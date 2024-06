Appels WhatsApp : une meilleure qualité audio et encore plus de participants

WhatsApp continue d'évoluer, notamment sur ses fonctions de visio, en améliorant la qualité sonore des appels audio-vidéo et en augmentant le nombre de participants. Un façon de devenir plus polyvalente et plus collaborative.

Meta continue d'intégrer de nouvelles fonctions à WhatsApp, en faisant bien plus qu'une messagerie instantanée. Après avoir introduit un bouton calendrier pour mieux retrouver ses anciens messages, des filtres de discussions et la création d'événements, Meta s'attaque aux appels de groupe. Dans un billet de blog, l'entreprise annonce l'arrivée imminente d'une importante mise à jour visant à améliorer les appels audio et vidéo. Sont également au programme une nouvelle fonction de mise en avant de l'interlocuteur, le port de la limite de participants aux appels vidéo à 32 personnes pour tous les appareils et le partage d'écran avec prise en charge audio. Cette dernière amélioration est disponible dans la version bêta de l’application mobile depuis décembre dernier. Elle permettra de regarder une vidéo à plusieurs lors d'un appel WhatsApp de groupe. Un pas important pour faire de WhatsApp une plateforme plus polyvalente, avec des outils similaires à ceux des plateformes de visioconférence, comme Zoom ou Teams.

Appels WhatsApp : des conversations plus nettes et plus pratiques

Jusqu'ici, les conversations à 32 personnes ne pouvaient se faire que si tous les participants utilisaient un appareil mobile. Les appels vidéo sur Windows étaient limités à 16 personnes et ceux sur macOS à 8. Pourtant, si on regarde du côté de la concurrence, FaceTime d'Apple permet de réunir jusqu'à 32 personnes, tandis que les versions gratuites de Google Meet et Zoom vont jusqu'à 100 participants. Bref, en passant les conversations de groupe à 32 participants sur tous les appareils, WhatsApp rattrape un peu son retard.

La fonction Speaker Spotlight intègre également la messagerie instantanée afin de mettre en évidence la personne qui s'exprime. Pour cela, elle met automatiquement cette dernière en surbrillance, qui apparaît en premier à l'écran. De quoi assurer une meilleure compréhension lors des échanges de groupe. Là encore, il s'agit d'une fonction déjà proposée par les services concurrents.

Meta profite de cette mise à jour pour sortir un nouveau codec audio codec MLow, qui est censé améliorer la clarté des appels, y compris dans les environnements bruyants grâce à une meilleure réduction du bruit et de l'écho. "Le son est globalement plus net, même si vous disposez d'une mauvaise connectivité réseau ou si vous utilisez un appareil plus ancien", assure l'entreprise. De plus, les appels vidéo disposant d'une connexion performante bénéficieront d'une meilleure résolution, sans que l'on n'en sache davantage. © Meta

Appels WhatsApp : vers une utilisation collaborative de l'appli

L'ajout du partage d'écran avec prise en charge audio permet à tous les participants d'un appel vidéo d'écouter collectivement la vidéo et la musique audio lorsque quelqu'un partage son écran. Pour faire simple, tout son diffusé sur un appareil avec le partage d'écran activé est automatiquement retransmis aux autres. Attention, cela ne fonctionne pas si la caméra est désactivée ou s'il s'agit d'un appel vocal, sans visio.

Cette fonction facilite la collaboration multimédia en permettant d'écouter collectivement des vidéos et de la musique pendant un appel vidéo. Aussi, elle n'appelle pas uniquement une utilisation récréative, mais aussi professionnelle. En effet, elle ouvre de nouvelles possibilités de collaboration, comme la création et l'appréciation de contenus multimédias en temps réel. Voilà qui devrait ravir les enseignants, les professionnels, les créatifs, les musiciens, les cinéastes et les designers, en plus des particuliers ! Ces différentes nouveautés seront introduites "au cours des prochaines semaines".