Steam durcit sa politique de remboursement des jeux

Il y a du changement dans la politique de remboursement des jeux vidéo sur Steam ! Désormais, il ne sera plus possible de se faire rembourser après avoir longuement profité d'un titre en accès anticipé.

Qui n'a jamais regretté d'avoir acheté, sur un coup de tête ou après une mûre réflexion, un jeu vidéo ? Configuration du PC trop faible pour le faire tourner, bugs techniques à répétition qui le rendent injouable, gameplay insipide, ou tout simplement une œuvre qui n'est finalement pas à votre goût... Les raisons ne manquent pas ! Cela peut être particulièrement frustrant lorsqu'il s'agit d'un récent jeu AAA – un blockbuster –, dont le prix est particulièrement élevé – on peut monter jusqu'à 80 euros ! Heureusement, Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo dématérialisés la plus populaire du marché, propose depuis plusieurs années un système de remboursement pour le moins avantageux. De quoi éviter les mauvaises surprises lors du lancement de certains jeux. Particulièrement flexible et généreuse, la politique de la plateforme toutefois un durcissement à travers une mise à jour.

Remboursement Steam : attention aux accès anticipés et aux avant-premières

Plusieurs conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de la politique de remboursement de la plateforme. En premier lieu, la demande doit être réalisée au plus tard dans les quatorze jours suivant l'achat du jeu en question. Il ne faut donc pas attendre trop longtemps avant de l'essayer. De plus, il faut y avoir joué moins de deux heures, sans quoi, là encore, on ne peut prétendre à un remboursement.

Le problème, c'est que Steam ne prenait pas en compte dans son calcul les accès anticipés ou lorsque certains joueurs ont accès au jeu plusieurs jours avant la date de sortie officielle parce qu'ils ont acheté une édition Deluxe par exemple. Or, des petits malins s'amusaient à jouer un maximum d'heures avant la sortie officielle du titre pour ensuite demander un remboursement. Il leur était ainsi tout à fait possible de passer des centaines d'heures sur un jeu pour ensuite profiter de la politique de la plateforme. Bref, c'est jouer gratuitement à un jeu encore en développement. Aussi, Steam n'a eu d'autre choix que de resserrer la vis.

Désormais, pour les jeux en accès anticipé ou en avant-première, tout le temps de jeu cumulé comptera dans la limite des deux heures. Dans le cas où ce quota serait dépassé avant la sortie officielle, il sera impossible de demander de remboursement. Une décision qui vise à endiguer les abus du système, mais peut être à double tranchant, dans les cas où certains jeux bénéficient d'un accès anticipé très bancal et qu'ils s'améliorent progressivement au fil du temps. La limite de deux heures est alors franchement courte... Notons que les phases de bêta-test, qui permettent de trouver et de corriger les bugs avant la sortie officielle du titre, ne sont pas concernées par ces deux heures. Dans tous les cas, vous pouvez consulter notre guide pratique pour vous faire rembourser un jeu Steam !