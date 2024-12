Zen by BlaBlaCar : l'application de covoiturage pour les courtes distances

BlaBlaCar lance Zen, une nouvelle application pour les trajets de courte et moyenne distances. Elle offre une utilisation plus souple du covoiturage, adaptée aux besoins des déplacements quotidiens ou occasionnels de proximité.

Le covoiturage est la meilleure solution pour voyager à petit prix tout en préservant l'environnement. Aussi, BlaBlaCar s'est rapidement imposé comme une plateforme incontournable pour mettre en relation des conducteurs et des passagers pour les trajets longues distances. Un dérivé, BlaBlaCar Daily, a par la suite vu le jour pour les trajets récurrents domicile-travail.

Mais la plateforme ne compte pas s'arrêter là et souhaite s'attaquer à ce qu'elle qualifie "d'angle mort" : les trajets courts et occasionnels "sur lesquels l'autosolisme continue de régner". Aussi, Blablacar vient d'annoncer dans un billet de blog le lancement de Zen, une nouvelle application conçue pour les trajets courts et moyens, compris entre 30 et 100 kilomètres. Elle s'adresse notamment aux utilisateurs qui ont besoin de se rendre à la gare, de faire des courses ou de se déplacer vers des destinations touristiques comme la plage. Voilà qui vient agrandir l'écosystème de la plateforme !

Zen by BlaBlaCar : un service centré sur la flexibilité

Le fonctionnement de Zen ne devrait pas dépayser les habitués de BlaBlaCar. Il suffit de s'inscrire sur le site Internet ou l'application mobile (sur iOS ou sur Android) et de renseigner son trajet avec, petite différence, des horaires flexibles. L'application envoie ensuite une proposition de covoiturage à tous les conducteurs dont le trajet est compatible, en priorisant ceux pour lesquels le détour est le moins important. Contrairement à son grand frère, Zen permet d'indiquer des plages horaires plus larges pour les trajets. Un point essentiel pour les déplacements courts, où la planification à l'avance n'est pas toujours possible.

© BlaBlaCar

Pour mettre en relation conducteurs et passagers, "l'algorithme priorise les conducteurs aux itinéraires les plus compatibles, minimisant ainsi les détours. En contrepartie, les conducteurs peuvent partager leurs frais sur l'intégralité du trajet, y compris le potentiel détour. Cette contribution du passager permet une répartition des coûts plus juste", explique la plateforme.

En effet, pour que le conducteur accepte de faire ce détour, la contribution du passager est plus élevée que sur un long trajet, puisqu'il réserve d'un seul coup toutes les places disponibles dans la voiture. Cette approche vise à récompenser le conducteur pour sa flexibilité et le service de porte-à-porte offert. Le tarif doit cependant rester sous le barème kilométrique fixé par l'État pour les frais professionnels, soit environ 0,60 euro du kilomètre. Un trajet de Vannes à Quiberon (environ une heure de trajet) est ainsi estimé à 35 euros par Zen.

Zen by BlaBlaCar : un concurrent pour les taxis et VTC ?

En test depuis quelques mois dans le golfe du Morbihan et autour de Grenoble, Zen est disponible depuis le 5 décembre dans dix territoires, dont la Côte de Nacre (en Normandie), le Pays nantais, la Côte landaise, le Médoc, le Pays basque, l'Hérault et l'Ouest de la Provence. "Nos premiers tests dans le golfe du Morbihan ont montré que 80 % des trajets Zen n'ont aucune alternative équivalente en transport en commun. Le covoiturage joue ici pleinement son rôle de solution pour désenclaver les territoires", commente Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar, auprès de BFMTV.

L'arrivée d'un tel service risque d'empiéter sur le marché des VTC et des taxis. L'entreprise se veut toutefois rassurante et assure qu'il n'y a pas de concurrence frontale. Selon Nicolas Brusson, l'offre marchera surtout à partir des gares SNCF et dans les régions peu denses, où la dernière partie du trajet est compliquée en transports en commun, et l'offre de taxis et de VTC est souvent limitée. Il s'agit d'offrir un complément, et non de concurrencer directement les services de transport existants.