Vous pourrez bientôt générer votre photo de profil WhatsApp avec l'IA

WhatsApp est en train de développer une fonction permettant de générer des photos de profil grâce à l'intelligence artificielle. Il suffira de décrire l'image voulue en quelques mots pour la créer.

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? La populaire messagerie instantanée WhatsApp va elle aussi avoir le droit sa dose d'IA – après tout, c'est la mode en ce moment ! Meta, la maison mère, avait clairement annoncé qu'elle allait intégrer plusieurs outils de ce genre à l'application, comme la génération de stickers personnalisés et un chatbot baptisé Meta AI avec lequel on pourra discuter et obtenir de renseignements. Mais elle ne compte pas s'arrêter là ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.11.17 de l'application Android de WhatsApp, une option permettant de créer une photo de profil avec l'IA. La fonction est encore en cours de développement.

WhatsApp : une alternative aux photos personnelles

WhatsApp devrait donc accueillir une nouvelle fonction permettant de générer une photo de profil en saisissant directement un prompt décrivant l'image voulue. Nous pouvons voir, sur la capture d'écran ci-dessus, un en-tête indiquant "Create AI Profile Picture" – "Créer une photo de profil IA" en français. En dessous se trouve un champ de saisie de texte invitant à décrire une image, avec l'icône représentant des étoiles propre à l'IA générative.

© WABetaInfo

Avec les photos de profil générées par l'IA, les utilisateurs pourront créer des images personnalisées qui reflètent leur personnalité, leurs centres d'intérêt ou leur humeur de manière plus précise qu'une photo standard. Mais outre l'aspect ludique, cette fonction devrait améliorer la confidentialité des profils. En effet, en utilisant ces photos made in IA, les utilisateurs auront une alternative afin d'éviter de partager des photos personnelles réelles, ce qui peut réduire le risque d'utilisation abusive ou de partage non autorisé de leurs images. En effet, il n'est pas rare que les photos de profil WhatsApp, qui peuvent être affichées en plein écran par tout le monde, soient subtilisées par des personnes malveillantes pour des fins d'usurpation d'identité ou de harcèlement – une fonction permettant d'empêcher les captures d'écran des photos de profil est d'ailleurs en cours de développement pour contrer ce problème (voir notre article).

La fonction de création d'images de profil par IA étant en cours de développement, on peut espérer qu'elle arrive d'ici quelques mois dans la version stable de l'application. Reste à voir si les garde-fous déployés seront suffisants pour éviter les dérives. On se souvient encore des générations en sticker d'enfants-soldats lors des essais...