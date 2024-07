Les abonnés Free Mobile peuvent maintenant envoyer des SMS par Wi-Fi !

Bonne nouvelles si vous êtes abonné chez Free Mobile ! Vous pouvez désormais envoyer des SMS par Wi-Fi, mais aussi en 4G, via vos données mobiles, et ce, sans surcoût. Pratique quand le réseau classique est de mauvaise qualité !

Malgré tous les efforts des opérateurs, il arrive que la couverture réseau soit mauvaise dans certaines zones, ce qui peut poser des problèmes quant à la communication. En effet, il est alors impossible d'envoyer un SMS ou d'appeler un correspondant avec son smartphone. Heureusement, il existe des technologies pour contourner ce problème. Après avoir lancé, en fin d'année 2023, les appels en VoLTE et en VoWiFi pour ses abonnés – le VoLTE permet de passer des appels en 4G, tandis que le VoWiFi permet de les passer via un réseau Wi-Fi –, Free leur permet désormais d'envoyer des SMS par Wi-Fi, mais aussi en 4G via leurs données mobiles.

"Vous pouvez désormais envoyer tous vos SMS par le réseau 4G ou Wi-Fi en France métropolitaine. L'option est activée automatiquement pour l'ensemble des abonnés mobiles Free et disponible selon la compatibilité de votre téléphone (Android et iOS)", a annoncé le 18 juillet le compte officiel Free_1337 sur les réseaux sociaux. Il était temps !

SMS par Wi-Fi : une option qui s'est longtemps fait désirer

Après une longue phase de test, cette option est activée automatiquement pour l'ensemble des abonnés. Il peut cependant être nécessaire d'effectuer une mise à jour de leur smartphone pour en profiter. Notons que cet ajout n'aura aucun impact sur le montant de leur facture – ce serait un comble alors que l'opérateur s'est engagé à ne pas augmenter le prix de ses forfaits jusqu'en 2027 ! Cette option n'est toutefois pas disponible à l'étranger pour l'instant.

Il était temps que les clients de Free Mobile puissent en profiter ! Ce service est déjà disponible chez Orange, Bouygues Telecom et même SFR depuis 2019. L'opérateur historique permet même l'envoi de MMS via le Wi-Fi ! Ce n'est qu'en 2022 que Free a commencé à s'intéresser au déploiement des SMS par Wi-Fi. Mieux vaut tard que jamais !