SFR Multi : partagez des gigas entre les différentes lignes de votre foyer

SFR lance SFR Multi, un nouveau programme qui permet de faciliter le partage de gigas sur les différentes lignes d'un foyer et de profiter de nombreux avantages afin de réaliser de belles économies. Une formule originale.

SFR traverse une période délicate. Alors que sa maison mère est empêtrée au Portugal dans un scandale de corruption qui secoue les fondations mêmes du groupe, l'opérateur ne cesse de voir sa base clientèle et ses indicateurs financiers s'éroder de façon préoccupante. Quasiment 500 000 abonnés de son segment mobile ont d'ailleurs claqué la porte durant le premier trimestre, ce qui est presque autant que sur toute l'année 2023 (voir notre article) ! Aussi, pour redresser la barre, SFR est depuis quelques mois en pleine opération de séduction.

Après avoir fait un joli cadeau à ses abonnés, nouveaux comme anciens, en intégrant la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, et ce, de façon pérenne, SFR avait revu son catalogue de forfaits RED – sa filiale low cost – avec des offres très concurrentielles ! Cette fois-ci, l'opérateur s'attaque aux avantages offerts à ses clients en lançant SFR Multi, un nouveau programme d'avantages sur les différents abonnements d'un foyer avec des réductions et un partage de gigas.

SFR Multi : des avantages multiples pour faire des économies

Avec SFR Multi, l'opérateur continue dans son opération de simplification de ses offres et services débutée il y a quelques mois. Il opère donc un rapprochement entre les avantages de ses Multi Packs et de SFR Family, encourageant les foyers à regrouper leurs abonnements chez un seul et même opérateur.

© SFR

Ainsi, les clients qui ont un abonnement Internet fixe chez SFR peuvent profiter du "partage de gigas" – plus exactement, d'enveloppe de données mobiles – allant jusqu'à 100 Go/mois sur les lignes des proches, des remises pouvant aller jusqu'à 20 €/mois sur chaque ligne mobile SFR souscrite, et ce, jusqu'à quatre lignes mobiles – ce qui représente tout de même 80 € d'économies –, ainsi que la possibilité d'avoir une remise de 5 € mensuels sur une deuxième box et sur l'offre d'autosurveillance "Maison sécurisée" de l'opérateur.

Le partage des gigaoctets d'un forfait principal vers un forfait secondaire se révèle particulièrement intéressant puisque cela peut donner lieu à des offres sur mesure, comme un forfait 2 heures pourvu de 100 Go d'Internet mobile pour 1,99 € par mois (tarif client box) seulement, en plus du prix du forfait mobile principal qui donnera ses données.

SFR Multi promet donc de pouvoir optimiser les coûts sur les différentes lignes, tout en étant flexible en fonction des besoins de data. De plus, l'opérateur permet d'avoir des titulaires différents pour adresser des profils de foyers variés, de personnaliser les besoins de chaque ligne, que cela soit de manière récurrente ou ponctuelle, à partir de l'application "SFR & Moi" ou sur son espace client. C'est d'une simplicité enfantine !