M6 HDR : une chaîne en haute qualité pour l'Euro 2024

À l'occasion de l'Euro 2024, M6 s'offre une déclinaison HDR sur la TNT et le satellite. Avec la promesse d'une meilleure qualité d'image pour le plus grand plaisir des amateurs de foot.

Quelques semaines après le lancement de M6+, sa nouvelle plateforme gratuite de streaming (voir notre article), le groupe M6 – de son vrai nom, Métropole Télévision – s'offre un petit extra avec une déclinaison haute qualité de sa chaîne phare. À l'occasion de l'Euro 2024, et uniquement entre le 14 juin et le 14 juillet, M6 sera en effet diffusé en HDR à sur la TNT et le satellite. Ce bonus surprise résulte d'une décision du 7 mai 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (plus connue sous le nom d'Arcom), qui a autorisé le groupe audiovisuel à partager des ressources techniques avec France Télévisions. ,

© Groupe M6

M6 HDR : des ressources partagées avec France 2 UHD

Attention cependant : contrairement à ce que l'on aurait pu espérer, cette déclinaison ne sera pas diffusée en UHD comme c'est le cas pour France 2 qui passe progressivement en ultra haute définition pour les Jeux olympiques 2024 (voir notre article). M6 doit se contenter d'une version HDR (High Dynamic Range, soit littéralement grande plage dynamique en français), et plus exactement, à la norme HDR-10, la même que celle permise par l'UHD de France 2. Toutefois, si la définition reste limitée à la Full HD classique (1920 x 1080 pixels), ce mode profite d'une dynamique accrue qui améliore le rendu des lumières et des couleurs, mais, aussi d'un débit d'images plus élevé – 50 im/s au lieu du traditionnel 25 im/s –, ce qui se traduit par une meilleure fluidité. Un véritable atout pour les scènes d'action, les mouvements rapides et donc pour le sport.

Pour profiter de M6 HDR via la TNT, il faut être situé dans une zone couverte par les émetteurs UHD de TDF, de la même façon que pour France 2 UHD, et avoir bien évidemment un téléviseur compatible HDR-10. Et pour cause, la déclinaison HDR utilise le même multiplexe (le R9) que la chaîne publique. Pour le satellite, tout se passe sir le canal 56 de Fransat.

Pour les amateurs de technique, signalons que le flux de M6 est diffusé en HEVC avec un débit de 7 Mbit/s, abaissant au passage le débit de France 2 UHD de 15 à 11 Mbit/s, la bande passante du multiplexe étant évidemment limitée. Il convient aussi de noter que le canal utilisé par M6 HDR sera attribué à France 3 UHD après le 14 juillet, là encore afin de couvrir les JO en ultra haute définition.

Pour info, M6 ne proposera pas tous les matchs de l'Euro 2024, car TF1 s'en octroie une partie. Voici la liste des rencontres diffusées.