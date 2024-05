YouTube Playables : jouez gratuitement à 75 mini-jeux sur la plateforme vidéo

YouTube ajoute une nouvelle corde à son arc avec du gaming ! Vous pouvez désormais jouer à 75 mini-jeux directement sur la plateforme, sans rien avoir à débourser ou à télécharger. Parfait pour une pause entre deux vidéos !

Malgré son échec cuisant avec Stadia, son service de cloud gaming, Google persiste à essayer de s'imposer comme un acteur du secteur du jeu vidéo. Cette fois, pas de console de jeu au programme, ni même une nouvelle plateforme, mais une nouvelle fonction pour YouTube, baptisée Playables ("Jeux intégrés" en français). Elle permet de jouer gratuitement à pas moins de 75 mini-jeux en ligne, directement depuis la plateforme, sans avoir à les télécharger. Si elle avait été déployée en novembre dernier pour les abonnés au service premium de YouTube, elle est aujourd'hui étendue à tous les utilisateurs, comme l'annonce Google dans un communiqué.

YouTube Playables : des jeux accessibles directement depuis la plateforme

Le catalogue de 75 titres permet d'accéder à des jeux casuals, comme des mots-croisés, ainsi qu'à des titres mobiles populaires, comme Angry Birds Showdown!, Words of Wonders, Tomb of the Mask, Trivia Crack, Stack Bounce et Cut the Rope. Ils sont disponibles sans téléchargement sur les versions Android, iOS et ordinateur de YouTube. Les joueurs ont la possibilité de sauvegarder leur progression et de suivre leurs meilleurs scores. Pour l'instant, le service n'intègre pas de publicités ni d'achats intégrés.

© YouTube

Pour en profiter, rendez-vous dans l'onglet "Explorer" présent sur la gauche de l'interface. Il faut simplement disposer d'un accès à Internet. Il est possible que vous n'y ayez pas encore accès, car la fonction est en cours de déploiement. Un peu de patience donc !

S'il fut un temps un simple hébergeur de vidéos, YouTube s'est considérablement développé au fil du temps, et propose désormais des émissions de télévision en direct, un service de VoD, de la musique, des podcasts, etc. Avec Playables, la plateforme ajoute l'univers du gaming à ses nombreuses cordes. Le but de la démarche est certainement de renforcer l'engagement de ses utilisateurs. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle de Netflix, qui se lance lui aussi progressivement dans le cloud gaming afin de diversifier ses activités, à la différence que tout est ici 100 % gratuit. Récemment, LinkedIn en a lui aussi fait de même en accueillant trois mini-jeux.