Ask Photos : une nouvelle fonction dopée à l'IA pour Google Photos

Google Photos continue d'intégrer de l'IA pour toujours plus de fonctions ! Grâce au modèle de langage Gemini, il sera bientôt possible d'effectuer des recherches sur commande pour trouver ce que l'on cherche en quelques secondes.

Google propose dans son application Google Photos tout un tas de fonctions qui, grâce à l'IA, permettent de réaliser facilement des retouches photo complexes avec des actions simples et intuitives, comme repositionner le sujet, supprimer une poubelle disgracieuse ou faire passer le ciel du gris au bleu. En mai, le géant d'Internet a d'ailleurs mis à disposition de tous les utilisateurs la fameuse fonction "Gomme magique" et d'autres outils de retouche photo dopées à l'IA (voir notre article). Et, en pleine course à l'IA, il ne compte pas s'arrêter là. Il a profité de sa conférence annuelle pour annoncer une intégration plus poussée de son grand modèle de langage Gemini dans ses services, dont Google Photos. Dans un billet de blog, l'entreprise donne de plus amples détails sur une nouvelle façon de rechercher ses photos grâce à Gemini, qui arrivera dans les mois à venir.

© Google

Ask Photos : rechercher des photos spécifiques plus rapidement

Google Photos va donc intégrer la fonction Ask Photos ("Demander à Photos" en français), qui doit aider les utilisateurs à rechercher un souvenir spécifique plus facilement. Car avec 6 milliards de photos téléchargées chaque jour sur la plateforme, nos galeries s'agrandissent sans cesse, au point que, pour trouver une photo en particulier, nous nous retrouvons à faire défiler des pages et des pages. Bien sûr, on peut procéder à une recherche depuis l'application, mais celle-ci ne donne pas toujours satisfaction, même avec la bonne combinaison de mots-clés. Avec Ask Photos, il est possible de demander ce que l'on cherche de manière naturelle. Par exemple, en écrivant "Montre-moi la meilleure photo de chaque parc national que j'ai visité", l'IA se chargera d'aller chercher nos souvenirs dans la galerie, sans que l'on est besoin de faire défiler toutes les pages. Il sera également possible de demander à Google Photos de créer des résumés de son dernier voyage, pour que l'IA affiche les meilleures photos en les légendant.

© Google

Pour livrer la réponse la plus appropriée, Gemini analyse les mots-clés, les lieux, les personnes, les dates et les concepts de chaque photo, puis il élabore la réponse en étudiant les résultats, en assurant la correspondance et en lisant, si besoin, le texte pouvant apparaître dans l'image. Concernant la confidentialité des données, Google assure que "personne ne lira vos conversations et vos données personnelles dans Ask Photos, sauf dans de rares cas pour lutter contre les abus ou les préjudices. Nous n'entraînons aucun produit d'IA générative en dehors de Google Photos sur ces données personnelles, y compris les autres modèles et produits Gemini".