Gemini Google AI Plus vs ChatGPT Go : la guerre des abonnements IA à 8 euros

Alors qu'OpenAI a sorti il y a peu un abonnement ChatGPT Go à 8 euros par mois, Google réplique avec Google AI Plus, une offre à 8 euros qui donne accès à la plus puissante version de Gemini et à 200 Go de stockage.

La bataille fait rage entre Google et OpenAI pour dominer le secteur de l'intelligence artificielle, et la firme de Mountain View semble bien décidée à écraser son concurrent ! Son modèle Gemini 3.0 a véritablement marqué les esprits en prenant l'avantage sur ChatGPT dans plusieurs classements techniques. Le succès a été immédiat ! Suffisamment pour inquiéter l'entreprise de Sam Altman, provoquant une situation interne qualifiée de "code rouge", qui a forcé la direction à réorienter ses efforts vers l'amélioration rapide de son produit principal, au détriment de certains projets secondaires.

Car Google est particulièrement en forme ! Son IA Gemini ne cesse de gagner de nouvelles fonctions et s'intègre toujours plus profondément à ses services, tandis que l'entreprise est parvenue à nouer un partenariat avec Apple pour intégrer son chatbot aux iPhone. À côté de cela, son moteur de recherche s'étoffe tranquillement, accueillant lui aussi de nouvelles capacités IA. Bref, Google met la pression à OpenAI et cherche à convaincre les utilisateurs de ce dernier de le rejoindre.

Google AI Plus : une offre d'entrée de gamme abordable et généreuse

En plus de se rendre coup pour coup sur le plan technologique, les deux géants de la tech se livrent également une intense bataille sur celui des prix. Le mois dernier, OpenAI a ainsi déployé en France ChatGPT Go, une offre abordable à 8 € par mois qui permet d'envoyer plus de messages et de fichiers au chatbot qu'avec l'abonnement gratuit, de générer plus d'images et de profiter d'un accès étendu à GPT-5.2, tout en étendant sa mémoire.

En réponse, Google lance un nouvel abonnement qui, jusqu'ici en test dans quelques pays, est désormais disponible dans 35 nouveaux territoires, dont la France. Il s'agit de Google AI Plus, une offre à 7,99 € par mois qui sert de porte d'entrée vers les outils IA avancés de la firme. Avec cet abonnement, elle vise clairement ceux qui trouvaient AI Pro trop cher, mais veulent tout de même plus que ce que proposent les comptes gratuits.

Pour 7,99 € par mois, Google AI Plus offre un accès étendu à Gemini 3 Pro, à la fonction Deep Research, ainsi qu'à la génération de contenus avec Nano Banana Pro (images) et Veo 3.1 Fast (vidéos). En plus de cela, les abonnés bénéficient de 200 Go de stockage Google (Photos, Drive, Gmail), de 200 crédits d'IA mensuels pour la génération de vidéos via les outils spécialisés Flow et Whisk, de l'intégration de Gemini aux services Google (Gmail, Chrome, Docs, etc.), ainsi que d'un accès étendu à l'outil NotebookLM.

Notons que, pour l'occasion, Google propose une offre promotionnelle de lancement à 3,99 € pendant deux mois avant retour au tarif normal. Les autres abonnements ont également droit à une réduction. Ainsi, Google AI Pro est gratuit le premier mois, tandis que Google AI Ultra est à 139,99 € par mois les trois premiers mois, soit à presque moitié prix.

Google bénéficie d'un sacré avantage par rapport à son concurrent : son écosystème. Car si l'on ne paie que pour ChatGPT lorsque l'on s'abonne chez OpenAI, Google propose une formule plus riche. Avec la formule Google AI Pro à 22 € par mois, la firme donne carrément accès à 2 To de stockage dans le cloud et à Google Home Premium – avec des fonctions spéciales pour la domotique –, soit des avantages qu'OpenAI ne peut pas proposer. Et c'est d'autant plus séduisant que le patron de DeepMind, Demis Hassabis, a récemment déclaré ne pas avoir de plans immédiats pour intégrer des publicités dans Gemini, là où OpenAI s'apprête à ajouter de la réclame dans ChatGPT pour les offres gratuites et Go dans les prochaines semaines aux États-Unis.