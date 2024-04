Test Honor Magic6 Pro : le grand luxe pour la photo (et pas que)

Nouveau fleuron d'Honor, le Magic6 Pro promet monts et merveilles avec sa fiche technique très solide, ses aptitudes en photo, sa batterie généreuse et sa surcouche logicielle. Un concurrent sérieux dans le haut de gamme.

Le petit cercle des smartphones haut de gamme qui méritent vraiment leur place dans cette catégorie — et pas seulement parce que leur prix dépasse allègrement les 1000 euros — ne peut désormais plus compter sans la présence d'Honor. La marque chinoise lancée il y a plus d'une dizaine d'années dans l'ombre du géant Huawei et qui se contentait alors de proposer des mobiles abordables en visant un public relativement jeune, a beaucoup changé. Elle peut se vanter aujourd'hui de remplacer sur le marché du smartphone son ancienne maison mère dont l'ascension s'est brutalement interrompue avec les sanctions américaines en 2019, en se hissant parmi les marques les plus innovantes et dynamiques capables de rivaliser techniquement face à Samsung, Xiaomi et Apple.

Ainsi, après un Magic6 Lite réussi, un étonnant modèle pliable Magic V2, Honor a profité du Mobile World Congress (MWC) qui s'est tenu à Barcelone fin février pour enfoncer le clou avec son nouveau fleuron, le Magic6 Pro. L'appareil n'a d'autres ambitions que de venir tailler des croupières au Galaxy S24 Ultra de Samsung, à l'iPhone 15 Pro Max et au tout frais Xiaomi 14 Ultra également lancé lors du MWC. Rien que ça ! Comme chez Samsung et Xiaomi, l'intelligence artificielle y fait son entrée en grande pompe mais ce n'est pas le seul argument sur lequel compte ce Magic6 Pro pour se démarquer et heureusement d'ailleurs. Nous avons pu tester le nouveau haut de gamme d'Honor durant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© Honor

Honor Magic6 Pro : l'avis de CCM Écran irréprochable

Excellentes performances

Autonomie très satisfaisante

Progrès de MagicOS

Suivi des mises à jour amélioré

Polyvalence en photo Design clinquant

Poids élevé

Logiciels préinstallés superflus

IA peu utile

Prix élevé

Aucun chargeur livré

Honor Magic6 Pro : un design clinquant

On retrouve assez souvent dans le design des appareils Honor la patte Huawei même si les deux sociétés ont fait scission il y a quelques années. Et ce Magic6 Pro n'échappe pas à la coutume. L'appareil se veut massif et ne joue pas la discrétion. Le modèle que nous avons eu entre les mains pour ce test arbore, au dos, un revêtement en simili cuir vert pâle. Il est légèrement strié pour éviter qu'il ne glisse des mains et le toucher n'est pas désagréable.

Les tranches, tout comme le cerclage de l'ilot photo et le logo de la marque au bas du dos, sont constitués de métal doré. Ce qui donne une touche générale un peu m'as-tu vu qui ne passe certainement pas inaperçue. La marque ne se cache d'ailleurs pas de s'être inspirée de l'univers des montres de luxe (chez Piaget par exemple) pour dessiner cet ilot photo à la forme particulière ronde soulignée par un cerclage presque carré. Pour ceux qui cherchent un peu plus de discrétion, Honor a décliné son modèle en noir, plus sobre et moins clinquant.

© Honor

Passée la surprise de cette association de couleurs et de textures, les finitions demeurent impeccables. La marque chinoise livre une copie exemplaire digne d'un modèle haut de gamme. De face, le smartphone laisse quasiment toute la place à l'écran avec une dalle aux bords incurvés abandonnée de plus en plus par les constructeurs (même Samsung initiateur du procédé l'a laissée de côté pour sa gamme Galaxy S24). N'en déplaise à ses détracteurs, ce type de dalle provoque toujours un petit effet " wahou " à l'allumage de l'appareil. D'autant qu'Honor n'a pas non plus lésiné sur la qualité de l'écran comme nous le verrons plus loin.

L'ensemble adopte donc une finition irréprochable mais se montre assez massif. Les dimensions restent dans la norme et l'épaisseur maîtrisée pour offrir une bonne prise en main. Néanmoins, l'appareil semble dense et lourd. Avec ses 225 g, à peine moins que le géant S24 Ultra de Samsung. Bref, il ne se fera pas facilement oublier dans une poche de veste ou de pantalon. Enfin, comme tout smartphone de cette catégorie, l'appareil profite d'une certification IP68 pour résister à la poussière et à l'immersion.

