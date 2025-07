Amazon Prime Video diffuse les chaînes et les contenus de France Télévisions en streaming

Après TF1 et Netflix, c'est au tour de France Télévisions de nouer un partenariat avec avec une plateforme de streaming. Amazon Prime Video va ainsi diffuser ses chaînes en direct et pas moins de 20 000 contenus exclusifs.

À mesure que les plateformes de streaming se multiplient et que la concurrence s'intensifie, tous les services cherchent la martingale qui leur permettra de se distinguer. Pour y parvenir, une tendance inattendue semble se dessiner depuis quelques mois : l'intégration des chaînes de télévision classiques.

Ainsi, il y a quelques semaines, Netflix nouait un partenariat avec le groupe TF1 afin de diffuser ses chaînes TV et ses programmes spéciaux à partir de l'été 2026. Cette fois, c'est au tour de France Télévisions de rejoindre Amazon Prime Video, comme elle l'annonce dans un communiqué. En plus de quelque 20 000 contenus disponibles en replay, ainsi que les directs des chaînes du service public (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info) et du contenu exclusif, le tout "sans frais supplémentaires" : la moindre des choses quand on sait que tout est déjà disponible gratuitement sur la plateforme numérique france.tv du groupe audiovisuel public, accessible sur le Web comme avec l'application éponyme…

France Télévisions : plus de 20 000 contenus et des chaînes en direct

Alors qu'il faudra attendre l'été 2026 pour profiter des programmes TF1 sur Netflix, France Télévisions frappe un grand coup en s'offrant un lancement instantané. En effet, la page d'accueil de Prime Video en France propose un espace dédié aux contenus france.tv, accessibles à ses abonnés sans changer d'interface, depuis le 3 juillet. Pour avoir accès aux programmes, il suffit de s'abonner — sans frais supplémentaires — à la chaîne France.TV.

En plus de la retransmission en direct, les utilisateurs pourront profiter des programmes cultes de la chaîne, comme Un Si Grand Soleil, Intervilles, Fort Boyard ou encore Drag Race France. Rien que cet été, les amateurs de sport pourront visionner le Tour de France, l'Euro de football féminin et la Coupe du monde de rugby féminine. Le service propose également des contenus jeunesse, comme les nouvelles saisons de Ninjago, Foot 2 rue et Peppa Pig, ainsi que des émissions cultes comme C à vous ou Nus et Culottés. Du côté des documentaires, on retrouve Sur la Terre des Dinosaures, Hiroshima et Notre Histoire de France.

France Télévisions : un changement de stratégie majeur

"Nous sommes très heureux de rendre france.tv accessible à tous les utilisateurs de Prime Video", s'est réjoui Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions. "Avec ce mode de distribution inédit, notre groupe franchit une étape historique pour renforcer la visibilité de son offre de service public, et ainsi permettre à tous les publics de retrouver et découvrir la richesse unique de france.tv sur de nouveaux environnements." Car c'est bien là tout l'enjeu. Si France Télévisions possède déjà sa propre plateforme de streaming, France TV, une partie du public n'a pas le réflexe de s'y rendre ou de zapper sur les chaînes en linéaire. Il s'agit donc de toucher un nouveau type d'audience en s'intégrant directement dans Prime Video.

Du côté d'Amazon, le partenariat avec France TV est l'occasion d'enrichir l'offre Prime Video et de s'imposer un peu plus comme un agrégateur sur lequel on peut trouver à peu près tout ce que l'on souhaite, comme Max, Paramount+, Ciné+OCS, Universal+ et MGM+, qui sont déjà accessibles au sein de la plateforme.

Il s'agit là d'un tournant majeur, qui intervient après que Salto, la plateforme de streaming à la française, lancée par France Télévisions avec TF1 et M6, a mis la clé sous le rideau en 2023 (voir notre article). Les chaînes françaises, même si elles ont lancé leurs propres plateformes de streaming gratuites depuis — France TV, TF1+ et M6+ —, ont renoncé à concurrencer les grands services de vidéo US. Elles ont, au contraire, décidé de travailler avec eux afin de profiter de leur portée de distribution. Reste à voir comment M6 va réagir à tout ça. Peut-être le groupe se tournera-t-il vers Max ou Disney+ ?