Forfaits 5G à 8 euros : les opérateurs cassent les prix du haut débit

La 5G devient enfin accessible à tout le monde. En cette rentrée 2024, les opérateurs petits et grands se livrent une véritable guerre des prix avec des forfaits généreux proposés à des tarifs jamais vus. C'est le moment d'en profiter !

Déployée pour la première fois à la fin 2020, la 5G a longtemps été réservée aux utilisateurs prêts à mettre la main au portefeuille, avec des forfaits assez onéreux. Mais les temps changent, et cette technologie de téléphonie mobile se démocratise enfin, quatre ans après son introduction, les opérateurs semblant tout faire pour la rendre accessible à tous depuis l'été – tout en attirant, au passage, de nouveaux clients. Cela a commencé avec Orange et Sosh, sa filiale low-cost, qui, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, ont décidé d'offrir l'accès à la 5G à l'ensemble des abonnés 4G, sans surcoût ni nécessité de changer de forfait mobile. Ce joli cadeau a depuis été prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre. Il n'a pas fallu longtemps pour que SFR lui emboîte le pas, en intégrant la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, et ce, de façon pérenne, avant d'être rapidement suivi de Bouygues Telecom par le biais de son offre B&YOU, alors que l'option 5G était auparavant facturée 3 euros par mois.

Depuis la rentrée, les opérateurs mobiles se livrent une véritable guerre des prix, proposant des abonnements incluant la 5G à moins de 10 euros, avec appels, SMS et MMS illimités, le tout incluant une belle enveloppe de data. C'est totalement inédit chez les grands opérateurs !

Forfaits 5G à 8 euros : des offres temporaires pour la rentrée

On commence avec Bouygues Telecom, qui a décidé de frapper très fort en dévoilant sa nouvelle offre mobile. Par le biais de sa filiale B&YOU, l'opérateur français propose un forfait 5G contenant 110 Go de data en France et 25 Go en Europe pour 7,99 € par mois, sans engagement ni condition de durée. Bien évidemment, les appels, SMS et MMS sont en illimité. Attention à ne pas trop tarder cependant, car il n'est possible de souscrire à cette offre que jusqu'au 30 septembre.

De son côté, Free lance un forfait 5G spécial à 7,99 € par mois, sans engagement et là aussi sans limitation de durée (et donc "à vie" en principe), incluant 110 Go de data en France et 20 Go en Europe. Attention, là encore, l'offre n'est disponible que jusqu'au 30 septembre, et il être un membre Veepee pour en profiter – à l'exception des abonnés Free ayant résilié leur ligne mobile dans les 30 jours précédents la souscription à l'offre promotionnelle.

SFR n'est pas en reste et propose via sa filiale RED un forfait 5G à 7,99 € par mois avec 100 Go de data en France et 22 Go en Europe, là encore sans engagement. Il ne semble toutefois pas avoir de date limite à cette offre.

En revanche, pas d'offre intéressante pour le moment du côté de chez Orange et Sosh, dont les offres 5G restent assez onéreuses. Mais les MVNO, les opérateurs virtuels, ne sont pas en reste pour autant. Et on trouve désormais plusieurs forfaits 5G à moins de 10 euros chez Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, Prixtel, Syma ou Lebara.

2.00 € Forfait 5 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € Le sept Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Oxygène Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Forfait 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € RED 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € B&You 110 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 110 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 8.99 € Forfait 160 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 160 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 8.99 € 180 Go Appels illimités 180 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités -1 Mo Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 9.99 € RED 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Le relax Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Forfait 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € Le grand Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Le neuf Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 10.99 € Le Full Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 5G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement

Alors pas de doute : si vous avez un téléphone compatible et si vous êtes dans une zone couverte, c'est le moment de passer à la 5G à moindre prix, quitte à faire jouer la concurrence et à changer d'opérateur. Dépêchez-vous d'en profiter, car on ne sait pas combien de temps cela va durer !