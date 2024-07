L'IA de WhatsApp vous aidera à analyser et à retoucher vos photos dans l'appli

WhatsApp est en train de développer une fonction permettant d'analyser et de retoucher vos photos à l'aide de l'intelligence artificielle. Il suffira de décrire en quelques mots ce que vous souhaitez modifier ou savoir.

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? La populaire messagerie instantanée WhatsApp va elle aussi avoir droit à sa dose d'IA – après tout, c'est la mode en ce moment et tout le monde en met partout ! Meta, la maison mère, avait clairement annoncé qu'elle allait intégrer plusieurs outils de ce genre à l'application, comme la génération de stickers personnalisés et un chatbot baptisé Meta AI avec lequel on pourra discuter, obtenir des renseignements et même générer une photo de profil de nous-même. Mais elle ne compte pas s'arrêter là ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.14.20 de l'application Android de WhatsApp, une fonction d'analyse et de retouche d'image grâce à l'intelligence artificielle.

Retouche photo sur WhatsApp : l'IA à la rescousse

Meta AI, l'assistant dopé à l'intelligence artificielle, est disponible depuis la mi-avril sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp dans de nombreuses régions du monde, mais pas encore en Europe, où le règlement européen est bien plus strict quant à la confidentialité des données personnelles des utilisateurs – d'ailleurs, Meta est aux prises avec les autorités, qui jugent son abonnement payant illégal (voir notre article). Mais cela n'empêche pas le chatbot de s'enrichir petit à petit de nouvelles fonctions. La dernière en date est un bouton en forme d'appareil photo disponible directement dans le chat de Meta AI.

© WABetaInfo

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessus, ce nouveau bouton permet de partager manuellement des informations et des photos avec l'intelligence artificielle, afin qu'elle puisse les analyser et répondre aux questions de l'utilisateur. Cela permet de se renseigner sur des lieux ou des objets affichés sur l'image, par exemple. Cette fonction permet également de retoucher automatiquement la photo en question, en donnant des consignes à l'IA – comme "rehausser la luminosité" ou "appliquer un filtre rétro" – qui s'exécute alors dans les secondes qui suivent. Plus besoin de passer par une application tierce ! Autant dire que cela fait gagner un temps précieux !

Qui dit IA, dit confidentialité des données personnelles. Meta assure que les photos envoyées pourront être supprimées à tout moment. Reste à savoir si elles seront utilisées entretemps pour entraîner son modèle d'IA...