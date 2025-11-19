Gemini 3.0 : le nouveau modèle d'IA de Google promet mieux que la concurrence

Google vient de présenter Gemini 3.0, son nouveau modèle d'IA qui promet des réponses plus intelligentes, plus concises et plus directes, en offrant de meilleures performances et l'automatisation de tâches complexes. Voici comment le tester.

En réponse à ChatGPT 5.1, sorti il y a quelques jours (voir notre article), Google a décidé de frapper un grand coup pour prendre la tête de la course à l'IA. C'est pour cela que, le mercredi 18 novembre 2025, la firme de Mountain View a franchi une nouvelle étape en présentant Gemini 3.0, son modèle d'IA générative le plus évolué à ce jour, un peu moins d'un an après le déploiement de Gemini 2.0.

Plus performant que jamais, il est censé mieux comprendre le texte, les images et les vidéos, ainsi qu'offrir des réponses plus intelligentes, plus concises et plus directes, avec surtout moins de flatterie et de clichés – un gros reproche que certains faisaient au chatbot d'OpenAI. Alors qu'il atomise tous les benchmarks, il est également capable d'automatiser les tâches complexes. Google n'hésite pas à parler "d'une nouvelle ère d'intelligence" et estime même se rapprocher de l'IA générale, l'objectif ultime de tous les géants du secteur qui pourrait finir par remplacer définitivement l'Homme.

Gemini 3.0 : une IA plus polyvalente et plus performante

Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet, ne cache pas ses ambitions : "Nous avons entrepris l'un de nos plus grands projets scientifiques. L'IA passe désormais de la simple compréhension du texte à l'assimilation du contexte, des intentions, des situations." Pour faire simple, Gemini 3 propose des évolutions dans chaque domaine. Cela commence par une meilleure compréhension multimodale, ce qui fait que l'IA est capable de saisir la profondeur et les nuances dans une demande basée sur du texte, des images, des vidéos, de l'audio ou encore du code, mais aussi de mieux comprendre le contexte et autres indices plus subtils. " En seulement deux ans, l'IA est passée de la simple lecture de textes et d'images à la compréhension de situations et de contextes ", explique Sundar Pichai.

Gemini 3 se débrouille nettement davantage lorsqu'il faut croiser plusieurs types de données, ce qui représente une avancée majeure par rapport aux versions précédentes. Il peut ainsi résoudre des problèmes plus complexes, analyser de grandes quantités d'informations et comprendre l'intention derrière chaque requête de l'utilisateur. C'est parce que la nouvelle version de l'IA prend en charge jusqu'à 1 million de tokens. Google insiste également sur la possibilité de faire des prompts moins complexes pour se faire comprendre.

Du côté des performances pures, Gemini 3.0 vient se frotter à des modèles concurrents comme GPT-5.1 et Claude Sonnet 4.5. Google a sorti de son chapeau toute une série de benchmarks classant Gemini 3 Pro – une variante plus intelligente – et Gemini Deep Think – spécialement conçu pour un raisonnement approfondi – tout en haut du classement. Selon l'entreprise, Gemini 3 Pro "fait preuve d'un raisonnement de niveau doctorat", établit "une nouvelle norme pour les modèles de frontière en mathématiques" et "redéfinit le raisonnement multimodal".

Quant à Gemini 3 Deep Think, il "surpasse les performances déjà impressionnantes de Gemini 3 Pro" et "repousse encore plus loin les limites de l'intelligence, offrant une avancée majeure dans les capacités de raisonnement et de compréhension multimodale de Gemini 3 pour vous aider à résoudre des problèmes encore plus complexes." Quel enthousiasme !

© Google

Gemini 3.0 : des capacités agentiques démultipliées

Autre nouveauté : Gemini peut désormais mettre en forme ses réponses avec textes et images, mais aussi des sons, des vidéos et même du contenu 3D, offrant une présentation plus visuelle, agréable à lire et simple à partager. Grâce à sa forte dimension "codage Vibe" et à ses capacités agentiques, Gemini 3 est capable, à partir d'un simple PDF technique complexe, de générer une application interactive et pédagogique, de transformer des données en visualisations 3D lisibles, ou encore de créer des représentations 3D pour illustrer des différences d'échelle entre objets – le tout à partir d'un seul prompt.

Google affirme également que ses capacités agentiques surpassent largement celles du modèle précédent. Gemini 3 pose ainsi les bases d'un agent capable d'interagir à travers divers services Google. Avec l'autorisation de l'utilisateur, il peut par exemple prendre en main une boîte mail saturée : trier et organiser les messages, créer des tâches dans Google Calendar ou encore rédiger des réponses à destination des clients.

© Google

Gemini 3 va être intégré à de nombreux produits et plateformes de Google, notamment la recherche en ligne, l'application Gemini, les outils destinés aux développeurs comme AI Studio, Antigravity ou Gemini CLI, ainsi que les services cloud pour entreprises tels que Vertex AI et Gemini Enterprise. Pour l'heure, il s'agit uniquement d'une version "preview".

Google a annoncé qu'il déploierait Gemini 3.0 dans le monde entier, y compris en France. Néanmoins, le déploiement sera progressif, en privilégiant les internautes aux États-Unis. Les utilisateurs européens et français vont donc devoir attendre un peu avant d'en profiter. Heureusement, il existe une astuce, qui consiste à utiliser un VPN et la navigation privée.

► Connectez-vous à un VPN fiable et réputé ;

► Utilisez un serveur localisé aux États-Unis ;

► Lancez la navigation privée de votre navigateur. Cette étape est primordiale pour éviter que Google n'utilise vos cookies ou votre historique pour détecter que vous êtes en France ;

► Rendez-vous sur le site officiel de Gemini ;

► Connectez-vous à votre compte Google avec vos identifiants habituels ;

► En bas à droite de l'interface de conversation avec Gemini se trouve une molette de sélection définie sur Rapide. Choisissez à la place Raisonnement. Et le tour est joué !

Pour tester l'AI Mode avec Gemini 3.0, il faut là encore miser sur un VPN puisque Les fonctions IA de Google intégrées dans les résultats de recherche ne sont pas autorisées en France. Une fois localisé dans un pays compatible, rendez-vous sur google.com/ai. Vous pourrez alors faire des recherches avec l'aide de l'intelligence artificielle, à condition d'avoir un abonnement pour tester le mode IA de la recherche avec Gemini 3.