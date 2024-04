Nouvel Outlook : vous allez enfin pouvoir copier et coller vos mails pour les ranger

La nouvelle version d'Outlook vous permettra bientôt de copier-coller vos mails avec les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V. Pratique pour ranger vos messages dans les différents dossiers de votre boîte de réception !

Le nouvel Outlook que Microsoft tente d'imposer désormais dans Windows a du mal à convaincre les utilisateurs, qui sont fortement attachés à leur bon vieil Outlook "classique". Ceux qui se sont essayés à la transition ont été particulièrement frustrés par l'absence d'une fonction populaire et indispensable : la possibilité de copier et de coller les e-mails depuis la boîte de réception vers d'autres dossiers à l'aide des raccourcis clavier standards, Ctrl+C et Ctrl+V. La manipulation n'était pas possible jusqu'à présent, ce qui était particulièrement contraignant – surtout que ces raccourcis sont devenus un véritable réflexe pour de nombreux internautes. Autant dire que l'ajout de cette fonction était très attendu ! Heureusement, Microsoft vient de mettre à jour sa feuille de route pour l'y ajouter, avec un déploiement prévu pour juin 2024. Il était temps !

Copier-coller Outlook : la prise en charge des raccourcis incontournables

Jusqu'à présent, pour déplacer des mails dans différents dossiers du client de messagerie dans sa nouvelle version, il fallait soit sélectionner manuellement le mail, ouvrir le menu contextuel avec un clic droit et cliquer sur "Déplacer", soit recourir au glisser-déposer. Des actions plus chronophages que le fameux raccourci et beaucoup moins intuitives. Aussi, à compter du mois de juin, il sera possible d'utiliser les raccourcis clavier natifs de Windows pour copier-coller les éléments d'un dossier vers un autre.

"Les utilisateurs pourront copier et coller des courriels dans Outlook en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V, ce qui leur permettra de transférer rapidement des courriels dans le dossier souhaité, de rationaliser le flux de travail et d'améliorer la productivité. Cette fonction sera disponible dans le nouvel Outlook pour Windows et le Web", indique l'entreprise de Redmond dans sa feuille de route. Avec les nouveaux raccourcis, Microsoft rapproche le nouvel Outlook de l'Outlook "classique" en termes de fonctions, ce que les utilisateurs devraient apprécier, et qui pourrait également motiver ceux qui utilisent encore l'ancienne version de la messagerie électronique, vouée à disparaître, à opérer la transition.