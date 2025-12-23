ChatGPT 5.2 devient plus personnalisable : vous pouvez désormais ajuster le ton de l'IA

Plus chaleureux, moins enthousiaste, ou plus concis et structuré... Avec GPT-5.2, la nouvelle version du modèle de langage de ChatGPT, OpenAI permet de choisir avec précision le ton du chatbot afin de lui créer une personnalité sur mesure.

Il y a quelques jours, OpenAI déployait, un peu en catastrophe – il s'agissait de garder la main face aux percées spectaculaires de l'IA de Google –, ChatGPT 5.2, la toute dernière version de son chatbot. Cette dernière était censée fournir des réponses plus précises, une approche plus efficace et des progrès dans la création de présentations, feuilles de calcul, et de modélisation financière. Mais, comme pour le déploiement de GPT-5, le modèle de langage a laissé les utilisateurs plus que sceptiques.

En effet, de nombreux internautes se sont plaints sur les réseaux sociaux que ChatGPT 5.2 était beaucoup moins sympathique et chaleureux qu'avant, et était maintenant doté d'un côté moralisateur très agaçant. Aussi, pour répondre aux critiques, OpenAI a décidé d'ajouter une option qui permet d'ajuster avec précision différentes caractéristiques du ton de l'IA, pour qu'elle soit plus amicale ou professionnelle par exemple.

ChatGPT : une IA à la personnalité sur mesure

Désormais, il est possible d'ajuster précisément quatre caractéristiques, avec les options "plus" et "moins" : Chaleureux, Enthousiaste, Titres et listes, et Emojis. En sélectionnant une intensité particulière pour chacune des entrées, on obtient alors un ton sur mesure et personnalisé. Par exemple, pour le réglage "Chaleureux", l'option "Plus" permet d'obtenir un caractère "plus amical et plus personnel", alors que "Moins" débouche sur un ton "plus professionnel et factuel". Même chose concernant les "Titres et listes", qui permet d'obtenir "une structure claire et [des] listes" ou une "forme plus rédigée, avec des paragraphes plutôt que des listes". Tout dépend des usages et des envies de chacun.

Cette option de personnalisation s'ajoute à la fonction déployée avec ChatGPT 5.1, qui permet déjà de calibrer la personnalité de l'IA ("Par défaut", "Professionnel", "Chaleureux", "Spontané", "Décalé", "Efficace", "Geek" et "Cynique") (voir notre article). Il suffit de se rendre dans la section "Personnalisation", accessible en cliquant sur son nom en bas à gauche de l'écran, pour y accéder.