Et ce n'est pas tout. Honor a appliqué à l'écran sa protection maison Nano Crystal Shield. Une technique qui nous avait déjà bluffés sur le Magic6 Lite avec lequel nous avions pu planter des clous dans une planche en bois. Honor indique que pour le Magic6 Pro, cette protection est encore supérieure. De quoi a priori le trimballer sans craindre les rayures et le faire tomber sans risque.

Honor Magic6 Pro : un écran au top

Modèle haut de gamme oblige, Honor a apporté un soin particulier à la conception de l'écran. On profite ainsi d'une superbe dalle Amoled de 6,8 pouces offrant une définition de 1280 x 2800 pixels pour une résolution de 453 ppp. Il s'agit évidemment d'une dalle LTPO, comprenez qu'elle propose un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz comme c'est de plus en plus souvent le cas dans cette catégorie de smartphones.

Ce qui nous a le plus bluffé : la luminosité. La firme indique une luminosité maximale à 1600 nits avec un pic à 5000 nits. Et ça en jette vraiment. Sous le soleil au zénith de Barcelone, le smartphone est resté parfaitement lisible. D'autant que du côté de la colorimétrie, c'est aussi du tout bon. Sorti de la boîte, et sans réglages particuliers, le Magic6 Pro flatte la rétine avec des couleurs éclatantes et sans exagération.

Honor Magic6 Pro : des performances haut de gamme

Fiche technique

Taille écran 6,8 pouces Définition écran 2800 x 1280 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 1-120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive 12 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 180 Mpx Capteur photo (selfie) 50 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 60 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5600 mAh Système Android 14 Dimensions 162,5 x 75,8 x 8,9 mm Poids 225 g

La nouvelle star des processeurs mobiles de cette année 2024 n'est autre que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Et c'est évidemment à ce fleuron qu'Honor a confié l'animation de son smartphone. Ce SoC haut de gamme n'a pas fini de faire parler de lui au vu des performances dont il se montre capable. Il est associé ici par 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage (Honor ne propose pas d'autre configuration). Soumis aux benchmark habituels, les résultats révèlent, sans surprise, une très bonne prestation.

En jeu, le Magic6 Pro est également un allié confortable. Avec notre titre de référence Genshin Impact, nous avons pu jouer avec le niveau de détails calé au maximum et une fréquence de 60 images par seconde sans ressentir la moindre faiblesse. Le refroidissement de l'appareil se révèle aussi très efficace. Le Magic6 Pro ne chauffe que très peu. C'est du tout bon.

Honor Magic6 Pro : une surcouche logicielle inspirée d'iOS

Cela fait déjà un bon moment que l'on réclamait un bon coup de frais pour MagicOS, la surcouche logicielle signée Honor. C'est chose faite. Les fondamentaux demeurent dans le maniement de l'interface avec la possibilité de créer des dossiers géants bien pratiques sur l'écran d'accueil par exemple. Mais on remarque aussi que MagicOS, à présent dans la version 8, a puisé un peu d'inspiration chez Apple. Élément le plus flagrant : la Magic Capsule. Il s'agit ni plus ni moins que la Dynamic Island que l'on retrouve sur iOS depuis les iPhone 14 Pro. Le principe est exactement le même : profiter de l'espace autour de la petite pilule noire au sommet de l'écran (qui héberge la caméra selfie et le capteur de reconnaissance faciale) pour afficher des informations en temps réel comme un compte à rebours qui tourne en tâche de fond, un morceau de musique à l'écoute, un appel téléphonique ou encore un enregistrement en cours à l'aide de l'appli dictaphone. Il est alors possible d'interagir avec l'application sans pour autant l'ouvrir au premier plan.

Autre similitude, le mode Always On Display (écran toujours allumé). Lorsqu'il est en veille, connecté à un chargeur et placé à l'horizontale, le Magic6 Pro se transforme alors en réveil. Et les cadrans utilisés par MagicOS ressemblent tout de même fortement à ceux d'iOS.

Petite déception cependant. Elle concerne une pratique que l'on rencontre très fréquemment sur les mobiles… d'entrée de gamme. L'ajout d'applications tierces par défaut. Si on peut comprendre l'utilité pour les constructeurs d'y avoir recours sur les modèles abordables afin d'en faire baisser le prix de vente, sur un mobile à 1300 euros, c'est plus discutable. Se retrouver avec d'emblée Facebook, TikTok, Booking, WPS Office, etc. sur un smartphone de ce prix est un peu agaçant. On note également que c'est Swiftkey, le clavier virtuel de Microsoft qui est actif par défaut et non Google Gboard. Un brin déstabilisant pour ceux qui n'y sont pas habitués.

