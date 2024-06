Utilisez et protégez mieux vos adresses avec cette nouvelle option de Google

Vous en avez assez de devoir taper votre adresse à chaque achat en ligne pour une livraison ? Vous ne voulez que votre domicile soit visible sur vos avis Google Maps ? Alors ces nouveaux paramètres de votre compte Google devraient vous aider.

La gestion des données personnelles sur Internet est compliquée. Nous en déposons partout et tout le temps, chaque fois que nous utilisons le moindre service en ligne. Si toutes ne sont pas nécessairement critiques, nos adresses géographiques sont en revanche des informations particulièrement sensibles, au vu des risques auxquels leur divulgation peut nous exposer. Or nous devons régulièrement fournir nos différentes adresses pour profiter convenablement de divers services sur le Web, qu'il s'agisse d'effectuer des achats en ligne ou d'obtenir des itinéraires personnalisés et des recommandations pertinentes.

Compte Google : de nouvelles options pour gérer vos adresses

Au fil du temps, il peut devenir fastidieux de saisir encore et encore les mêmes adresses sur différents formulaires, et difficile de se souvenir précisément de celles qu'on a fourni par le passé. Bonne nouvelle, si vous naviguez principalement sur le Web à travers votre compte Google, que ce soit par le biais du navigateur Chrome ou de votre smartphone Android, une nouvelle fonction de gestion des adresses géographiques vient d'être ajoutée aux paramètres de votre compte par Google. Cette dernière vous permet de visualiser, au même endroit, toutes les adresses que vous avez précédemment utilisées avec votre compte, de les modifier, les supprimer, d'en ajouter ou d'en gérer la confidentialité.

Vous pouvez accéder à ce nouvel outil de gestion des adresses depuis n'importe quel appareil connecté à votre compte Google, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Sur ordinateur, vous pouvez vous rendre à l'adresse https://myaccount.google.com/ ou bien ouvrir un service Google, comme Gmail ou Maps, à partir de votre navigateur préféré, puis cliquer sur la vignette de votre profil en haut à droite et enfin sur Gérer votre compte Google. Sur un appareil mobile, même principe, ouvrez une application Google quelconque, telle que Maps ou le Play Store, puis cliquez sur la vignette de votre profil en haut à droite et enfin sur Gérer votre compte Google.

Une fois dans les paramètres de votre compte, rendez-vous dans l'onglet Informations personnelles et faîtes défiler la page jusqu'à trouver le section intitulée Adresses. Si par le passé vous avez déjà renseigné une ou plusieurs adresses géographiques dans un service lié à Google, alors toutes celles enregistrées apparaîtront ici, réparties en trois catégories. Les adresses Domicile et Travail sont totalement confidentielles et ne sont visibles que par vous-même. Pour rendre une adresse publique si vous le souhaitez, il faudra l'ajouter dans la catégorie Autres puis la rendre visible pour les autres utilisateurs sur la page À propos de moi, à laquelle vous pouvez accéder juste en-dessous de la section Adresses.

Une fois vos différentes adresses géographiques enregistrées dans votre compte Google, vous pourrez alors les utiliser pour remplir automatiquement les formulaires en ligne avec le navigateur Chrome, ce qui vous fera gagner un temps précieux. Notez cependant que les adresses enregistrées seront également utilisées par Google pour vous proposer des itinéraires adaptés et des recommandations de lieux à visiter dans Maps ou des publicités plus ciblées sur le moteur de recherche, ce qui pourra convenir à certains et en rebuter d'autres, en fonction des besoins de chacun.