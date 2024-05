C'est officiel, Oppo revient en France

Le géant de la téléphonie chinois Oppo avait quitté la France l'été dernier. Mais c'est désormais certain : la marque de smartphones n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à revenir très prochainement dans l'Hexagone.

"Yang Technology SAS, distributeur exclusif de la marque Oppo en France, a décidé de cesser ses activités sur le territoire", pouvait-on lire le 25 juillet 2023 dans un communiqué assez laconique. Clap de fin brutal, en France tout du moins, pour Oppo installée dans nos contrées depuis 2018, à qui l'on devait des smartphones pourtant très convaincants et très innovants, comme le Find X5 Pro, les modèles Reno ou, le dernier appareil sorti dans l'Hexagone, le pliant Find N2 Flip qui nous avait particulièrement séduit. Des désaccords juridiques avec Nokia sur des brevets portant sur les technologies 4G et 5G puis des déboires financiers avec Yang Technology avait conduit Oppo a fermer ses portes et à se retirer du marché français.

Rebondissement en ce printemps 2024 : Oppo fait son grand retour en France ! Plus question ici de distributeur exclusif tel que l'était Yang Technology, nous confie une source interne. Oppo France restera sous la houlette du siège en Chine avec une petite équipe, pour le moment, basée dans l'hexagone. Oppo devrait donc rouvrir ses portes dès le mois de juin nous indique-t-on. Et il apparaît fort probable que le (re)démarrage s'effectue avec le lancement de tout nouveaux modèles, les Reno 12 et 12 Pro présentés le 23 mai en Chine. Ces deux smartphones de milieu de gamme devraient permettre à la marque de renouer les liens avec le public français.

Le tout petit stand Oppo au MWC de Barcelone en février dernier © CCM

Lors du salon Mobile World Congress (MWC) qui s'est tenu à Barcelone en février dernier, Oppo occupait un stand minuscule et très éloigné des espaces d'exposition gigantesques de Xiaomi, Honor, Samsung et Huawei. Mais c'est pourtant à cette occasion que la marque avait initié son retour sur le sol européen en annonçant son partenariat avec Telefónica, un opérateur espagnol. En France, Oppo va cependant avoir fort à faire avec les autres acteurs qui ont profité de son retrait. C'est le cas notamment de Motorola et de Honor qui n'ont eu de cesse de multiplier les références pour occuper le terrain laissé vacant.