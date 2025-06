TF1+ va proposer des micropaiements à la demande pour supprimer la pub

À partir de la rentrée 2025, vous pourrez regarder des contenus sans publicité sur TF1+, la plateforme de streaming vidéo, sans abonnement à la formule payante, grâce à un nouveau système de micropaiement à la demande.

Depuis janvier 2024, le groupe TF1 possède sa propre plateforme de streaming, sobrement appelée TF1+. Celle-ci se démarque par sa gratuité, puisqu'il suffit de se créer un compte et d'accepter les conditions d'utilisation, notamment des cookies, pour accéder à son vaste catalogue. En effet, TF1+ est entièrement financé par la publicité, comme la télé privée traditionnelle. Pour ceux qui y seraient allergiques, il est possible de souscrire à l'abonnement TF1+ Premium, à 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. Cela permet également de profiter d'une meilleure qualité d'image en Full HD, y compris sur le direct, et de quelques fonctions supplémentaires plutôt sympathiques (voir notre article).

Mais à partir du 1er septembre, les utilisateurs qui souhaitent profiter de leurs programmes préférés sans publicité sans pour autant avoir à payer un abonnement jugé trop onéreux pour eux pourront se rabattre sur des achats intégrés, comme le révèle Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, dans une interview accordée à Variety. Une façon pour le groupe de diversifier les sources de revenus de la plateforme.

TF1+ : les micropaiements arrivent sur la plateforme

Cette fonction, baptisée "Achats intégrés", va permettre de choisir de payer au cas par cas pour accéder à certains contenus sans interruption publicitaire. À titre d'exemple, l'émission Koh-Lanta sera proposée dès sa diffusion, le mardi soir, avec les options gratuite avec publicité ou payante sans. Suivant la quantité de vidéos vues par mois et le prix de ces microtransactions, cela pourrait donc être plus avantageux que de s'abonner. Cette nouveauté s'inspire directement des achats in-app sur mobile, que l'on trouve en majorité dans les jeux vidéo.

"Nous souhaitons accroître les sources de revenus que nous pouvons générer avec nos programmes au-delà de la publicité linéaire et digitale que nous générons aujourd'hui", explique le Rodolphe Belmer. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un nouvel accord global signé le 11 juin avec les principales organisations de la création audiovisuelle (SACD, Scam, USPA, SPI, SATEV, AnimFrance, SPECT, SEDPA), qui se substitue au précédent, signé en décembre 2022.

TF1+ : un nouvel accord global et des engagements renouvelés

Cet engagement, qui court jusqu'à fin 2028, autorise TF1+ à proposer certains contenus en TVOD (Transactional Video On Demand ou vidéo à la demande transactionnelle) et en EST (Electronic Sell Through ou achat numérique définitif), en plus de l'offre gratuite (AVOD/FVOD) et par abonnement (SVOD) déjà en place. Il prévoit également une hausse des obligations d'investissement dans la création patrimoniale française, en portant ses investissements à 12,57 % de son chiffre d'affaires, contre 12,50 % précédemment.

Cette hausse s'accompagne du renouvellement des engagements de TF1 envers la production d'œuvres d'expression originale française (EOF) et la production indépendante, ainsi que de ses engagements spécifiques sur l'animation et le documentaire. En contrepartie, le groupe bénéficie d'un accès élargi aux droits : 48 mois pour l'ensemble des droits linéaires et non linéaires (AVOD/FVOD et SVOD) sur les œuvres indépendantes financées substantiellement, et 36 mois pour les droits non linéaires des autres œuvres indépendantes.

Par ailleurs, TF1+ continue de se développer, puisque la plateforme sera lancée simultanément dans 22 pays d'Afrique francophone le 30 juin prochain. Il y a peu, le groupe annonçait également avoir conclu un accord avec Netflix pour que ses chaînes TV et ses programmes spéciaux soient disponibles directement depuis la plateforme de SVOD à partir de l'été 2026.