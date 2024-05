Amazon Prime Video va vous imposer encore plus de publicités !

Les pubs vont devenir de plus en plus nombreuses et pénibles sur Prime Video ! Amazon a annoncé l'arrivée de trois nouveaux formats publicitaires destinés à rendre la consommation plus "interactive" et "attrayante". Ô joie !

Amazon Prime Video a fini, lui aussi, par céder aux sirènes de la publicité. Depuis le 9 avril, les utilisateurs sont obligés de payer 1,99 euro supplémentaire par mois pour pouvoir se défaire des annonces – ce qui monte donc l'abonnement Prime à un total de 8,38 euros par mois. Une politique qui s'aligne sur celles de ses concurrents, Netflix et Disney+, qui proposent eux aussi des abonnements avec publicité – et cela s'annonce pour le moment très rentable au vu des résultats financiers du N rouge. Et, en toute franchise, ce nouveau système est particulièrement gênant, car toutes les publicités, même si elles sont assez courtes, ne sont pas placées avant le lancement du film ou d'un épisode de série, mais surviennent pendant, n'hésitant pas à couper une scène dramatique ou une scène d'action épique. Autant dire que c'est vraiment très frustrant. Mais Amazon ne compte pas s'arrêter en si mauvais chemin et compte introduire dès cette année de trois nouveaux formats de pub quelque peu différents des publicités classiques. En effet, le 8 mai dernier, Amazon a annoncé dans un communiqué vouloir rendre les interruptions publicitaires sur sa plateforme de streaming plus "interactives" et "attrayantes". On a hâte...

Amazon Prime Video : de la pub pendant les pauses de lecture

Le premier format sera des "pauses publicitaires", soit des publicités qui s'afficheront en translucide dès que l'utilisateur mettra le contenu en pause et contiendront deux boutons, "Ajouter au panier" et "En savoir plus", afin qu'il puisse acheter des produits sans avoir à quitter le contenu visualisé. C'est un système semblable à celui que YouTube souhaite mettre en place prochainement. Seront également présents des carrousels qui permettront aux clients de parcourir et d'acheter des produits sur la plateforme de e-commerce pendant les pauses publicitaires sur Prime Video. L'annonce s'arrêtera automatiquement pour leur permettre de naviguer, et reprendra automatiquement la lecture lorsque l'interaction avec la publicité sera interrompue.

Enfin, le SVOD intégrera des publicités interactives qui aideront les annonceurs "à améliorer leur communication en divertissant les clients avec des informations sur leur marque tout en leur donnant la possibilité de faire des achats sur Amazon, d'en savoir plus sur les services et les produits, et même de débloquer des récompenses", comme des crédits d'achat Amazon pour l'achat d'articles éligibles.

Toutes ces joyeuses nouveautés arriveront dans le courant de l'année 2024. Amazon mise beaucoup sur la publicité, car Prime Video est capable de toucher 200 millions de consommateurs en moyenne chaque mois. Les publicités vidéo interactives utilisant les télécommandes de TV ont fait leurs débuts en 2021 avant que ce format soit étendu à la majorité du portefeuille de streaming TV, y compris les émissions, les films et les sports en direct sur Prime Video, Twitch, Fire TV Channels, ainsi que sur les applications tierces de streaming TV. Reste que le pari est risqué pour Amazon, qui ne doit pas "saturer" le visionnage des utilisateurs de pub, de peur que ce dernier se détourne du SVOD. D'autant plus que les abonnements avec publicités des concurrents sont moins onéreux, même si Amazon propose de nombreux autres services en plus de Prime Video.