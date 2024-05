TV+ ; Canal+ lance une nouvelle offre de streaming à 2 euros par mois

Face à la multiplication des SVOD, Canal+ lance à son tour son offre de streaming, baptisée TV+. Pour 2 euros par mois, elle donne accès à plus de 80 chaînes et à du contenu Canal exclusif. Un sérieux concurrent pour Molotov TV ?

Les grands groupes de chaînes TV françaises se laissent petit à petit tenter par les sirènes du streaming. Après l'arrêt de la plateforme Salto, TF1 et M6 ont lancé leurs propres SVOD, baptisés respectivement TF1+ et M6+. Entièrement financés par de la publicité, ils proposent des dizaines de milliers d'heures de contenu, dont des contenus exclusifs. Aussi, face à l'évolution de la consommation de la télévision, d'autres groupes n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. C'est pourquoi, dans un communiqué de presse, Canal annonce le lancement, ce mercredi 22 mai, de TV+, une nouvelle offre donnant accès à 80 chaînes en direct et en replay – mais pas aux chaînes Canal+ – pour la somme de 2 euros par mois. On peut y accéder à partir de l'application myCanal, disponible sur de nombreux supports comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les box TV (Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast), Airplay, les TV connectés à Internet compatibles et même des consoles de jeu (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series). L'objectif : offrir une alternative à la télévision classique aux personnes qui n'utilisent que des appareils connectés.

TV+ : un accès à plus de 80 chaînes

Le service reprend toutes les fonctions de myCANAL, à savoir l'accès au direct, le contrôle du direct, le replay et le téléchargement de contenus. Il donne accès aux chaînes de la TNT – dont TF1 et M6 –, à 24 chaînes thématiques – comme RTL9, Infosport+, Sport en France, Comédie+, Olympia, Planete+ Aventure, MTV, Mangas, BFM Business, TV5 Monde, TV Monaco, Euronews, France 24, BBC News, NHK World Japan, Arte, Bloomberg et Aljazeera – et à 8 chaînes digitales – comme Jamel Comedy Club TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct et Clique TV. Le "petit truc en plus" de l'offre ? Une sélection de contenus premium issus de Canal+, comme Baron noir, Tokyo Vice, Gomorra, Engrenages, The English, Intérieur Sport sur Kyllian Mbappé, etc. De plus, chaque mois, l'offre "sera enrichie avec des programmes qui font l'événement sur Canal+", à commencer par Boys Boys Boys, le dernier spectacle de Florence Foresti. Un joli cadeau qui, mine de rien, permet d'appâter les utilisateurs vers les offres plus chères du groupe.

TV+ est proposé au prix de 2 euros par mois, sans engagement, pour un utilisateur en simultané. Pour ajouter un utilisateur supplémentaire, il faudra débourser 2 euros de plus. Avec sa nouvelle offre, Canal s'attaque directement à Molotov TV. Notons d'ailleurs que la plateforme vient d'augmenter ses tarifs, pour la troisième fois depuis trois ans, en passant de 5,99 euros à 6,99 euros par mois pour son offre la plus populaire, Molotov TV Extra. À ce prix, la plateforme propose 100 chaînes (TNT incluse) en définition Full HD et une diffusion simultanée sur quatre écrans, en plus d'une fonction d'enregistrement dans le cloud. TV+ va également devoir faire face à la concurrence que représentent les opérateurs, qui proposent, eux aussi, des applications complètes – et parfois gratuitement.

TV+ : une porte d'entrée pour Canal+

Le lancement de TV+ ne fait que suivre la mutation des usages : la consommation télé, en direct ou à la demande, se fait de plus en plus par le biais d'Internet, sans passer par les box des opérateurs, depuis les smart TV, les tablettes, smartphones, consoles de jeux… Se pose également la question de l'éparpillement des programmes – qui ne va pas s'arranger avec l'arrivée prochaine de Max, se service de HBO, en France (voir notre article). "Nous avons observé une certaine fatigue chez les consommateurs qui ne veulent plus perdre de temps à zapper d'une application à une autre pour trouver des contenus. Ils privilégient les expériences fluides et sans couture", explique Christophe Pinard-Legry, le directeur général de Canal+ France en charge du business, au Figaro.

"Dans un marché de plus en plus fragmenté, où les chaînes de télé lancent les unes après les autres leur propre service de streaming, avoir une proposition d'agrégation qui rassemble toutes les offres au même endroit fait sens". Il voit en TV+ et son prix attractif "une façon de rentrer dans les foyers français". Reste à voir si le temps lui donnera raison !