Sous tension, Google limite l'accès à Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro

Face à un afflux trop important d'utilisateurs, Google n'a d'autre choix que de limiter l'accès à Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro, ses nouveaux modèles d'IA, pour les comptes gratuits. Les serveurs ont du mal à tenir le coup !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les lancements de Gemini 3.0, le nouveau modèle d'IA de Google qui promet des réponses plus intelligentes, plus concises et plus directes, et de son nouveau moteur d'images, Nano Banana Pro, ont fait des émules ! Plus puissant et plus précis, ce dernier comporte d'importantes améliorations dans de plusieurs domaines, que ce soit en termes de qualité, de raisonnement, de génération de texte ou encore de sources (voir notre article).

La bonne nouvelle : il n'y a pas besoin de souscrire à un abonnement payant pour profiter des deux, même s'il y a, bien évidemment, un quota à respecter. Avec leurs capacités avancées, les deux outils ont rencontré un succès colossal. Aussi, face à la forte demande, le géant du numérique n'a pas eu d'autres choix que de restreindre le nombre de requêtes des utilisateurs gratuits afin de préserver ses serveurs.

Gemini 3.0 et Nano Banana Pro : un succès qui sature les serveurs

Lors de son lancement, les utilisateurs sans abonnement avaient droit à cinq requêtes par jour avec Gemini 3 Pro, comme avec Gemini 2.5 Pro. Dans une mise à jour sur son site, Google prévient qu'ils ne disposent plus que d'un "accès basique", avec des "limites quotidiennes susceptibles de changer fréquemment", selon le niveau de saturation des serveurs. Le nombre de requêtes possibles dépend également de la longueur et de la complexité des prompts, du nombre de fichiers importés et de leur taille, ainsi que de la longueur des conversations. Bref, c'est un peu la loterie.

© Google

Même chose du côté de Nano Banana Pro, où les utilisateurs gratuits ne peuvent plus générer que deux images par jour, contre trois auparavant. Là encore, les limites peuvent changer en fonction de la pression exercée sur les serveurs du géant du numérique. Une fois leur quota atteint, les utilisateurs rebasculeront automatiquement sur le Nano Banana classique.

Enfin, Google a également dû appliquer des restrictions à NotebookLM, son outil en ligne gratuit capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents. Ainsi, l'entreprise indique avoir "temporairement retiré l'accès" aux nouvelles fonctions Infographics et Slide Decks pour les utilisateurs gratuits, et avoir aussi imposé des limitations supplémentaires pour les abonnés Pro. Elle promet que tout reviendra à la normale, sans toutefois donner plus de précisions.