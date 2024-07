Google Photos offre la Retouche magique et d'autres fonctions IA gratuitement à tout le monde

Les utilisateurs de Pixel ou d'un abonnement Google One ne sont plus les seuls à pouvoir profiter des fonctions de retouche photo dopées à l'IA dans Google Photos ! L'outil Retouche magique est désormais accessible à tous, sur Android et iOS.

Google propose dans son application Google Photos tout un tas de fonctions qui, grâce à l'IA, permettent de réaliser facilement des retouches photo complexes avec des actions simples et intuitives, comme repositionner le sujet, supprimer une poubelle disgracieuse ou faire passer le ciel du gris au bleu. Des outils particulièrement populaires, que l'entreprise réserve traditionnellement à ses smartphones maison, les Pixel, ou aux abonnés Google One – un service payant à 19,99 euros par mois ou 249,99 euros par an, qui permet de profiter d'espace de stockage en ligne supplémentaire et de la partager avec cinq autres utilisateurs, et donne accès au VPN de Google.

Mais cette exclusivité touche désormais à sa fin ! Dans un billet de blog, le géant d'Internet annonce que certains de ses outils de retouches sont désormais disponibles gratuitement pour tous au sein de Google Photos. C'est notamment le cas des fonctions "Retouche magique", qui permet de déplacer des objets sur la photo, "Éclairage portrait " qui permet de corriger le contre-jour, "Photo Unblur", qui permet de déflouter une photo, et de la fameuse "Gomme magique", qui permet d'effacer des éléments de l'image. Une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs sous Android, qui n'auront pas à payer pour éditer leurs images en quelques pressions de doigts !

© Google

Retouche magique : des fonctions d'édition dopées à l'IA

La fonction "Gomme magique" est particulièrement appréciée des utilisateurs. Elle permet de faire disparaître en quelques secondes un élément indésirable sur un cliché. Un lampadaire, un feu rouge, une personne… Tout ce qui peut gâcher une image se voit effacé grâce à l'intelligence artificielle qui se charge de recréer des pixels à partir de ceux qui figurant autour de l'objet supprimé. Le résultat est tout aussi rapide que bluffant.

© Google

Il y a toutefois quelques conditions à respecter pour profiter de ces nouveautés. Tout d'abord, il faut posséder un smartphone tournant au minimum sous iOS 15 ou Android 8, et équipé de 3 Go de RAM pour pouvoir utiliser les différents outils de retouche de Google Photos. De plus, la fonction "Retouche magique", propulsée à l'IA donc, nécessite d'avoir 4 Go de RAM. Quelques limites sont toutefois de mise. Cette fonction est limitée à dix utilisations par mois pour ceux qui ne payent pas leur abonnement Google One ou qui ne possèdent pas de smartphone Pixel. De plus, certains outils plus poussés, comme "Best take" ou la retouche de bruit ambiant sur les vidéos resteront réservés aux possesseurs des téléphones du constructeur. C'est toujours ça de pris !