Enfin, côté mise à jour logicielle, Honor progresse. La marque propose un suivi pendant quatre ans des mises à jour d'Android et cinq ans de patchs de sécurité. On n'atteint pas encore le niveau de Google et de Samsung (7 ans) mais ça avance.

Honor Magic6 Pro : une petite pincée d'IA

La marque chinoise ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur l'un des arguments très en vogue depuis l'an dernier : l'intelligence artificielle. Google avait ouvert le bal avec ses Pixel, Samsung lui a emboîté le pas en fanfare avec ses Galaxy S24 eu début d'année, vient maintenant le tour de Honor de s'y coller… avec parcimonie. En effet, si l'IA est présente sur la partie photo pour apporter quelques améliorations aux images lors des prises de vues, c'est plutôt dans le maniement de l'interface du mobile qu'elle se veut plus présente. Honor y a ajouté quelques éléments pour faciliter le quotidien de l'utilisateur mais qui demandent encore à être peaufinés. La caméra frontale par exemple est mise à contribution dans plusieurs scénarii. Lorsque le smartphone sonne pour prévenir un appel, un regard vers l'écran suffit à faire baisser le son de la sonnerie. De la même façon, l'écran reste allumé tant que vous le regardez ou peut se réveiller et sortir du mode veille d'un simple regard. Ce qui signifie aussi que la caméra scrute en permanence ce qui se passe. Et peu d'infos sont disponibles quant au traitement des données issues de cette surveillance.

L'IA intervient également pour suggérer des applications en fonctions des habitudes de l'utilisateur. Elle permet d'anticiper les besoins en suggérant, pourquoi pas de nouvelles applis à télécharger.

La gestion des textes est aussi facilitée. L'IA permet de repérer du texte dans une image et de l'en extraire en un rien de temps pour, par exemple, le coller dans un document. Le scan de documents est également simplissime.

Ce que l'on apprécie surtout, c'est la fonction baptisée Magic Portal. Lorsqu'un élément est affiché à l'écran, par exemple une photo, il suffit de le déplacer vers la droite pour qu'une barre d'outils s'affiche. Elle présente plusieurs applis ou fonctions. On peut ainsi lancer Gmail pour envoyer l'image par mail ou encore une appli de réseau social. Pratique. Reste à voir si c'est un réflexe qui va s'imposer.

Honor Magic6 Pro : bon en photo presque partout

Cela fait plusieurs années déjà que Honor joue dans la cour des grands sur le terrain de la photo, notamment avec les prédécesseurs de ce modèle haut de gamme, les Magic5 Pro et Magic4 Pro. La nouvelle génération ne pouvait donc que progresser, récompensé d'ailleurs, une fois de plus, par le laboratoire DXO Mark qui lui a décerné une médaille d'or. Il faut dire que Honor n'y va pas de main morte sur la monture embarquée. Au dos de l'appareil se niche ainsi un capteur grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture variable de f/1.4 ou de f/2.0. À ses côtés, un téléobjectif périscopique de 180 Mpx (f/2.6) offrant un zoom optique x2,5. Les clichés ultra grand-angle sont assurés par un module de 50 Mpx (f/2.2). Enfin, à l'avant, c'est une caméra selfie de 50 Mpx elle aussi (f/2.2) qui est à la manœuvre. Le téléobjectif comme le grand angle bénéficient d'une stabilisation optique et on note aussi que le module principal est adossé à un autofocus à détection de phase et laser. À la clé, la possibilité de capter plus précisément les éléments en mouvement. Une fonction utile par exemple lors d'événements sportifs… ou avec des enfants hyperactifs.

De jour, avec le module grand-angle, c'est sans surprise. Le Magic6 Pro s'en sort à merveille. Les images sont d'une grande précision. Le piqué est excellent et la lumière parfaitement ajustée (merci à l'ouverture variable). Dans la majorité des situations, l'appareil s'en sort haut la main. On note juste un petite tendance à rehausser un poil les couleurs, surtout le bleu, pour les rendre plus vives. C'est notamment le cas sur le cliché de la place Saint Pierre ci-dessous avec un ciel qui détonne bien plus que ce qu'il ne l'était vraiment.

Le téléobjectif x2,5 optique est un régal à utiliser. La stabilité impressionne et il est difficile de rater un cliché. Les couleurs demeurent percutantes et les détails répondent toujours présent. Le lissage se fait discret.

