NotebookLM peut trouver des infos plus facilement dans votre Google Drive

Google permet désormais à NotebookLM, son outil en ligne gratuit capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents à votre place, de fouiller le contenu de vos fichiers Google Drive pour trouver des sources pertinentes.

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, qui a véritablement déclenché la course à l'intelligence artificielle, Google s'efforce d'intégrer Gemini, son assistant polyvalent, dans l'ensemble de ses services pour consolider sa position de leader incontesté de l'IA. Si certaines intégrations peuvent paraître accessoires, d'autres impressionnent par leur efficacité. C'est notamment le cas de NotebookLM, une plateforme de prise de notes propulsée par l'IA, capable de résumer et d'analyser une multitude de sources et de documents (voir notre article).

Gratuite et disponible en français, l'application se présente comme un service en ligne permettant de générer des notes à partir des sources sélectionnées par l'utilisateur : fichiers PDF, documents Google Docs (ou Office convertis) et même pages Web complètes. L'utilisateur peut ensuite explorer ces contenus, les résumer ou les reformuler en langage naturel grâce à Gemini, tout en profitant de nombreuses autres fonctions. En somme, NotebookLM est l'un des outils d'IA les plus aboutis conçus par Google. Et pour notre plus grand bonheur, l'entreprise a déployé discrètement, sans aucune annonce officielle, une nouvelle fonction pour trouver des sources plus facilement dans Google Drive.

NotebookLM : une intégration de Google Drive plus pratique

NotebookLM permettait déjà de se connecter à Google Drive pour importer des fichiers, mais il fallait absolument connaître le nom de ces derniers. Mais que faire si on ne parvient pas à localiser les documents spécifiques que l'on souhaite ajouter ? Il se trouve que le service possède une fonction "Découvrir des sources", qui permet de trouver facilement des sources utiles sur le Web et de les importer directement dans le notebook. Et bien, Google vient d'ajouter une nouvelle option qui permet de faire la même chose, mais en parcourant uniquement les fichiers de Google Drive.

Pour y accéder, il faut cliquer sur "Importer une source", puis sur "Découvrir des sources", en haut à droite de la fenêtre pop-up qui s'ouvre. Il suffit ensuite de cocher l'option "Google Drive", juste à côté de "Web", après avoir indiqué dans le champ de saisie l'objet de la recherche – par exemple "Présentations de Cécile" ou "Notes de la semaine dernière". Officiellement, la fonction prend en charge les fichiers Google Docs et Slides, mais, en réalité, elle fonctionne également avec les PDF. De quoi faire de NotebookLM un véritable assistant, toujours là pour nous faire gagner du temps !