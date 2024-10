Free Family : une offre box et mobile illimitée avec jusqu'à 4 forfaits 5G

Free lance sa nouvelle offre Free Family, qui comprend un abonnement Freebox et jusqu'à 4 lignes mobiles 5G à prix cassés. Une façon d'inciter ses abonnés à regrouper tous leurs forfaits mobiles et à en souscrire de nouveaux.

La bataille fait rage entre les opérateurs ! Après le lancement de SFR Multi fin août et de plusieurs forfaits 5G à moins de 10 euros, c'est au tour de Free d'intensifier le rythme et de se jeter de toutes ses forces dans la bataille. Le FAI est dans une belle dynamique, en témoigne son gain impressionnant d'abonnés début 2024. Récemment, il a décidé de gâter ses clients en leur permettant d'envoyer des SMS par Wi-Fi, en 4G et via les données mobiles sans surcoût (voir notre article) et en mettant à leur disposition une application pour suivre en temps réel la Ligue 1.

Cette fois, il est bien décidé à bousculer à nouveau le marché des télécoms avec sa nouvelle offre Free Family. Une formule qui promet de belles économies pour la famille, tout en garantissant un accès illimité à la 5G. Une façon d'encourager les foyers à regrouper leurs abonnements chez un seul et même opérateur.

Free Family : une offre box et mobile avec Internet illimité

Tous les abonnés Freebox, nouveaux comme existants, peuvent désormais souscrire jusqu'à quatre forfaits Free 5G à 9,99 € par mois avec data illimitée, soit une réduction de 10 € par forfait. Cependant, cette offre s'arrête au bout d'un an et les forfaits passent sur l'autre remise avec des forfaits à 15,99 € par mois au lieu de 19,99 € par mois. Les abonnés Freebox Pop conservent, eux, leur avantage historique d'un premier Forfait Free 5G à 9,99 € par mois sans condition de durée.

Les économies réalisées s'annoncent donc considérables. En effet, une famille équipée d'une Freebox et de quatre forfaits Free 5G peut économiser jusqu'à 480 € la première année (en passant de 959,52 € à 479,52 €, puis 192 € chaque année suivante.

Pour rappel, le forfait Free 5G permettent de profiter d'Internet en illimité en 5G et 4G en France et de 35 Go à l'étranger dans plus de 110 destinations, mais aussi d'accéder à l'application TV OQEE by Free pour accéder à des centaines de chaines en direct et en replay, et au service de streaming OQEE Ciné. Bref, un package plutôt complet. Il est habituellement proposé à 19,99 € par mois, ou 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop, ce qui amène Free à affirmer que son offre box + mobile avec Internet illimité est la moins chère du marché.

Mais encore faut-il avoir besoin d'Internet en illimité car, aujourd'hui, on trouve des forfaits moins chers tout en proposant un nombre de data tout à fait suffisant, sans obligation d'avoir une box ni une augmentation aussi importante après un an.

Free Family : comment en bénéficier ?

Pour profiter de Free Family, il suffit de se rendre en boutique, sur le site Free.fr ou sur l'application Free. Si vous êtes déjà abonnés Freebox, il suffit de souscrire un Forfait Free 5G en renseignant vos identifiants Freebox. Vous pouvez également rattacher votre offre Freebox à votre compte mobile Free a posteriori depuis votre Espace Abonné Mobile, dans "Mes avantages Free Family". Vous pouvez souscrire d'autres Forfaits Free 5G depuis votre Espace Abonné Mobile, dans "Mes lignes secondaires" ou avec un conseiller Free.

Si vous êtes un nouvel abonné, vous devez en premier lieu souscrire à l'offre Freebox de votre choix avant d'ajouter un Forfait Free 5G en renseignant vos identifiants Freebox. Il faudra aussi rattacher votre offre Freebox à votre compte mobile Free par la suite sur l' Espace Abonné Mobile.

Attention, il y a quelques limitations toutefois. En effet, l'offre n'est ouverte qu'aux nouveaux abonnés Freebox (Révolution, Pop, Ultra Essentiel et Ultra) et aux clients existants, à condition qu'ils souscrivent un Forfait Free 5G à partir du 1er octobre 2024. Les clients ayant résilié leur abonnement Free il y a moins de 30 jours ne pourront pas de nouveau souscrire à l'offre Free Family.

Si elle n'est pas avantageuse dans tous les cas – on trouve plusieurs forfaits mobile moins chers chez la concurrence, avec de la téléphonie illimitée à moins de 10 euros par mois avec un bon volume de date –, cette nouvelle offre de Free a surtout le mérite d'uniformiser et de simplifier les formules mixtes de l'opérateur. En effet, selon la Freebox choisie, les abonnés Free n'avaient pas droit aux mêmes réductions sur la téléphonie mobile. En outre, l'économie réalisée sur l'ensemble est surtout sensible la première année. Passée les 12 premier smois, il sera judicieux de refaire des calculs et des comparaisons pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs.