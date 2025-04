Edits : Instagram lance son appli de montage vidéo concurrente à Capcut

Meta lance Edits, une appli gratuite qui permet de réaliser très facilement des montages vidéo sophistiqués pour les réseaux sociaux, notamment pour Instagram et Facebook. Un concurrent direct à Capcut !

La guerre continue entre Instagram et TikTok ! Face à l'ascension insolente de la plateforme chinoise, en particulier auprès des jeunes, le réseau social de Meta s'est efforcé d'adopter la recette du succès de son concurrent, quitte à le copier ouvertement. Il s'est ainsi mis à accorder de plus en plus d'importance aux Reels, de courtes vidéos semblables à celles de son concurrent et à intégrer des fonctions similaires – quitte à s'éloigner de son concept initial. Aussi, cela fait un moment que Meta lorgne sur une autre des applications de ByteDance : Capcut.

Cette appli gratuite de montage vidéo et photo, disponible sur Android, iOS, Windows et Mac, est particulièrement bien pensée. Elle propose en effet de nombreuses options faciles à utiliser pour un résultat rapide, même pour ceux qui ne connaissent rien au montage vidéo ! Parfait pour réaliser des montages vidéo sophistiqués pour les réseaux sociaux comme, à tout hasard, TikTok. Meta a donc déployé, le mardi 22 avril, sa réponse avec Edits, présentée comme "une application de création vidéo qui vous aide à réaliser de superbes vidéos directement sur votre téléphone" d'après le communiqué. Grâce à elle, l'entreprise de Mark Zuckerberg espère capter une partie des utilisateurs de CapCut, profitant des incertitudes qui entourent l'écosystème TikTok aux Etats-Unis.

© Meta

Edits : un sérieux concurrent à Capcut et TikTok

"Si vous êtes passionné par la réalisation de vidéos, Edits propose les outils dont vous avez besoin pour soutenir votre processus de création, le tout en un seul endroit", assure le groupe Meta. L'application permet de monter des vidéos à partir de la photothèque de l'utilisateur, mais aussi en prenant des vidéos à la volée, d'une durée maximale de dix minutes et une qualité d'exportation allant jusqu'à la 4K. Elle propose pour cela tout un tas de fonctions telles que des retouches visuelles, un fond vert pour modifier l'arrière-plan, le détourage pour isoler des personnes ou des objets, l'ajout de texte et un catalogue de musiques.

© Meta

En plus des fonctions de base, Edits propose des outils plus sophistiqués qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Par exemple, les utilisateurs vont pouvoir créer des vidéos à partir d'images statiques. Ils vont également pouvoir générer automatiquement les sous-titres de leurs vidéos en plusieurs langues. Meta indique qu'elle ajoutera bientôt d'autres fonctions, comme "Modification", qui permettra de modifier l'aspect d'une vidéo grâce à des effets d'IA, "Créativité"; qui proposera davantage de polices, d'animations de texte et d'effets vocaux, ou encore une option qui permettra à plusieurs personnes de travailler sur un même projet sur Edits.

Une fois le montage prêt, il sera possible de publier les vidéos directement sur Facebook ou Instagram, ou d'exporter celles-ci vers d'autres plateformes, sans ajout de filigrane. Là où Edits se distingue de Capcut, c'est que, une fois les vidéos publiées sur les réseaux sociaux de Meta, l'utilisateur pourra profiter d'outils d'analyse des performances. Il pourra ainsi suivre les vues, la portée ou l'engagement des contenus sur Instagram et Facebook directement depuis l'application de montage.

© Meta

Edits est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store – peut-être arrivera-t-il sur ordinateur par la suite, comme son concurrent ? –, mais il est absolument nécessaire d'avoir un compte Instagram pour pouvoir l'utiliser. Son lancement intervient alors que les futurs de Tiktok et de Capcut aux États-Unis sont incertains. En effet, ils risquent d'être bannis du sol américain depuis le vote d'une loi obligeant leur maison mère à céder son activité américaine. Mais si Donald Trump a plusieurs fois repoussé la date limite pour la vente, aucune offre de rachat n'a encore été formulée. Et c'est sans compter les relations commerciales qui s'enveniment avec la Chine…