iOS 17.5 : quoi de neuf dans la mise à jour des iPhone ?

Apple livre une nouvelle version de son système pour iPhone avec iOS 174.5. Elle vise principalement les utilisateurs européens mais apporte aussi quelques nouveautés visant à renforcer la confidentialité et la sécurité pour tout le monde.

Sauf bug gênant et urgent à corriger, iOS 17.5 devrait être la dernière mise à jour du système mobile qui anime les iPhone avant l'arrivée d'iOS 18 prévu logiquement pour la rentrée prochaine. Elle est disponible au téléchargement depuis le lundi 13 mai pour tous les utilisateurs d'iPhone en Europe. Et si dans les notes de version qui accompagnent cette mise à jour la liste des modifications apportées paraît très courte, certaines d'entre-elles n'en revêtent pas moins une grande importance… notamment pour les utilisateurs européens. En effet, après iOS 17.4 qui ouvrait les iPhone aux boutiques tierces comme AltStore ou SetApp pour le téléchargement d'applications en dehors de l'App Store, la boutique maison, iOS 17.5 étend un peu plus le principe en autorisant dorénavant le sideloading. Il s'agit maintenant de pouvoir télécharger des applications directement depuis un site Web. Même si aucune mention de cette possibilité n'est faite dans la note de version.

C'est une véritable révolution pour Apple qui s'est toujours opposé à cette pratique afin de garantir la sécurité de ses appareils. Mais la firme n'a eu d'autre choix que de se conformer aux exigences du DMA (Digital Markets Act) européen et d'ouvrir les portes de ses précieux iPhone à la concurrence. Avec iOS 17.5 on peut donc maintenant télécharger des applis directement depuis un site Web de la même manière qu'avec un Mac, un PC ou un smartphone Android. Cependant, il est peu probable que les apps issues du Web poussent comme des champignons vu les critères drastiques imposés par Cupertino pour les proposer. Les développeurs doivent en effet se situer dans l'Union européenne, être adhérent du programme Apple Developer depuis au moins deux ans, et avoir à leur palmarès une appli téléchargée plus d'un million de fois sur l'App Store en Europe depuis l'année dernière. Si tous les critères sont respectés, le développeur devra ensuite s'acquitter d'une taxe pour chaque installation passé un million d'installation.

Le Sideloading n'est pas la seule nouveauté d'iOS 17.5. Apple a travaillé avec Google pour mettre au point une fonction qui va améliorer la confidentialité. Les iPhone sont ainsi en mesure de détecter les traqueurs inconnus. Les AirTags étaient déjà identifiables mais d'autres traqueurs sont désormais décelables. Cela permet de démasquer la présence de dispositif de suivi Bluetooth indésirables. Sur Android, la fonction est également en place et comprend aussi les AirTags d'Apple.

Enfin, la dernière grosse nouveauté s'adresse à ceux qui envoient leur iPhone en réparation. Il ne sera désormais plus demandé de couper la localisation de l'appareil avant de l'expédier entre les mains du réparateur comme c'était le cas jusqu'à présent. Dorénavant, on pourra continuer à connaître la localisation de l'appareil et suivre ses déplacements entre le domicile et le centre de réparation par exemple. Une mesure rassurante en cas de vol ou de perte.

Comment installer la mise à jour iOS 17.5 sur un iPhone ?

La mise à jour 17.4 d'iOS est disponible depuis hier soir, 13 mai 2024. Elle vise la même série d'iPhone compatibles avec la version 17, à savoir :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone Xr

iPhone SE (2e génération et ultérieur)

Pour l'obtenir, ouvrez les réglages de l'appareil, choisissez Général puis Mise à jour logicielle. La mise à jour doit vous être proposée. Il suffit d'appuyer alors sur le bouton Mettre à jour. À savoir que les iPad passent en version iPadOS 17.5, les Mac en macOS 14.5, les AppleTV en tvOS 17.5, les HomePod en HomePod OS 10.5, les Apple Watch en watchOS 10.5, et même les Apple Vision Pro évoluent en visionOS 1.2.