamme de 10e génération introduit en 2022. Un changement dicté par le fait que les iPad sont de plus en plus souvent utilisés en mode paysage qu'en mode portrait, notamment parce que de plus en plus d'utilisateurs leur adjoignent un clavier. Apple semble avoir également voulu répondre à cette tendance en annonçant deux nouveaux modèles de Magic Keyboard, adaptés aux deux tailles d'iPad 11 et 13 pouces et compatibles aussi bien avec les iPad Air que les iPad Pro. Et aussi avec comme caractéristique d'intégrer une rangée de touches de fonction qui manquait au modèle précédent de Magic Keyboard et dont beaucoup d'utilisateurs se plaignaient.

© Apple

L'autre point commun à tous les nouveaux iPad millésime 2024, c'est le nouvel Apple Pencil Pro. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version améliorée du Pencil. Celui-ci est muni de deux nouveaux capteurs lui permettant tout d'abord de détecter la pression que l'on applique sur le stylet en le pinçant à deux doigts, ce qui permet de changer d'outil pour passer d'un crayon à une gomme ou à un pinceau par exemple. Ce mécanisme remplace la double-tape du modèle précédent du Pencil, qui reste toutefois au catalogue. L'autre capteur est un gyroscope capable de détecter la rotation du Pencil entre les doigts pour faire varier les réglages d'un outil en cours d'utilisation : un peu comme lorsque l'on modifier l'angle d'attaque d'un surligneur par exemple.

© Apple

On a tout de même noté deux absents pendant cette présentation. Ou plutôt deux modèles qui n'ont pas eu droit à une mise à jour quelconque. L'iPad mini 6 reste au catalogue sans changement. Et l'iPad 10 d'entrée de gamme reste lui aussi au catalogue, mais avec au moins une baisse prix le rendant enfin acceptable puisqu'il débute à 439 euros.

Quels sont les prix des iPad 2024 ?

Pas besoin d'attendre si l'on veut s'équiper des nouveaux iPad. On peut les commander immédiatement même s'ils ne seront livrés qu'à partir du 15 mai. Attention, en revanche le prix a encore fait un bond ! On apprécie toutefois que le stockage de base soit passé de 64 Go à 128 Go sur les iPad Air et de 128 à 256 Go sur les iPad Pro. Et peut respectivement monter jusqu'à 1 et 2 To.

iPad Air M2 11 pouces Wi-Fi / 5G 128 Go : 719 euros / 889 euros

iPad Air M2 11 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 849 euros / 1019 euros

iPad Air M2 11 pouces Wi-Fi / 5G 512 Go : 1099 euros / 1269 euros

iPad Air M2 11 pouces Wi-Fi / 5G 1 To : 1349 euros / 1519 euros

iPad Air M2 13 pouces Wi-Fi / 5G 128 Go : 969 euros / 1139 euros

iPad Air M2 13 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 1099 euros / 1269 euros

iPad Air M2 13 pouces Wi-Fi / 5G 512 Go : 1349 euros / 1519 euros

iPad Air M2 13 pouces Wi-Fi / 5G 1 To : 1599 euros / 1799 euros

iPad Pro M4 11 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 1219 euros / 1469 euros

iPad Pro M4 11 pouces Wi-Fi / 5G 512 Go : 1469 euros / 1719 euros

iPad Pro M4 11 pouces Wi-Fi / 5G 1 To : 1949 euros / 2079 euros

iPad Pro M4 11 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 2429 euros / 2679 euros

iPad Pro M4 13 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 1569 euros / 1819 euros

iPad Pro M4 13 pouces Wi-Fi / 5G 512 Go : 1819 euros / 2069 euros

iPad Pro M4 13 pouces Wi-Fi / 5G 1 To : 2299 euros / 2549 euros

iPad Pro M4 13 pouces Wi-Fi / 5G 256 Go : 2779 euros / 3029 euros

Comment revoir la keynote en vidéo ?

© Apple

Vous n'avez pu voir en direct les annonces des derniers iPad, de l'Apple Pencil Pro et des nouveaux accessoires qui les accompagne ? Qu'à cela ne tienne ! La conférence peut être visionnée en différé quand bon vous semble, aussi bien sur la page dédiée aux événements Apple sur le site officiel de la marque, ou sur sa page YouTube. Il suffit de lancer son navigateur Internet, l'application YouTube sur son smartphone ou sa smartTV connectée pour revivre l'événement comme si vous y étiez et profiter de la toujours aussi étonnante et agréable qualité de production des vidéos de présentation d'Apple. Et même si la présentation s'est évidemment déroulée en anglais, les sous-titres en français sont naturellement disponibles pour ne rater aucun détail. Un flux avec une traduction en langue des signes est même disponible. Même par curiosité, ça vaut le détour. D'autant que cette fois-ci encore, la présentation n'a pas duré très longtemps.