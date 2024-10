Android 15 est là : principales nouveautés et smartphones compatibles

Google vient de déployer la nouvelle version de son système pour smartphone et tablette, Android 15. Le rayon des nouveautés n'est pas très garni. Pour l'heure, seuls les Pixel profitent de quelques fonctions bienvenues.

Il n'aura pas échappé aux fans que cette année, les nouveaux smartphones Pixel de Google, la série 9, sont sortis plus tôt qu'à l'accoutumée et dépourvus de la nouvelle version du système, Android 15. Histoire de couper l'herbe sous le pied d'Apple avec ses iPhone 16, Google a en effet bousculé un peu son calendrier pour livrer ses mobiles au milieu du mois d'aout, alors que la nouvelle mouture d'Android n'était pas encore finalisée. Google recolle depuis à son agenda habituel et commence à déployer depuis le 15 octobre 2024, Android 15 sur ses propres mobiles, qui restent – c'est une habitude qui ne change pas – toujours les premiers servis. Pour les smartphones d'autres marques, il faudra encore patienter, et parfois pendant plusieurs mois. Avec Android 15 (nom de code Vanilla Ice Cream), Google ne révolutionne pas son système d'exploitation pour mobile mais améliore ça et là quelques aspects.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 15 ?

Pour le moment, la dernière version du système ne concerne que certains appareils de Google, à savoir :

On sait par ailleurs que d'autres grandes marques de smartphones Android travaillent aussi à adapter Android 15 à leurs appareils. Samsung se prépare à l'exploiter avec sa surcouche OneUI 7 qui sortira vers la fin de l'année 2024. La version béta du système était par ailleurs compatible avec des modèles de Xiaomi (14 et 13T Pro), Nothing (Phone 2a), OnePlus (12 et Open), Honor (Magic 6 Pro et V2), Realme (12 Pro Plus), Oppo (Find N3) ou encore Vivo (X100). Cependant, le calendrier de déploiement n'est pas encore officiel pour ces marques. Il reste fort probable que, comme d'habitude, la nouvelle version d'Android soit déployée sur les appareils récents tout au long de l'année 2025.

Enfin, précisons que même si Android pour smartphones et tablettes, Android TV (avec Google TV) pour les téléviseurs, les Chromecast et les box multimédia et Android Auto pour les voitures, partagent une base commune, les déploiements de nouvelles moutures pour tous ces appareils ne sont pas simultanés. Ne cherchez donc pas à mettre à jour votre tout nouveau téléviseur vers Android 15, ce n'est pas prévu pour le moment.

Quelles sont les nouveautés d'Android 15 ?

Avec Android 15, Google peaufine son système d'abord pour ses propres smartphones. C'est pour cette raison que l'y trouve maintenant des fonctions déjà en place chez d'autres marques. Mais les Pixel profitent également de fonctions qui leur sont spécifiques, les fameuses Feature drop que Google distille plusieurs fois par an.

Un espace confidentiel. C'est une fonction que les propriétaires d'appareils Samsung connaissent bien. L'espace privé Elle permet de définir un dossier dans lequel il est possible de " cacher " des applications à la vue de tous. Y accéder demande une authentification (empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code). La firme recommande même d'utiliser un compte Google différents pour les applis regroupées dans l'espace privé (mail, réseaux sociaux) pour qu'elles ne puissent pas être accessibles autrement. Par défaut, 7 applis y sont placées (appareil photo, Chrome, Contacts, Files, Photos, Pixel Buds et Play Store) mais il est bien sûr possible d'ajouter celles de son choix. Enfin, l'espace privé peut également être caché plutôt que d'apparaître au bas du tiroir d'applications. Il faudra effectuer une recherche avec le terme " espace privé " pour le révéler et y accéder.

Les messages par satellites. Déjà en place sur iOS avec les iPhone, la possibilité d'expédier et de recevoir des messages par satellite lorsqu'aucune connexion au réseau (3G/4G/5G/Wi-Fi) ne peut être établie.

Protection contre le vol. Google veut lutter contre les vols à l'arraché. Dans cette optique, vous trouverez au sein des paramètres, dans la section Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil, une nouvelle option Protection contre le vol. Une fois activée, le Pixel met en branle tous ses capteurs afin de détecter lorsque le smartphone est " kidnappé " de façon brutale. Il se verrouille alors automatiquement de la même façon que l'écran se verrouille peu de temps avant que l'appareil ne se déconnecte afin de protéger les données qu'il contient.

Le multitâche plus simple. Sur la Pixel Tablet comme sur les Pixel Fold et 9 Pro Fold, la barre des applications présente au bas de l'écran peut au choix restée visible ou non. Une nouveauté qui facilite grandement la navigation lorsqu'une appli occupe la totalité de l'écran.

Un mode astrophotographie plus souple. Les fans de photos de ciels de nuit apprécieront. Les Pixel permettent de gérer plus librement le mode astrophotographie. Il est possible de passer en mode manuel et d'établir le temps d'exposition avant de déclencher la prise de vue. Pratique.

Si votre smartphone Pixel ou votre Pixel tablet ne vous a pas proposé la mise à jour vers Android 15, une petite manipulation s'impose. Accédez aux Paramètres et choisissez Système puis Mises à jour logicielles.

Dans la page qui s'affiche, appuyez sur Mise à jour du système. Il se peut que votre appareil vous indique qu'il est déjà à jour même si la dernière modification revendique simplement le correctif de sécurité du 5 septembre dernier. Appuyez sur le bouton Rechercher les mises à jour au bas de l'écran. Plusieurs essais sont parfois nécessaires avant que l'appli ne détecte la présence d'une nouvelle mise à jour. Et si la mise à jour de sécurité n'a pas été déjà effectuée, elle devra d'abord prendre place pour que la migration vers Android 15 soit possible.

Attention, le fichier pour migrer vers Android 15 pèse 1,5 Go tout de même. Armez-vous de patience, l'opération peut parfois durer plus d'une heure entre le téléchargement et l'installation du nouveau système. Assurez-vous également que le téléchargement ne se mette pas en pause, qui qui arrive fréquemment, allongeant encore la durée de l'opération.