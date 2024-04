Tiny11 Builder : créer facilement une version allégée de Windows 11

Réalisé par un développeur indépendant, Tiny11 Builder vous permet de créer facilement et gratuitement une version allégée et personnalisée de Windows 11. Un excellent outil pour installer le nouveau système sur un vieux PC.

Ce n'est pas un secret : au fil de ses versions, Windows a la fâcheuse tendance de s'alourdir, parfois considérablement. Microsoft ajoute sans cesse de nouvelles applications par défaut à son système d'exploitation, lesquelles ne sont pas toujours très utiles, voire franchement dispensables. Et en la matière, Windows 11 se montre particulièrement dodu, avec un nombre important de programmes "natifs" qui occupent beaucoup d'espace de stockage dès l'installation du système. Depuis peu, avec l'entrée en vigueur du Digital Market Act, il est enfin devenu possible de supprimer la plupart des logiciels intégrés par défaut à Windows 11, mais cela implique de désinstaller manuellement chaque application et de répéter l'opération à chaque nouvelle installation de l'OS.

Pour résoudre ce problème, un développeur indépendant du nom de NTDEV a mis au point une version modifiée de Windows 11, baptisée Tiny11. Publiée peu de temps après la sortie officielle de la dernière version du système d'exploitation de Microsoft, cette mouture allégée de Windows 11 retire un grand nombre d'applications et de logiciels normalement intégrés par défaut dans l'OS, avec à la clé un gain d'espace de stockage non négligeable et une moindre utilisation de la mémoire vive de l'ordinateur. De plus, Tiny11 permet de contourner les prérequis matériels imposés par Microsoft pour l'utilisation de Windows 11 et de l'installer sur des ordinateurs normalement considérés comme "incompatibles" avec le système. De bien belles qualités qui ont permis au projet Tiny11 de rencontrer un certain succès d'estime auprès des utilisateurs soucieux d'optimiser leur PC.

Après environ un an sans nouvelles, l'auteur du projet vient de publier un nouvel outil intéressant, dénommé Tny11 Builder, qui se présente comme un script PowerShell permettant de créer facilement des images allégées de n'importe quelle version de Windows 11. Jusqu'à maintenant, le développeur devait en effet créer lui-même une version de Tiny11 pour chaque déclinaison de Windows 11 existante (Famille, Pro, IoT, etc.) avant de la rendre disponible en téléchargement. Avec Tiny11 Builder, il est désormais possible de créer soi-même une image allégée de n'importe quelle version de Windows 11, à partir de l'image ISO officielle du système. La procédure est grande partie automatisée et sa mise en œuvre relativement simple, pour peu qu'on suive précisément quelques étapes.

Tiny11 Builder : comment créer une version allégée de Windows 11

Si vous avez envie de vous lancer dans l'expérience et de créer une version allégée de Windows 11, notez tout d'abord les points suivants :

Tiny11 Builder n'est pas un crack de Windows, il vous faudra donc disposer d'une licence d'utilisation du système d'exploitation pour compléter l'installation. Si vous avez acheté un PC complet dans le commerce, cette licence est certainement incluse avec et lié à la carte-mère de l'ordinateur. Dans le cas contraire, de nombreux sites de commerce en ligne propose régulièrement des clés d'activation pour Windows 11 à prix intéressant, vérifiez simplement à quelle version de Windows correspond la clé achetée (Famille, Pro, IoT, etc.).

Tiny11 Builder supprime Edge de l'installation de Windows 11, vous vous retrouverez donc sans navigateur Web au premier démarrage, ce qui peut être déroutant. Pour télécharger et installer un navigateur, il faudra utiliser un outil en ligne de commande nommé WinGet, en lançant le programme "Invite de commandes" en tant qu'administrateur depuis le menu démarrer et en utilisant l'une des commandes suivantes :

Pour installer Edge

winget install edge

Pour installer Firefox

winget install -e --id Mozilla.Firefox

Pour installer Chrome

winget install -e --id Google.Chrome

Une fois que vous avez bien ces informations en tête, voici la marche à suivre pour créer une version allégée de Windows avec Tiny11 Builder.

► Télécharger l'image ISO de Windows 11 en Français à partir de la page suivante : https://www.microsoft.com/software-download/windows11. La page propose trois méthodes différentes pour récupérer Windows 11. Descendez dans la page jusqu'à trouver l'option "Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices", puis cliquez sur la liste déroulante Select Download et sélectionnez l'option Windows 11 (multi-edition ISO for x64 devices, puis cliquez sur le bouton bleu Download Now. Une nouvelle section intitulée "Select the product language" apparaît, cliquez sur la liste déroulante Choose one et sélectionnez French puis cliquez enfin sur le bouton bleu Confirm. Une nouvelle page apparaît, cliquez alors sur le bouton bleu 64-bit Download et choisissez un répertoire de destination pour lancer le téléchargement de l'image ISO de Windows 11.

