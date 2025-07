Tour de France 2025 : comment voir le parcours exact de la course sur une carte (avec les horaires)

Le Tour de France 2025 va s'élancer ce samedi 5 juillet de Lille ! Que vous soyez fan de cyclisme ou simplement curieux, vous pouvez connaître le parcours exact de la course et même les horaires de passage pour y assister sur place.

C'est reparti pour le Tour de France ! La 112e édition de cette célèbre course cycliste prendra son envol le samedi 5 juillet 2025 depuis Lilles et se déroulera pendant trois semaines à travers le Nord, la Bretagne, les Alpes ou encore les Pyrénées, avant de s'achever le dimanche 27 juillet sur les Champs-Élysées, à Paris, comme le veut la tradition.

Ce rendez-vous incontournable ravit chaque année les passionnés de cyclisme du monde entier, mais séduit aussi un large public amateur de sport. C'est aussi l'occasion rêvée d'admirer un spectacle grandiose, avec les coureurs sillonnant les somptueux paysages de l'Hexagone, magnifiés par les caméras de télévision, notamment quand elles sont embarquées sur des motos ou dans des hélicoptères.

Mais le mieux reste encore de se rendre directement sur place, pour voir passer la célèbre caravane et le peloton en chair et en os ! Et, ça tombe bien, le site officiel du Tour de France permet de connaître avec précision le tracé de la course, afin de savoir où se poster !

© Tour de France

Tour de France 2025 : un long périple en 21 étapes

Comme chaque année, vous pouvez avoir toutes les informations sur le parcours, les 21 étapes, les équipes et les classements sur le site officiel Le Tour, qui se décline aussi en application mobile pour Android et iOS, ou sur L'internaute, qui couvre l'événement en direct. Et, comme tous les ans, vous pouvez regarder la course à la télévision, grâce au service public (France Télévisons), les épreuves étant diffusées en direct sur France 2 et sur France 3.

La course comportera plusieurs étapes :

1re étape : Lille - Lille (185 km)

2e étape : Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer (212 km)

3e étape : Valenciennes - Dunkerque (178 km)

4e étape : Amiens Métropole - Rouen (173 km)

5e étape : Caen - Caen (33 km, contre-la-montre individuel)

6e étape : Bayeux - Vire (201 km)

7e étape : Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne (194 km)

8e étape : Saint-Méen-le-Grand - Laval (174 km)

9e étape : Chinon - Châteauroux (170 km)

10e étape : Ennezat - Le Mont-Dore (163 km)

11e étape : Toulouse - Toulouse (154 km)

12e étape : Auch - Hautacam (181 km)

13e étape : Loudenvielle - Peyragudes (11 km, contre-la-montre individuel)

14e étape : Pau - Luchon-Superbagnères (183 km)

15e étape : Muret - Carcassonne (169 km)

16e étape : Montpellier - Mont Ventoux (172 km)

17e étape : Bollène - Valence (161 km)

18e étape : Vif - Courchevel col de la Loze (171 km)

19e étape : Albertville - La Plagne (130 km)

20e étape : Nantua - Pontarlier (185 km)

21e étape : Mantes-la-Ville - Paris Champs-Elysées

Tour de France 2025 : cartes et horaires en ligne

Mais le mieux, c'est d'y assister en vrai, sur le bord de la route ! Si la course passe près de chez vous et de votre lieu de vacances, cela vaut vraiment le coup d'assister au tour sur place. La caravane passe en général deux heures avant le peloton pour distribuer de nombreux cadeaux (goodies, échantillons, friandises, etc.), avec ses chars colorés et animés, comme dans un défilé de carnaval : un moment festif que les enfants adorent, surtout quand ils repartent les poches pleines !

Puis c'est au tour des coureurs en tête, en échappée, avant les équipes du peloton qui défilent à toute allure : c'est vraiment un spectacle à voir au moins une fois dans sa vie, en famille ou entre amis !

Pour que tout le monde puisse participer au mieux à ce grand événement populaire, le site officiel du Tour de France permet de connaître avec exactitude le parcours de la course.

Pour cela, sur le site, consultez d'abord la carte générale pour voir si le Tour passe dans voire région. Repérez le numéro de l'étape qui vous intéresse, puis descendez plus bas dans la page et cliquez sur son numéro dans la liste.

© Tour de France

Dans la page consacrée à l'étape, vous trouvez une frise générale qui affiche son "profil". Cliquez alors sur l'onglet Carte pour voir le tracé exact sur une carte.

© Tour de France

Et sur l'onglet Horaires pour connaître les heures de passage de la caravane et des coureurs dans les villes et villages traversés et sur les points clés du parcours.

© Tour de France

Vous serez ainsi paré pour assister au Tour : une excellente activité estivale, qui plus est gratuite, qui fera la joie des petits et des grands !