Amazon double discrètement le nombre de publicités sur Prime Video

Les coupures publicitaires vont devenir de plus en plus pénibles sur Prime Video ! Sans en informer ses abonnés, Amazon vient de doubler la durée de ses séquences de pub sur sa plateforme. Bientôt la saturation ?

En avril 2024, Amazon avait décidé de marcher dans les pas de Netflix et de Disney+ en intégrant de la publicité à son service de streaming Prime Video. Mais, au lieu de faire comme eux et d'ajouter un abonnement moins cher, l'entreprise a décidé d'incorporer les réclames directement dans son abonnement habituel, et de faire payer aux utilisateurs 1,99 euro supplémentaire par mois pour pouvoir s'en défaire – ce qui monte donc l'abonnement Prime à un total de 8,98 euros par mois. Autant dire que la pilule a eu un peu de mal à passer – surtout que les annonces ne sont pas toujours placées avant le lancement du film ou d'un épisode de série, mais surviennent parfois pendant, n'hésitant pas à couper une scène dramatique ou une scène d'action épique. Mais cela s'annonce visiblement rentable pour la plateforme, car le volume des réclames a tout simplement doublé depuis leur lancement !

Amazon Prime Video : un difficile équilibre à maintenir

Amazon avait promis que la quantité de pubs serait "limitée", entre 2 à 3 minutes 30 chaque heure, afin de ne pas faire fuir ses utilisateurs. Mais l'appât du gain a été plus fort et, voyant que ses abonnés étaient restés – cela s'était même passé "au-delà de leurs attentes" –, la plateforme avait vite annoncé l'arrivée de nouveaux formats publicitaires, plus "interactifs", ainsi qu'une "légère" augmentation du nombre de réclames. Enfin, ça, c'était sur la papier.

En réalité, l'augmentation a été bien plus que légère ! Selon les informations de Adweek, Amazon a tout simplement doublé le nombre de publicités par heure, passant à un total allant de 4 à 6 minutes. C'est toujours moins que les 13 minutes de la télévision linéaire, mais quand même, cela correspond à la moyenne haute du marché du streaming (avec Hulu, Tubi et Paramount+). Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de façon progressive, discrète et insidieuse, sans aucune communication auprès des abonnés. En revanche, les publicitaires, eux, sont parfaitement au courant, puisque plusieurs d'entre eux affirment avoir reçu des mails d'Amazon à ce sujet début juin 2025.

Interrogé par Adweek, l'entreprise est restée très évasive. "Alors que la demande continue de croître, notre engagement est d'améliorer les expériences publicitaires plutôt que d'augmenter simplement le nombre de publicités présentées", a déclaré un de ses porte-paroles. C'est ce qui s'appelle noyer le poisson. Mais le pari est risqué, car il s'agit de ne pas "saturer" le visionnage des utilisateurs de publicités, de peur que ces derniers se détournent du SVOD. D'autant plus que les abonnements avec publicités de certains concurrents, comme Disney+ et HBO Max, sont moins onéreux, même si Amazon propose de nombreux autres services en plus de Prime Video.