Au-delà de 2,5x Honor compte sur son large capteur de 180 Mpx pour rogner dans l'image et appliquer un grossissement sans trop de déperdition. On obtient des zoom x5 et même x10 assez propres. Passés les 10x, la manœuvre devient plus complexe. On commence à perdre en détails et en netteté. Le lissage s'avère un peu plus prononcé. L'appareil peut grimper jusqu'au x100 mais les clichés ne sont plus exploitables, en tout cas beaucoup moins que ce que propose un Galaxy S24 Ultra ou même un S23 Ultra de Samsung.

5x © CCM

10x © CCM

50x © CCM

Pour son ultra grand-angle, Honor mise donc sur un capteur de 50 Mpx. L'appareil fourni des résultats remarquables. La légère perte de détails demeure tout à fait raisonnable et acceptable.

Lorsque la lumière faiblit, le Magic6 Pro de s'en laisse pas compter. L'exposition est juste et le capteur grand angle évite le piège de rajouter trop de lumière là où il n'y en a pas. Les clichés présentent ainsi un aspect naturel, très proche de la réalité. On constate aussi qu'il maîtrise bien les sources lumineuses sans provoquer d'effet de halo désagréable à l'œil. Malheureusement, le module ultra grand-angle n'est pas du même niveau. On constate une perte de qualité et de netteté assez significative.

2,5x © CCM

2,5x © CCM

Intérieur nuit © CCM

Intérieur nuit © CCM

Intérieur nuit © CCM

Pour le portrait, le Magic6 Pro s'en sort là encore haut la main. Le bokeh est élégant et le détourage rarement pris en défaut.

Les selfies sont plutôt bien réussis avec là encore un bon bokeh. Mais mieux vaut mettre la pédale douce sur la fonction d'embellissement active par défaut qui a tendance à appliquer un lissage assez prononcé (voir ci-dessous). On note que pour ce type d'image, le cadre de prise de vue affiché à l'écran s'orne d'un cerclage blanc très lumineux pour réussir les images en basse lumière. Bonne idée.

Honor Magic6 Pro : une endurance très satisfaisante

Contrairement à la plupart des smartphones actuels, le Magic6 Pro ne s'appuie pas sur une batterie de 5000 mAh mais 5600 mAh. Une belle capacité dans un espace réduit qui résulte de l'utilisation de la même technologie que dans le Magic V2 qui permet d'embarquer plus d'énergie dans moins d'espace. Et ça fonctionne plutôt bien. Avec notre test d'endurance PC Mark, le Magic6 Pro a tenu un peu plus de 13h30 avec, en fin de cycle, 19 % de batterie restant au compteur. Une belle performance pour un smartphone de ce gabarit. Dans la réalité, cela se traduit par la possibilité d'utiliser le smartphone pendant deux bonnes journées sans passer par la case recharge.

Pour la recharge justement, l'appareil supporte une charge 80 W. Pas mal ! Dommage cependant que le chargeur idoine ne soit pas présent dans la boîte. À ce tarif, c'est un peu mesquin. Nous l'avons donc branché à un chargeur 100 W Anker. En 30 minutes l'appareil est passé de 1 à 44 % de batterie. 80 minutes ont été nécessaires pour récupérer 100 % de charge. Petit bonus, le Magic6 Pro supporte la charge sans fil 66 W. Nous ne disposions malheureusement pas du matériel adapté pour vérifier cette possibilité.

Honor Magic6 Pro : faut-il craquer pour le nouveau fleuron d'Honor ?

Honor Magic6 Pro 12-512 Go Neuf à partir de 1099,88 € Fnac 1099,88 € Voir

Darty 1099,90 € Voir

À n'en pas douter, le Magic6 Pro est un excellent élève. Il se montre très réactif, quelle que soit la tâche qu'on lui soumet. La photo est aussi un domaine qu'il maîtrise très bien. Il peut sans rougir rivaliser avec les ténors du secteur comme Samsung ou Google. Il est redoutablement armé pour l'exercice. On apprécie aussi l'évolution de MagicOS. Il était temps. La surcouche logicielle est un peu plus dans l'air du temps. On est plus dubitatif en revanche sur les fameuses fonctions IA. Elles ne nous semblent pas encore aujourd'hui assez abouties et surtout pas assez indispensables pour en faire un véritable argument de poids face à ce que proposent Google ou Samsung. Honor va devoir élargir un peu plus l'étendue des possibilités de son IA pour proposer des fonctions bien utiles au quotidien. Il n'empêche, le Magic6 Pro remplit parfaitement le contrat d'un smartphone haut de gamme. À près de 1100 euros, son prix est encore un poil élevé, mais la marque chinoise propose régulièrement des promotions qui le rendent plus attractif pour craquer.