► Télécharger Tiny11 Builder à partir de la page GitHub du projet : https://github.com/ntdevlabs/tiny11builder?tab=readme-ov-file. Sur la page GitHub du projet, cliquez sur le bouton vert <> Code puis sur Download ZIP. Ouvrez ensuite le répertoire dans lequel vous avez enregistrez le fichier et décompresse l'archive ZIP à l'endroit voulu, mais ne lancez pas tout de suite le script Tiny11 Builder.

► Autorisez l'exécution de scripts PowerShell provenant de sources externes : ouvrez le menu Démarrer, tapez "powershell" dans la barre de recherche puis, sur le résultat WIndows PowerShell cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.

► Dans la fenêtre de PowerShell, tapez la commande suivante : Set-ExecutionPolicy unrestricted et validez en appuyant sur Entrée, puis tapez la lettre O et validez à nouveau en appuyant sur Entrée.

► Montez le volume de l'image ISO de Windows 11 : dans l'Explorateur de fichiers, ouvrez le répertoire dans lequel vous avez enregistré l'image ISO de Windows 11, double-cliquez dessus et validez le message de confirmation qui apparaît. Cela aura pour effet de "monter" cette image disque comme un périphérique sur votre ordinateur et vous le verrez apparaître comme un lecteur de DVD dans l'arborescence de l'Explorateur de Fichiers. Notez bien la lettre qui se trouve entre parenthèses dans le nom du lecteur (sur la capture d'écran ci-dessous, c'est la lettre D).

► Lancez Tiny11 Builder : dans l'Explorateur de fichiers, ouvrez le répertoire dans lequel vous avez décompressé l'archive ZIP de Tiny11 Builder, faîtes un clic-droit sur le fichier tiny11maker.ps1 puis cliquez sur Exécuter avec PowerShell. Deux messages d'avertissement successifs vont s'afficher dans PowerShell, validez les en tapant chaque fois la lettre O puis en appuyant sur Entrée.

► Sélectionnez l'image de Windows 11 : une fois le script Tiny11 Builder lancé dans PowerShell, indiquez la lettre du lecteur contenant l'image officielle de Windows 11 que vous avez noté précédemment (dans notre exemple, il s'agit de la lettre D) et validez en appuyant sur Entrée.

► Sélectionnez la version de Windows 11 à alléger : une liste des différentes versions de Windows 11 disponible va apparaître dans la fenêtre de PowerShell. Chacune est identifiée par un index sur la première ligne. Pour sélectionnez la version de Windows 11 que vous souhaitez alléger, tapez le numéro de son index et validez en appuyant sur Entrée. Par exemple, la version Windows 11 Famille (la plus courante sur les ordinateurs grand public) porte le numéro 1.

► Attendre la fin du processus : le script Tiny11 Builder va ensuite procéder à la création d'une image allégée de la version de Windows 11 que vous avez sélectionné. Le processus peut prendre quelques minutes, durant lesquelles vous verrez défiler tout un tas de lignes de différentes couleurs dans la fenêtre de PowerShell. Patienter jusqu'à la fin du processus, qui sera signalé par le message "Done. Creation completed! Press any key to exit the script..." et appuyer ensuite sur n'importe quelle touche pour fermer la fenêtre PowerShell.

► Créer une clé USB Bootable de l'image allégée de Windows 11 : retournez dans le répertoire à partir duquel vous avez lancer le script Tiny11 Builder, vous y trouverez un nouveau fichier nommé "tiny11.iso". Il s'agit du fichier d'installation de la version allégée de Windows 11 que vous venez de créer. Pour l'utiliser et l'installer sur un ordinateur de votre choix, vous devez le copier sur une clé USB Bootable, en utilisant par l'exemple l'outil gratuit Rufus, dont nous vous présentons le fonctionnement dans cette fiche de téléchargement.

Vous pouvez lancer le script Tiny11 Builder autant de fois que nécessaire, par exemple pour créer différentes images allégées de différentes versions de Windows 11 selon vos besoins. Pensez simplement à renommer le fichier "tiny11.iso" et à la déplacer à un autre emplacement après sa création, carTiny11 Builder remplacera ce fichier à chaque nouveau lancement du script. Une fois la clé USB Bootable créée, vous pourrez la conserver à porter de main pour installer cette version de Windows 11 personnalisée à chaque fois que vous en autre besoin. Notez que, s'agissant d'une modification non officielle de l'OS, il se peut que les futures mises à jour de Windows ne s'installent pas correctement sur cette version modifiée. Consultez régulièrement la page GitHub de Tiny11 Builder pour vous tenir informé des problèmes connus et des évolutions du projet.